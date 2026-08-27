Školní rok 2026/2027 za rohem: čeká nás méně volna. Jak vycházejí prázdniny a svátky?

Nový školní rok 2026/2027 začne v úterý 1. září 2026. Žáci se mohou těšit na podzimní, vánoční, pololetní, jarní či velikonoční prázdniny. Některé státní svátky navíc vycházejí na všední dny a některé vytvoří dětem několik prodloužených víkendů, což můžete využít ke kratší dovolené. Podívejte se na kompletní přehled prázdnin, svátků a dalších dnů volna ve školním roce 2026/2027.
Co se dozvíte v článku
- Kdy začíná školní rok 2026/2027?
- Podzimní svátky vycházejí na všední dny a vybízí k dovoleným
- Jak vychází vánoční prázdniny v roce 2026?
- Pololetní prázdniny vychází v roce 2027 na 29. ledna
- Jarní prázdniny 2027: kdy je má váš okres?
- Velikonoční prázdniny budou v roce 2027 na konci března
- Květnové svátky vychází na víkend
- Kdy skončí školní rok 2026/2027?
- Kdy začne školní rok 2027/2028?
- Ředitel školy může přidat až pět dnů volna
- Přehled prázdnin a volných dnů ve školním roce 2026/2027
Kdy začíná školní rok 2026/2027?
Letní prázdniny v roce 2026 končí v pondělí 31. srpna. Do školních lavic se děti vrátí hned následující den. Školní rok 2026/2027 začne v úterý 1. září 2026.
Na první volný den přitom žáci nebudou čekat ani celý měsíc.
Podzimní svátky vycházejí na všední dny a vybízí k dovoleným
Prvním státním svátkem nového školního roku bude Den české státnosti v pondělí 28. září 2026. Děti tak získají třídenní víkend.
Ještě zajímavější bude konec října. Den vzniku samostatného Československa připadne na středu 28. října 2026 a bezprostředně na něj navážou podzimní prázdniny. Ministerstvo školství stanovilo podzimní prázdniny na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2026. Společně s víkendem tak budou mít děti volno od středy do neděle, což vybízí k dovolené.
Posledním podzimním státním svátkem bude Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu 2026.
Mají děti dostatek prázdnin a volných dnů ve školním roce?
Jak vychází vánoční prázdniny v roce 2026?
Poměrně dlouhé volno čeká školáky o Vánocích. Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2026 a potrvají až do neděle 3. ledna 2027.
Samotné vánoční svátky tentokrát vycházejí tak, že Štědrý den bude ve čtvrtek, první svátek vánoční v pátek a druhý svátek vánoční v sobotu.
Do školy se žáci po Vánocích vrátí v pondělí 4. ledna 2027.
Pololetní prázdniny vychází v roce 2027 na 29. ledna
První pololetí školního roku koční tradičně na konci ledna. Pololetní vysvědčení dostanou žáci ve čtvrtek 28. ledna 2027.
Hned následující den, v pátek 29. ledna 2027, budou pololetní prázdniny. Druhé pololetí začne v pondělí 1. února 2027. Pro některé žáky však nezačne vyučováním, protože právě od tohoto dne startuje první turnus jarních prázdnin.
Jarní prázdniny 2027: kdy je má váš okres?
Jarní prázdniny nejsou v celé republice ve stejném termínu. Jednotlivé okresy se vystřídají v šesti turnusech, které začnou 1. února a skončí 14. března 2027.
Rozhodující přitom není bydliště dítěte. Termín jarních prázdnin se určuje podle okresu, ve kterém sídlí škola, kterou dítě navštěvuje.
Pro jednotlivé okresy a pražské obvody stanovilo MŠMT termíny jarních prázdnin v roce 2027 následovně:
|Termín
|Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 zahrnuje městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 zahrnuje městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny budou v roce 2027 na konci března
Další delší odpočinek čeká děti na konci března. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března 2027.
Následuje Velký pátek 26. března, víkend a Velikonoční pondělí 29. března. Žáci tak budou mít pět dní v řadě bez vyučování, od čtvrtka 25. do pondělí 29. března 2027.
Květnové svátky vychází na víkend
Na rozdíl od podzimu nebudou květnové svátky pro školáky příliš výhodné. Svátek práce 1. května i Den vítězství 8. května připadnou v roce 2027 na sobotu.
Oba svátky tak žádný další volný školní den nevytvoří. Připomeňme, že 8. května se zároveň vztahuje zákonné omezení prodejní doby na velké obchody.
Kdy skončí školní rok 2026/2027?
Školní rok bude tentokrát pokračovat až do posledního červnového dne. Pro závěrečné vysvědčení si žáci půjdou ve středu 30. června 2027.
Letní prázdniny následně začnou ve čtvrtek 1. července 2027 a skončí v úterý 31. srpna 2027.
Kdy začne školní rok 2027/2028?
Po dvou měsících letních prázdnin se děti vrátí do školy ve středu 1. září 2027, kdy začne školní rok 2027/2028.
Ředitel školy může přidat až pět dnů volna
Uvedené termíny nemusí představovat všechny dny, kdy bude konkrétní škola zavřená. Ředitel školy totiž může během školního roku vyhlásit až pět dnů ředitelského volna.
Konkrétní termíny záleží na rozhodnutí vedení jednotlivých škol. Ředitelské volno se proto může mezi školami výrazně lišit.
Přehled prázdnin a volných dnů ve školním roce 2026/2027
Nejdůležitější termíny školního roku 2026/2027 shrnuje následující tabulka:
|Datum
|Den
|Důvod volna
|28. září 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. října 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|29. a 30. října 2026
|Čtvrtek a pátek
|Podzimní prázdniny
|17. listopadu 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|23. prosince 2026 – 3. ledna 2027
|Středa až neděle
|Vánoční prázdniny
|29. ledna 2027
|Pátek
|Pololetní prázdniny
|1. února – 14. března 2027
|Podle okresu
|Jarní prázdniny
|25. března 2027
|Čtvrtek
|Velikonoční prázdniny
|26. března 2027
|Pátek
|Velký pátek
|29. března 2027
|Pondělí
|Velikonoční pondělí
|1. května 2027
|Sobota
|Svátek práce
|8. května 2027
|Sobota
|Den vítězství
|1. července – 31. srpna 2027
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|Letní prázdniny