Srovnání cen nabíjení elektromobilů: kde vám registrace zdarma ušetří nejvíce?

Elektromobily v Česku zažívají rozmach. U koho nabíjet nejlevněji? Kolik stojí předplatné u jednotlivých poskytovatelů nabíjení? A kde vám výrazně sníží cenu již pouhá registrace?
Autor: ChatGPT
Michal Bureš
Dnes

Prodeje elektromobilů v Česku i Evropě rostou. Řada řidičů se ovšem bojí pořídit elektromobil kvůli obavám z jejich dojezdu a dobíjení, které je zkrátka odlišné od natankování nafty či benzinu na nejbližší čerpací staniciV Česku je aktuálně přes 6 tisíc dobíjecích bodů na elektromobily, vy se podívejte, jaké jsou ceny na těch nejběžnějších dobíjecích stanicích, a to bez registrace, s registrací či s placeným tarifem.

Co se dozvíte v článku
  1. Srovnání cen veřejného nabíjení elektromobilů v Česku
  2. Jaké jsou ceny u jednotlivých poskytovatelů dobíjecích stanic?
  3. Vhodnou možností může být i dobíjecí karta

Srovnání cen veřejného nabíjení elektromobilů v Česku

Podívejte se na zjednodušenou tabulku porovnávající ceny na nejrozšířenějších dobíjecích stanicích v Česku:

Ceny dobíjecích stanic v Česku

Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Zdroj: Finance.cz, vytvořeno v ChatGPT

Jaké jsou ceny u jednotlivých poskytovatelů dobíjecích stanic?

ČEZ – FUTUREGO: při pouhé registraci rozdíl až 6 Kč za kWh

ČEZ provozuje síť dobíjecích stanic prostřednictvím služby futurego, u níž jsou dobíjecí stanice rozděleny do 3 rychlostních sekcí (do 49 kW včetně, od 50 kW do 149 kW včetně, od 150 kW).

V aplikaci futurego uvidíte i další partnerské dobíjecí stanice a rovněž je u nich zobrazena dostupnost a cena dobíjení.

Ceny se následně liší na základě toho, jestliže je zákazník (ne)registrovaný či jaký  tarif u ČEZu využíváte:

  1. Basic – zdarma
  2. Standard – za 100 Kč měsíčně
  3. Premium – za 300 Kč měsíčně

Dobíjecí stanice futurego najdete často u supermarketů Tesco, Kaufland či Lidl.

Ceny ČEZu futurego pro neregistrované

Jestliže u ČEZu nemáte registrovanou službu futurego, tak bude pro vás cena následující:

Ceny na vlastních a partnerských dobíjecích stanicích ČEZ
do 49 kW (včetně) 11,90 Kč/kWh
do 149 kW (včetně) 16,90 Kč/kWh
nad 150 kW (včetně) 22,90 Kč/kWh

Zdroj: ČEZ

Ceny ČEZu futurego u tarifu Basic

Na stránkách futurego se můžete snadno zaregistrovat, můžete si stáhnout aplikaci futurego, kde v základu máte bezplatný tarif Basic, kde jsou ceny následující:

Ceny na vlastních a partnerských dobíjecích stanicích ČEZ
do 49 kW (včetně) 9,90 Kč/kWh
do 149 kW (včetně) 12,90 Kč/kWh
nad 150 kW (včetně) 15,90 Kč/kWh

Zdroj: ČEZ

Ceny ČEZu futurego u tarifu Standard

Jestliže občas potřebujete nabít na stanicích ČEZ či jejich partnerských, tak si můžete za 100 Kč měsíčně předplatit tarif Standard. V tomto tarifu se nejvyšší snížení ceny projeví u rychlého dobíjení, kdy se cena sníží o 2,50 Kč/kWh oproti bezplatnému tarifu Basic.

Ceny na vlastních a partnerských dobíjecích stanicích ČEZ
do 49 kW (včetně) 9,90 Kč/kWh
do 149 kW (včetně) 12,40 Kč/kWh
nad 150 kW (včetně) 12,40 Kč/kWh

Zdroj: ČEZ

Ceny ČEZu futurego u tarifu Premium

Pro řidiče, kteří velmi často dobíjejí na dobíjecích stanicích ČEZ bude nejvýhodnější tarif Premium za 300 Kč měsíčně, který rychlé dobíjení nabízí levněji o 1 Kč oproti tarifu Standard:

Ceny na vlastních a partnerských dobíjecích stanicích ČEZ
do 49 kW (včetně) 9,90 Kč/kWh
do 149 kW (včetně) 11,40 Kč/kWh
nad 150 kW (včetně) 11,40 Kč/kWh

Zdroj: ČEZ

Kolik stojí obsazení dobíjení stanice ČEZ?

Obsazení dobíjecí stanice stojí 2 Kč za minutu:

  • od 481. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 49 kW či nižším,
  • od 91. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 149 kW či nižším,
  • od 46. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 150 kW a vyšším

Dále 2 Kč za minutu od 11. minuty po ukončení dobíjení.

Test ojetiny: Našli jsme recept na drahé pohonné hmoty. S Volkswagenem ID.4 můžete jezdit prakticky i zadarmo Přečtěte si také:

Test ojetiny: Našli jsme recept na drahé pohonné hmoty. S Volkswagenem ID.4 můžete jezdit prakticky i zadarmo

PRE Charge: nejvýhodnější nabídka pro odběratele elektřiny či plynu

Dobíjecí stanice Pražské energetické (PRE) najdete hlavně v Praze, ale i v ostatních částech republiky, například u supermarketů Billa či na vybraných čerpacích stanicích OMV.

Registrace do aplikace PRE Charge je snadná, poštou vám dojde i čip, který si spojíte s aplikací.

PRE rozděluje své nabíjení dle výkonu klasicky na:

  • AC do 49 kW (Type 2),
  • DC do 149 kW (CCS Combo 2, CHAdeMO),
  • UFC nad 149 kW (CCS Combo 2)

U PRE hrají roli hned 3 faktory, jestli odebíráte plyn či elektřinu od PRE, jaký tarif si hradíte, či nabíjíte v noci.

Ceníky při odebírání plynu/elektřiny u skupiny PRE

Tarif PRE Charge Silver bez měsíčního poplatku při dobíjení:

Tarif PRE Charge Silver bez měsíčního poplatku při dobíjení
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kW) 8,00 Kč 180 minut 0,50 Kč
DC (od 50 kW do 149 kW) 11,00 Kč 60 minut 1,00 Kč
UFC (od 150 kW) 13,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

Tarif PRE Charge Gold s měsíčním poplatkem 150 Kč:

Tarif PRE Charge Gold s měsíčním poplatkem 150 Kč
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kW) 7,00 Kč 180 minut 0,50 Kč
DC (od 50 kW do 149 kW) 10,00 Kč 60 minut 1,00 Kč
UFC (od 150 kW) 12,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

Ceny, jestliže neodebíráte elektřinu či plyn od PRE

Tarif PRE Charge Start bez měsíčního poplatku při dobíjení:


Tarif PRE Charge Start bez měsíčního poplatku při dobíjení
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kW) 9,00 Kč 180 minut 1,00 Kč
DC (od 50 kW do 149 kW) 12,00 Kč 60 minut 2,00 Kč
UFC (od 150 kW) 14,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

Tarif PRE Charge Silver s měsíčním poplatkem 150 Kč:


Tarif PRE Charge Silver s měsíčním poplatkem 150 Kč
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kW) 8,00 Kč 180 minut 0,50 Kč
DC (od 50 kW do 149 kW) 11,00 Kč 60 minut 1,00 Kč
UFC (od 150 kW) 13,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

Ceny při dobíjení elektřiny v noci na stanicích PRE

Tarif PRE Charge Night s měsíčním poplatkem 300 Kč:


Tarif PRE Charge Night s měsíčním poplatkem 300 Kč
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kW) 8,00 Kč 240 minut 0,00 Kč od 22:00 do 6:00
0,50 Kč od 6:01 do 21:59
DC (od 50 kW do 149 kWh) 11,00 Kč 60 minut 1,00 Kč
UFC (od 150 kW) 13,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

V době od 22:00 do 6:00 hodin zákazníkům PRE nebude účtovat platbu za stání při AC dobíjení. I nadále můžete při každém AC dobíjení stát bez poplatku 240 minut bez ohledu na denní dobu. V případě, že začnete dobíjet ve 20:00 hodin, nebude vám PRE účtovat platbu za stání až do ranních 8:00 hodin.

Tarif PRE Charge Platinum

Tarif PRE Charge Platinum s měsíčním poplatkem 300 Kč, jehož součástí jsou i asistenční služby:

Tarif PRE Charge Platinum s měsíčním poplatkem 300 Kč
Typ konektoru Cena za kWh Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
AC (do 49 kWh) 7,00 Kč 240 minut 0,50 Kč
DC (od 50 kWh do 149 kWh) 10,00 Kč 60 minut 1,00 Kč
UFC (od 150 kWh) 11,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Zdroj: PRE

E.ON Drive: rozdíl při registraci až 3,10 Kč za kWh

Společnost E.ON změnila od 1. dubna 2026 ceníky, které zohledňují denní a noční nabíjení a rozdělují se do tří skupin, opět dle maximálního výkonu nabíjení:

  • Skupina 1 – až 100 kW
  • Skupina 2 – od 101 kW do 200 kW
  • Skupina 3 – od 201 kW

Ceny jsou při registraci pak pro jednotlivé skupiny následující:

Ceny u E.ON Drive
Skupina Cena za kWh denní (8:00–20:00) Cena za kWh noční (20:00–8:00) Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
Skupina 1 (až 100 kW) 9,50 Kč 8,00 Kč 480 minut (AC)/120 minut (DC) 2,00 Kč denní
0,00 Kč noční
Skupina 2 (od 101 kW do 200 kW) 13,00 Kč 10,00 Kč 60 minut 2,00 Kč
Skupina 3 (od 201 kW) 16,90 Kč 12,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Cena probíhajícího dobíjení není zafixována na začátku dobíjení, ale mění se společně s přechodem mezi tarify.
Zdroj: E.ON

V případě, že registrováni nejste a platíte přímo na dobíjecí stanici přes QR kód/terminál, tak budou ceny následující:

Ceny u E.ON Drive
Skupina Cena za kWh denní (8:00–20:00) Cena za kWh noční (20:00–8:00) Volné minuty při dobíjení Cena za minutu
Skupina 1 (až 100 kW) 10,50 Kč 8,50 Kč 480 minut (AC)/120 minut (DC) 2,00 Kč denní
0,00 Kč noční
Skupina 2 (od 101 kW do 200 kW) 14,50 Kč 11,00 Kč 60 minut 2,00 Kč
Skupina 3 (od 201 kW) 20,00 Kč 14,00 Kč 30 minut 2,00 Kč

Cena probíhajícího dobíjení není zafixována na začátku dobíjení, ale mění se společně s přechodem mezi tarify.'Zdroj: E.ON

IONITY: s předplatným se cena sníží o 9 Kč za kWh

Síť ultrarychlých nabíječek IONITY patří mezi dražší možnosti veřejného dobíjení elektromobilů v Česku, ale zároveň nabízí jedny z nejvyšších výkonů nabíjení v Evropě.

Bez tarifu a registrace mohou řidiči v Česku na IONITY zaplatit kolem 21 Kč za kWh, za bezplatnou registraci zaplatí zákazníci pak 19,95 Kč za kWh, s placeným předplatným pak cena výrazně klesá na 15 Kč za kWh, respektive na 12 Kč za kWh.

V tabulce uvádíme minimální ceny, ale ceny nabíjení se liší podle nabíjecího místa a mohou být vyšší než zobrazená minimální cena. Minimální ceny a ceny nabíjení mohou být čas od času upraveny.

Ceník ultrarychlého nabíjení IONITY
Tarif Cena tarifu Cena za kWh 
IONITY Direct Bez registrace a aplikace 21,00 Kč 
IONITY App 0 Kč, aplikace a registrace 19,95 Kč 
IONITY Motion 142 Kč měsíčně 15,00 Kč
IONITY Power 305 Kč měsíčně 12,00 Kč 

Zdroj: IONITY

Rychlonabíjení je výhodné při dlouhých trasách po dálnicích pro rychlé nabití elektromobilu, například při cestě na dovolenou či častých služebních cestách.

Pokud nabijíte na cestách jen občas, např. jednou za měsíc na cestě na dovolenou, většinou se tarif nevyplatí. Naopak při dlouhé cestě na dovolenou je vhodné si tarif zaplatit.

Tesla Supercharger: cena se liší dle místa i času

Další rychlé nabíjení nabízí Superchargery, které již nejsou vyhrazeny pro vozy Tesla jako v minulosti, ale Tesla vybrané superchargery otevřela i majitelům ostatních značek elektrických vozů. Tesla mění ceny na Superchargerech  poměrně často, její síť totiž používá dynamické ceny podle vytížení stanice, času a cen elektřiny, ale i tak nabízí výhodné ceny pro vozy Tesla, pro vozy ostatních značek je již cena vyšší, ovšem v nočních hodinách může být i tak velmi příznivá.

Pro využívání sítě Superchargerů je nutné si stáhnout aplikaci Tesla a vytvořit si zde účet, v němž následně přidáte platební kartu. Před samotnou návštěvou Superchargeru si ověřte, jestli je možné na nich nabíjet i vozy odlišné značky elektromobilů, v Česku je tato možnost u všech.

Ceny na jednotlivých Superchargerech v Česku
Lokalita Cena pro majitele Tesel Cena pro ostatní elektromobily
Vestec u Prahy 8:00–22:59 cena 10,10 Kč
23:00–7:59 cena 6,40 Kč		 8:00–22:59 cena 14,30 Kč
23:00–7:59 cena 8,90 Kč
Říčany u Prahy 8:00–21:59 cena 11,00 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč		 8:00–21:59 cena 15,30 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč
Praha – Zličín 9:00–18:59 cena 11,20 Kč19:00–22:59 cena 9,90 Kč
23:00–8:59 cena 6,40 Kč 		 9:00–18:59 cena 15,70 Kč19:00–22:59 cena 13,80 Kč
23:00–8:59 cena 8,90 Kč
Brno – Olympia 9:00–21:59 cena 11,20 Kč
22:00–8:59 cena 6,20 Kč		 9:00–21:59 cena 15,70 Kč
22:00–8:59 cena 8,70 Kč
Humpolec 10:00–20:59 cena 11,00 Kč
21:00–9:59 cena 7,80 Kč		 10:00–20:59 cena 15,30 Kč
21:00–9:59 cena 11,00 Kč
Jamné 10:00–20:59 cena 10,50 Kč
21:00–9:59 cena 9,10 Kč		 10:00–20:59 cena 14,70 Kč
21:00–9:59 cena 12,80 Kč
Lovosice 16:00–19:59 cena 11,70 Kč
20:00–15:59 cena 10,50 Kč		 16:00–19:59 cena 16,30 Kč
20:00–15:59 cena 14,70 Kč
Hradec Králové 11:00–18:59 cena 10,50 Kč
19:00–10:59 cena 8,10 Kč		 11:00–18:59 cena 14,70 Kč
19:00–10:59 cena 11,40 Kč
Ostrava 8:00–20:59 cena 10,50 Kč
21:00–7:59 cena 6,40 Kč		 8:00–20:59 cena 14,70 Kč
21:00–7:59 cena 8,90 Kč
Olomouc 8:00–21:59 cena 11,00 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč		 8:00–21:59 cena 15,30 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč
Kamenný Újezd 11:00–18:59 cena 10,50 Kč
19:00–10:59 cena 8,30 Kč		 11:00–18:59 cena 14,70 Kč
19:00–10:59 cena 11,60 Kč
Plzeň 8:00–21:59 cena 10,30 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč		 8:00–21:59 cena 14,50 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč

Zdroj: Tesla

Vhodnou možností může být i dobíjecí karta

Takřka každá automobilka nabízí ke svému vozu i dobíjecí kartu skrze kterou budete mít výhodnější ceny u partnerských dobíjecích stanic, což bude pro řadu řidičů možná nejvhodnějším řešením, například, jestliže dobíjejí z drtivé většiny doma.

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

