Školkovné se jako sleva na dani vrátí, bude mít ale příjmovou podmínku

Sleva za umístění dítěte patřila k těm oblíbenějším u rodičů malých dětí, kterým mohla jednou ročně buď snížit daň z příjmů anebo rovnou poskytnout daňový bonus. V rámci sněmovního tisku č. 189 byla společně s pozměňovacím návrhem vládního návrhu zákona o evidenci tržeb představena i novela zákona o daních příjmů. Ta by měla právě ono školkovné znovu vrátit do hry.
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Jak přesně fungovalo školkovné?
Připomeňme, že školkovné zrušila předchozí vláda a posledně jej šlo využít u daní za rok 2023. Tato sleva na dani snižovala přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob a díky ní také bylo možné dosáhnout daňové vratky.
Uplatnit slevu za umístění dítěte šlo pouze jednou ročně, a to prostřednictvím ročního zúčtování daně u zaměstnanců anebo v daňovém přiznání u OSVČ a dalších. Přesto na slevu neměl nárok každý, kdo umisťoval dítě do předškolního zařízení a doložil potvrzení ze školky.
Slevu na dani mohl využít pouze ten rodič, který žil s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Nemohli ji pak uplatnit prarodiče ze společné domácnosti a to ani pokud měli dítě v náhradní rodinné péči.
Platilo také (což se zavede i nyní), že slevu na jedno umístěné dítěte může využít pouze jeden z rodičů. Slevu tedy nepůjde půlit. Bude však možné, aby slevu na jedno dítě využil jeden rodič a slevu na druhé dítě druhý rodič.
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Sleva na dani „školkovné“ byla rovna minimální mzdě
Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení se každý rok valorizovala podle výše minimální mzdy platné v roce, za který se sleva uplatňovala.
Školkovné šlo naposledy využít v daních za rok 2023, které se řešily v první polovině roku 2024. Minimální mzda v roce 2023 činila 17 300 Kč, a tudíž šlo slevu využít maximálně do této výše. Skutečná výše slevy za umístění dítěte však byla rovna částce z potvrzení vydaného školkou.
Poplatky za umístění dítěte budou opět daňově uznatelné
Sněmovní tisk č. 189 upozorňuje na zavedení nového § 35bd do zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., který bude upravovat právě novou podobu školkovného. To se od podoby původní bude v některých ohledech lišit. Pro možnost uplatnění slevy bude přidána příjmová podmínka.
Kdo bude chtít školkovné za daný rok uplatnit, bude muset dosáhnout nejméně příjmu ve výši trojnásobku minimální mzdy platné pro daný rok. Pokud by tedy šlo uplatnit školkovné v ročním zúčtování daně anebo v daňovém přiznání již v daních za rok 2026, poplatník by musel mít příjmy nejméně ve výši 67 200 Kč hrubého za celý kalendářní rok.
Důležité je však zmínit, že do těchto příjmů se nebudou zahrnovat příjmy od daně osvobozené a také ty, u nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně.
Daňoví nerezidenti pak budou moci školkovné uplatnit, pouze pokud jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. To navíc za předpokladu, že úhrn všech příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně anebo jsou od daně osvobozeny.
Sleva se navíc stejně jako tehdy uplatní maximálně do výše hrubé minimální mzdy platné pro daný rok, vždy však podle prokazatelně vynaložených výdajů z potvrzení ze školky.
Kdo bude mít daňový bonus za umístění dítěte?
V návrhu jasně stojí, že jde o navrácení nevratné slevy na dani, která může snížit vypočtenou daň pouze do nuly. V takovém případě by však nevznikl daňový bonus, ale mohla by vzniknout alespoň daňová vratka. To by však platilo pouze pro osoby, jejichž roční daňová povinnost by nebyla v součtu ponížena na nulu už základní daňovou slevou na poplatníka, ale dosahovaly by vyššího zdanění.
Následně však sněmovní tisk hovoří i o vratné slevě na dani, na základě které by poplatník mohl při využití školkovného uplatnit daňový bonus. To by znamenalo, že sleva by se nezastavila na nule, ale šla do záporných čísel.
Když jsme se však zeptali Poslanecké sněmovny ČR, jak to se slevou myslela, odkázala nás na Ministerstvo financí. To odpovědělo:
"Dotaz odkazuje na pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku, se kterými Ministerstvo financí nevyslovilo souhlas. Vládní návrh zákona naopak počítá s opětovným zavedením slevy za umístění dítěte (tzv. školkovného) jako standardní slevy na dani, jejímž účelem je snížení daňové povinnosti poplatníka.
Sleva bude moci snížit vypočtenou daň nejvýše na nulu, nebude však zakládat nárok na daňový bonus. Její výše bude odpovídat skutečně uhrazeným výdajům za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, nejvýše však do výše minimální mzdy platné k počátku příslušného zdaňovacího období za každé vyživované dítě."
Pokud návrh o zavedení slevy za umístění dítěte a daňového bonusu za umístění projde úspěšně celým legislativním procesem, bude možné slevu a bonus uplatnit již v roce 2027, čili v daňovém přiznání a ročním zúčtování daně za letošní kalendářní rok 2026. Dodejme, že letos hrubá minimální měsíční mzda činí 22 400 Kč.