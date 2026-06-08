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Soud zkritizoval nedostatečné hodnocení hygieny a fyziologických potřeb. Žena má šanci na vyšší příspěvek na péči

Veronika Němcová
Dnes

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Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí v případu příspěvku na péči, ve kterém úřady podle ženy nedostatečně posoudily její zdravotní stav. Podle soudu nebylo dostatečně vysvětleno zejména posouzení schopnosti zvládat hygienu a fyziologické potřeby. Proto rozhodnutí zrušil a případ vrátil jej k novému posouzení. Žena tak získala šanci na přiznání vyššího příspěvku na péči.
Seniorka v koupelně
Autor: Shutterstock

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval případem ženy, která se domáhala zvýšení příspěvku na péči. Úřad práce a následně i MPSV ji ponechali prvním stupni závislosti, což je kategorie, ve které žadatel nezvládá čtyři základní životní potřeby.

Co se dozvíte v článku
  1. Podle ženy úřady lékařské zprávy sice uvedly, ale nepromítly je do výsledku
  2. Otázka hygieny rozhodovala o výši příspěvku 
  3. Nejasné sociální šetření nestačí k zamítnutí nároku na vyšší příspěvek 
  4. Inkontinence nestačí odbýt jednou větou 
  5. Žadatelka získala šanci na vyšší stupeň závislosti 

Žena s tím nesouhlasila a tvrdila, že její zdravotní stav je závažnější, než jak jej úřady hodnotí. Spor se tak postupně dostal přes ministerstvo i krajský soud až k Nejvyššímu správnímu soudu, který nakonec rozhodnutí úřadů zrušil.

Podle ženy úřady lékařské zprávy sice uvedly, ale nepromítly je do výsledku

Žena s rozhodnutím úřadů nesouhlasila především proto, že podle ní její zdravotní stav nebyl posouzen dostatečně individuálně. Tvrdila, že úřady i posudkové orgány opakovaně podcenily dopad jejích zdravotních obtíží na každodenní život, zejména u těch nejcitlivějších činností, jako je osobní hygiena, toaleta nebo stravování. 

Zásadně jí vadilo i to, že v různých posudcích docházelo ke změnám hodnocení stejných schopností, například u tělesné hygieny. Zatímco v minulosti i v některých posudcích byla například tělesná hygiena hodnocena jako nezvládaná, později posudková komise dospěla k opačnému závěru

Žena odkazovala na lékařské zprávy potvrzující syndrom kaudy, zhoršující se inkontinenci a problémy s mobilitou. Tvrdila také, že nové lékařské zprávy posudková komise sice formálně zmínila, ale nijak se v rozhodnutí komise neprojevily. Podle ní tak nebylo jasné, jak se tyto podklady skutečně promítly do hodnocení jejích životních potřeb. 

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Otázka hygieny rozhodovala o výši příspěvku 

Hlavním důvodem sporu byla tedy schopnost ženy zvládat tělesnou hygienu a její nedostatečné posouzení. Ta byla dlouhodobě hodnocena jako nezvládaná, později však posudková komise dospěla k opačnému závěru.

NSS uvedl, že taková změna musí být jasně a konkrétně vysvětlena, tedy že nestačí pouze říct, že zdravotní stav se posuzuje vždy k aktuálnímu datu.

Pokud se ale dřívější závěry výrazně liší, musí být podle soudu zřejmé, co se změnilo. V tomto případě to podle NSS vysvětleno dostatečně nebylo.

Soud zároveň zdůraznil, že jde o mimořádně citlivou oblast: „Zvládání tělesné hygieny představuje mimořádně intimní oblast lidského života, úzce související se zachováním osobní autonomie a lidské důstojnosti.“

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Nejasné sociální šetření nestačí k zamítnutí nároku na vyšší příspěvek 

Podle NSS správní orgány pochybily i při hodnocení sociálního šetření v domácnosti žadatelky. Tvrdily totiž, že z něj nebylo dostatečně zřejmé, nakolik žena zvládá osobní hygienu samostatně a nakolik potřebuje pomoc partnera. Právě to ale podle soudu nemělo vést k závěru v její neprospěch. 

Pokud úředníci považovali zjištění za nejasná a neúplná, měli je dále prověřit a doplnit. NSS zároveň zpochybnil i argument, že žena zvládá hygienu sama jen proto, že dokáže zvednout ruce do vodorovné polohy. Úřady z toho podle soudu bez dalšího dovodily, že si dokáže sama umýt vlasy nebo učesat se, přestože sama opakovaně uváděla, že jí s těmito úkony pomáhá partner.

„Bylo jejich povinností skutkový stav doplnit a postavit najisto, zda je stěžovatelka schopna zvládat potřebu tělesné hygieny samostatně,“ uvedl NSS. 

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Inkontinence nestačí odbýt jednou větou 

Žena trpěla mimo jiné syndromem kaudy a výraznou inkontinencí, tedy stavem, kdy dochází k únikům moči i stolice.

Úřady ale dospěly k závěru, že tuto potřebu zvládá, protože je schopna používat inkontinenční pomůcky.

Podle NSS je ale takový pohled příliš zjednodušený. Samotná schopnost vyměnit pomůcku ještě neznamená, že člověk zvládá fyziologické potřeby v reálném životě důstojně a včas.

Soud upozornil, že je nutné zkoumat i to, zda osoba zvládne včas dojít na toaletu a jak často dochází k únikům, tedy celkový dopad zdravotního stavu na každodenní fungování.

Žadatelka získala šanci na vyšší stupeň závislosti 

Žena byla v řízení úspěšná a soud jí přiznal náhradu nákladů řízení ve výši přes 25 tisíc korun. Tyto náklady má uhradit Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Případ se nyní vrací zpět k úřadům, které budou muset znovu posoudit, zda zdravotní stav žadatelky skutečně odpovídá dosavadnímu zařazení do prvního stupně závislosti, nebo zda má nárok na vyšší příspěvek na péči.

Zdroj: Youtube.com/Úřad práce ČR
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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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