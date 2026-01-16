Sleva na manželku za rok 2025 v příkladech, kdo již nebude mít nárok?

V praxi se mnohem častěji uplatňuje daňová sleva na manželku než na manžela, tak budeme níže v článku hovořit pouze o slevě na manželku, přičemž zákonné podmínky a výše slevy jsou pochopitelně stejné i u slevy na manžela.
Co se dozvíte v článku
- Co o slevě na dani na manželku/a říká zákon?
- Roční zúčtování daně x daňové přiznání
- Sleva na manželku v poměrné výši
- Daňové slevy neovlivňují výpočet pojistného
Co o slevě na dani na manželku/a říká zákon?Podmínky pro uplatnění daňové slevy na manželku jsou uvedeny v § 35bb zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění. Výše slevy na manželku činí 24 840 Kč a zvyšuje se na dvojnásobek, jestliže je manželka držitelkou průkazu ZTP/P. Slevu na manželku lze však uplatnit pouze při splnění těchto dvou zákonných podmínek:
- poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku tří let
- manželka poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč
Roční zúčtování daně x daňové přiznání
Sleva na manželku se uplatňuje až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance, kteří si o to sami požádají a nemají ze zákona povinnost si sami podat daňové přiznání. Ostatní daňoví poplatníci uplatňují slevu na manželku v daňovém přiznání. O roční zúčtování daně mohou svého zaměstnavatele požádat zaměstnanci, kteří pracovali po celý rok 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů za sebou, pokud měli u všech zaměstnavatelů podepsané prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyšší než 20 000 Kč.
Sleva na manželku v poměrné výši
Při uplatňování slevy na manželku je důležité pamatovat i na ustanovení v § 35ba, odstavci 3) zákona o dani z příjmu, kde je uvedeno, že i slevu na manželku je možné uplatnit v poměrné výši v částce jedné dvanáctiny za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění této daňové slevy. To znamená, že když dítě dosáhlo věku tří let v průběhu roku a je současně splněna příjmová podmínka za celý rok, tak se uplatní sleva v poměrné výši v závislosti na datu dosažení věku tří let.
Mzdová kalkulačka 2026
Daňové slevy neovlivňují výpočet pojistného
Sleva na manželku, stejně jako ostatní daňové slevy, má vliv na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Na výpočet ročního sociálního a zdravotního pojištění nemají daňové slevy vliv. Na sociálním a zdravotním pojištění tak zaplatí poplatníci se stejným příjmem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti stejnou částku, bez ohledu na rodinnou situaci.
Praktický příklad 1) „Paušalisté“ slevu na manželku nevyužijí
Živnostník Miroslav si po celý rok 2025 plnil své zákonné povinnosti účastí v dobrovolném daňovém paušálním režimu. Jednou měsíční daňovou platbou si splnil své daňové povinnosti ohledně daně z příjmu, sociálního i zdravotního pojištění. Pan Miroslav dodržel podmínky pro možnou účast v paušálním režimu a nebude tedy podávat daňové přiznání ani přehledy. Pan Miroslav tak nemá možnost uplatnit slevu na manželku. OSVČ účastny v dobrovolném daňovém paušálním režimu tak slevu na manželku nemohou využít.
Praktický příklad 2) Vysoký daňový přeplatek
Zaměstnanec Jiří během roku 2025 zaplatil na daňových zálohách částku 51 150 Kč. Pan Jiří pracoval pouze u jednoho zaměstnavatele, kterého požádá o roční zúčtování daně. Manželka pana Jiřího pobírala po celý rok 2025 pouze rodičovský příspěvek a pečovala o jejich dvouletého syna. Rodičovský příspěvek se do příjmového limitu nepočítá, takže pan Jiří může v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku. Mzdové účetní doručí pan Jiří čestné prohlášení manželky, že jsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění daňové slevy na manželku. Panu Jiřímu tak vznikne z důvodu nároku na slevu na manželku nárok na daňový přeplatek ve výši 24 840 Kč, který obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.
Praktický příklad 3) Uplatnění poměrné slevy na manželku
Podnikatel Martin vede daňovou evidenci a v daňovém přiznání uplatní i poměrnou část slevy na manželku ve výši 22 770 Kč, protože jeho dcera dovršila věku tří let v polovině listopadu, takže se uplatní sleva na manželku za 11 měsíců, neboť prvního listopadu ještě dcera tři roky neměla. Manželka pana Martina neměla během roku 2025 vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 000 Kč.