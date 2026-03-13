Sníží se spotřební daně na naftu a benzin? Jak by ceny PHM snížil návrh ODS?

Podle předsedy Občanské demokratické strany (ODS) Martina Kupky by měl stát reagovat na růst cen ropy na světových trzích, což již čerpací stanice pilně propisují do cen nafty a benzinu.
Co se dozvíte v článku
- Zdražování benzinu a nafty? Snižme spotřební daně, navrhuje ODS
- Jaké jsou ceny nafty a benzinu?
- Kolik z ceny nafty a benzinu zaplatíte na daních?
- Jaké je zdanění nafty a benzinu v příkladech? Jaký by byl dopad snížení spotřební daně?
- Jak se snížení spotřební daně o 1,70 Kč promítne do ceny nafty a benzinu?
- Jaký dopad by mělo snížení spotřební daně na státní rozpočet?
- Snížení spotřební daně na naftu a benzin již v roce 2022
- Vedle snížení spotřební daně je třeba dohled na ceny a marže čerpacích stanic
- Má návrh ODS podporu v poslanecké sněmovně?
Zdražování benzinu a nafty? Snižme spotřební daně, navrhuje ODS
Předseda ODS Martin Kupka navrhuje přechodné snížení spotřební daně z pohonných hmot, a to o 1,70 Kč za litr, jak u nafty, tak u benzinu, což společně s nižším výběrem DPH znamená pokles ceny přibližně 2,00 Kč za litr.
Při představení návrhu snížení spotřební daně u nafty a benzinu předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka uvedl: „Pokud ceny ropy výrazně rostou, měl by stát alespoň dočasně snížit daňové zatížení pohonných hmot.“
Máme připravený návrh na snížení spotřební daně z pohonných hmot! Řidiči osobních automobilů tak ušetří až 120 korun za tankování, řidiči kamionů až 2000 korun. ⛽️✅— Martin Kupka (@makupka) March 10, 2026
Správné řešení, které se v minulosti osvědčilo a pomohlo zkrotit vysoké ceny pohonných hmot. A hlavně uleví všem… pic.twitter.com/UFV1pxyouR
Jaké jsou ceny nafty a benzinu?
Cena nafty v Česku podle společnosti CCS stoupla od konce února o 7,79 Kč za litr, na řadě čerpacích stanic již překonala 40 Kč za litr. Ceny benzinu nestoupají tak výrazně, od konce února se cena benzinu zvýšila o 3,57 Kč za litr a pohybují se kolem 37 až 39 Kč za litr.
Přibližně před rokem šla nakoupit nafta na čerpacích stanicích i pod 30 Kč za litr.
Dle vývoje války na Blízkém východě analytici očekávají další nárůst cen ropy, tudíž i další růst cen pohonných hmot.
Kolik z ceny nafty a benzinu zaplatíte na daních?
Benzin a nafta jsou zdaněny daní z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 % a spotřební daní. Spotřební daň je pevně stanovená částka na litr paliva a v současné době činí:
- 12,84 Kč za litr benzinu
- 9,95 Kč za litr nafty
Spotřební daň pak vstupuje do výpočtu daně z přidané hodnoty.
Jaké je zdanění nafty a benzinu v příkladech? Jaký by byl dopad snížení spotřební daně?
V našem příkladu vycházíme z cen jedné nejmenované čerpací stanice, kdy litr Naturalu 95 stál 37,90 Kč, litr dieselu pak 41,90 Kč.
|Text
|Natural 95
|Nafta
|Cena
|37,90 Kč za litr
|41,90 Kč za litr
|Spotřební daň za litr
|12,84 Kč
|9,95 Kč
|Sazba DPH
|21 %
|21 %
|DPH za litr
|6,58 Kč (37,90 Kč: 121 × 21)
|7,27 Kč (41,90 Kč: 121 × 21)
|Celkové zdanění (v Kč)
|19,42 Kč (12,84 Kč + 6,58 Kč)
|17,22 Kč (9,95 Kč + 7,27 Kč)
|Cena bez daní
|18,48 Kč (37,90 Kč – 19,42 Kč)
|24,68 Kč (41,90 Kč – 17,22 Kč)
|Zdanění (v %)
|51,23 % (19,42 Kč: 37,90 Kč)
|41,10 % (17,22 Kč: 41,90 Kč)
Při natankování plné 50 litrové nádrže, tak zaplatíte 1895 Kč za benzin, z čehož budou tvořit daně 971 Kč.
U nafty si připlatíte ještě znatelně více, a to 2095 Kč, z čehož budou daně 861 Kč.
Vy si můžete vypočítat, kolik za plnou nádrž zaplatíte na daních vy:
Jak se snížení spotřební daně o 1,70 Kč promítne do ceny nafty a benzinu?
Počítejme, že při navrhovaném snížení spotřební daně o 1,70 Kč by se cena snížila o celé 2,00 Kč (1,70 Kč spotřební daň, přibližně 0,30 Kč DPH).
|Text
|Natural 95
|Nafta
|Cena
|35,90 Kč za litr
|39,90 Kč za litr
|Spotřební daň za litr
|11,14 Kč
|8,25 Kč
|Sazba DPH
|21 %
|21 %
|DPH za litr
|6,23 Kč (35,90 Kč: 121 × 21)
|6,92 Kč (39,90 Kč: 121 × 21)
|Celkové zdanění (v Kč)
|17,37 Kč (11,14 Kč + 6,23 Kč)
|15,17 Kč (8,25 Kč + 6,92 Kč)
|Cena bez daní
|18,53 Kč (35,90 Kč – 17,37 Kč)
|24,73 Kč (39,90 Kč – 15,17 Kč)
|Zdanění (v %)
|48,38 % (17,37 Kč: 35,90 Kč)
|39,37 % (15,17 Kč: 39,90 Kč)
Nově tak na 50l nádrži zaplatí za benzin 1795 Kč, z čeho daně budou tvořit 868 Kč. Cena plné nádrže se tak sníží o 100 Kč.
U 50l nádrže na naftu bude její cena ve výši 1995 Kč, daně pak budou činit 785 Kč. Cena plné nádrže se rovněž sníží o 100 Kč kvůli stejnému snížení ceny.
Může se ovšem stát, že čerpací stanice nepromítnou snížení daně v plném rozsahu a ceny sníží pouze částečně.
Jaký dopad by mělo snížení spotřební daně na státní rozpočet?
Spotřební daně tvoří významnou složku státního rozpočtu, v roce 2025 na nich bylo vybráno přibližně 96,5 miliardy korun.
Snížení spotřební daně tedy bude mít negativní vliv na příjmy státního rozpočtu, což se ukázalo při posledním snížení spotřební daně v roce 2022.
Snížení spotřební daně na naftu a benzin již v roce 2022
Česko již v minulosti snížilo spotřební daň na pohonné hmoty kvůli rostoucím cenám ropy v důsledku ruské agrese na Ukrajině.
Spotřební daň byla dočasně snížena od června 2022 do září 2022.
Tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) snížila spotřební daň z benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr.
Odhadovaný propad příjmů státního rozpočtu dle odhadů ministerstva financí činil asi 4,2 miliardy Kč za celé období, tedy přibližně 800 milionů za jeden měsíc.
Dopady na letošní příjmy státního rozpočtu by byly vyšší kvůli vyššímu navrhovanému snížení, a to o 1,70 Kč na litr, a rovněž rostoucí spotřebě pohonných hmot (od roku 2022 přibližně o 6,8 %).
Na druhé straně jsou tyto snížené příjmy státního rozpočtu kompenzovány vyšším výběrem DPH kvůli vyšším cenám pohonných hmot.
Vedle snížení spotřební daně je třeba dohled na ceny a marže čerpacích stanic
ODS dále navrhuje zpřísnění dohledu na ceny a marže čerpacích stanic. Ministerstvo financí již oznámilo, že přistupuje ke kontrole cen a marží čerpacích stanic.
Jejich provozovatelé budou na denní bázi zasílat úřadu cenový reporting, který bude Ministerstvo financí porovnávat s údaji Finanční správy pokrývající celý distribuční řetězec i vývojem cen pohonných hmot na světových burzách.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) komentuje dohled ministerstva financí takto: „Maximálně využijeme všech možností, které nám dává zákon o cenách. Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže. Věřím, že naše preventivní kroky zafungují a dalším opatřením se podaří vyhnout.“
Má návrh ODS podporu v poslanecké sněmovně?
Dle vyjádření vládních ministrů i poslanců pravděpodobně ke snížení spotřební daně na naftu a benzin nedojde. Vláda zatím žádné kroky ohledně zbrzdění růstu cen pohonných hmot nechystá.
Premiér Andrej Babiš (ANO) pak po jednání vlády upozornil, že ačkoli ceny benzinu a nafty v reakci na konflikt na Blízkém východě vzrostly, ve srovnání s Německem či Polskem řidiči v Česku stále tankují nejlevněji.