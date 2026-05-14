Srovnání cen nabíjení elektromobilů: kde vám registrace zdarma ušetří nejvíce?

Prodeje elektromobilů v Česku i Evropě rostou. Řada řidičů se ovšem bojí pořídit elektromobil kvůli obavám z jejich dojezdu a dobíjení, které je zkrátka odlišné od natankování nafty či benzinu na nejbližší čerpací stanici. V Česku je aktuálně přes 6 tisíc dobíjecích bodů na elektromobily, vy se podívejte, jaké jsou ceny na těch nejběžnějších dobíjecích stanicích, a to bez registrace, s registrací či s placeným tarifem.
Co se dozvíte v článku
- Srovnání cen veřejného nabíjení elektromobilů v Česku
- Jaké jsou ceny u jednotlivých poskytovatelů dobíjecích stanic?
- ČEZ – FUTUREGO: při pouhé registraci rozdíl až 6 Kč za kWh
- PRE Charge: nejvýhodnější nabídka pro odběratele elektřiny či plynu
- E.ON Drive: rozdíl při registraci až 3,10 Kč za kWh
- IONITY: s předplatným se cena sníží o 9 Kč za kWh
- Tesla Supercharger: cena se liší dle místa i času
- Vhodnou možností může být i dobíjecí karta
Srovnání cen veřejného nabíjení elektromobilů v Česku
Podívejte se na zjednodušenou tabulku porovnávající ceny na nejrozšířenějších dobíjecích stanicích v Česku:
Zdroj: Finance.cz, vytvořeno v ChatGPT
Jaké jsou ceny u jednotlivých poskytovatelů dobíjecích stanic?
ČEZ – FUTUREGO: při pouhé registraci rozdíl až 6 Kč za kWh
ČEZ provozuje síť dobíjecích stanic prostřednictvím služby futurego, u níž jsou dobíjecí stanice rozděleny do 3 rychlostních sekcí (do 49 kW včetně, od 50 kW do 149 kW včetně, od 150 kW).
V aplikaci futurego uvidíte i další partnerské dobíjecí stanice a rovněž je u nich zobrazena dostupnost a cena dobíjení.
Ceny se následně liší na základě toho, jestliže je zákazník (ne)registrovaný či jaký tarif u ČEZu využíváte:
- Basic – zdarma
- Standard – za 100 Kč měsíčně
- Premium – za 300 Kč měsíčně
Dobíjecí stanice futurego najdete často u supermarketů Tesco, Kaufland či Lidl.
Ceny ČEZu futurego pro neregistrované
Jestliže u ČEZu nemáte registrovanou službu futurego, tak bude pro vás cena následující:
|do 49 kW (včetně)
|11,90 Kč/kWh
|do 149 kW (včetně)
|16,90 Kč/kWh
|nad 150 kW (včetně)
|22,90 Kč/kWh
Zdroj: ČEZ
Ceny ČEZu futurego u tarifu Basic
Na stránkách futurego se můžete snadno zaregistrovat, můžete si stáhnout aplikaci futurego, kde v základu máte bezplatný tarif Basic, kde jsou ceny následující:
|do 49 kW (včetně)
|9,90 Kč/kWh
|do 149 kW (včetně)
|12,90 Kč/kWh
|nad 150 kW (včetně)
|15,90 Kč/kWh
Zdroj: ČEZ
Ceny ČEZu futurego u tarifu Standard
Jestliže občas potřebujete nabít na stanicích ČEZ či jejich partnerských, tak si můžete za 100 Kč měsíčně předplatit tarif Standard. V tomto tarifu se nejvyšší snížení ceny projeví u rychlého dobíjení, kdy se cena sníží o 2,50 Kč/kWh oproti bezplatnému tarifu Basic.
|do 49 kW (včetně)
|9,90 Kč/kWh
|do 149 kW (včetně)
|12,40 Kč/kWh
|nad 150 kW (včetně)
|12,40 Kč/kWh
Zdroj: ČEZ
Ceny ČEZu futurego u tarifu Premium
Pro řidiče, kteří velmi často dobíjejí na dobíjecích stanicích ČEZ bude nejvýhodnější tarif Premium za 300 Kč měsíčně, který rychlé dobíjení nabízí levněji o 1 Kč oproti tarifu Standard:
|do 49 kW (včetně)
|9,90 Kč/kWh
|do 149 kW (včetně)
|11,40 Kč/kWh
|nad 150 kW (včetně)
|11,40 Kč/kWh
Zdroj: ČEZ
Kolik stojí obsazení dobíjení stanice ČEZ?
Obsazení dobíjecí stanice stojí 2 Kč za minutu:
- od 481. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 49 kW či nižším,
- od 91. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 149 kW či nižším,
- od 46. minuty, v případě nabíjení na stanicích s výkonem 150 kW a vyšším
Dále 2 Kč za minutu od 11. minuty po ukončení dobíjení.
PRE Charge: nejvýhodnější nabídka pro odběratele elektřiny či plynu
Dobíjecí stanice Pražské energetické (PRE) najdete hlavně v Praze, ale i v ostatních částech republiky, například u supermarketů Billa či na vybraných čerpacích stanicích OMV.
Registrace do aplikace PRE Charge je snadná, poštou vám dojde i čip, který si spojíte s aplikací.
PRE rozděluje své nabíjení dle výkonu klasicky na:
- AC do 49 kW (Type 2),
- DC do 149 kW (CCS Combo 2, CHAdeMO),
- UFC nad 149 kW (CCS Combo 2)
U PRE hrají roli hned 3 faktory, jestli odebíráte plyn či elektřinu od PRE, jaký tarif si hradíte, či nabíjíte v noci.
Ceníky při odebírání plynu/elektřiny u skupiny PRE
Tarif PRE Charge Silver bez měsíčního poplatku při dobíjení:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kW)
|8,00 Kč
|180 minut
|0,50 Kč
|DC (od 50 kW do 149 kW)
|11,00 Kč
|60 minut
|1,00 Kč
|UFC (od 150 kW)
|13,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
Tarif PRE Charge Gold s měsíčním poplatkem 150 Kč:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kW)
|7,00 Kč
|180 minut
|0,50 Kč
|DC (od 50 kW do 149 kW)
|10,00 Kč
|60 minut
|1,00 Kč
|UFC (od 150 kW)
|12,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
Ceny, jestliže neodebíráte elektřinu či plyn od PRE
Tarif PRE Charge Start bez měsíčního poplatku při dobíjení:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kW)
|9,00 Kč
|180 minut
|1,00 Kč
|DC (od 50 kW do 149 kW)
|12,00 Kč
|60 minut
|2,00 Kč
|UFC (od 150 kW)
|14,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
Tarif PRE Charge Silver s měsíčním poplatkem 150 Kč:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kW)
|8,00 Kč
|180 minut
|0,50 Kč
|DC (od 50 kW do 149 kW)
|11,00 Kč
|60 minut
|1,00 Kč
|UFC (od 150 kW)
|13,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
Ceny při dobíjení elektřiny v noci na stanicích PRE
Tarif PRE Charge Night s měsíčním poplatkem 300 Kč:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kW)
|8,00 Kč
|240 minut
|0,00 Kč od 22:00 do 6:00
0,50 Kč od 6:01 do 21:59
|DC (od 50 kW do 149 kWh)
|11,00 Kč
|60 minut
|1,00 Kč
|UFC (od 150 kW)
|13,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
V době od 22:00 do 6:00 hodin zákazníkům PRE nebude účtovat platbu za stání při AC dobíjení. I nadále můžete při každém AC dobíjení stát bez poplatku 240 minut bez ohledu na denní dobu. V případě, že začnete dobíjet ve 20:00 hodin, nebude vám PRE účtovat platbu za stání až do ranních 8:00 hodin.
Tarif PRE Charge Platinum
Tarif PRE Charge Platinum s měsíčním poplatkem 300 Kč, jehož součástí jsou i asistenční služby:
|Typ konektoru
|Cena za kWh
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|AC (do 49 kWh)
|7,00 Kč
|240 minut
|0,50 Kč
|DC (od 50 kWh do 149 kWh)
|10,00 Kč
|60 minut
|1,00 Kč
|UFC (od 150 kWh)
|11,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Zdroj: PRE
E.ON Drive: rozdíl při registraci až 3,10 Kč za kWh
Společnost E.ON změnila od 1. dubna 2026 ceníky, které zohledňují denní a noční nabíjení a rozdělují se do tří skupin, opět dle maximálního výkonu nabíjení:
- Skupina 1 – až 100 kW
- Skupina 2 – od 101 kW do 200 kW
- Skupina 3 – od 201 kW
Ceny jsou při registraci pak pro jednotlivé skupiny následující:
|Skupina
|Cena za kWh denní (8:00–20:00)
|Cena za kWh noční (20:00–8:00)
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|Skupina 1 (až 100 kW)
|9,50 Kč
|8,00 Kč
|480 minut (AC)/120 minut (DC)
|2,00 Kč denní
0,00 Kč noční
|Skupina 2 (od 101 kW do 200 kW)
|13,00 Kč
|10,00 Kč
|60 minut
|2,00 Kč
|Skupina 3 (od 201 kW)
|16,90 Kč
|12,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Cena probíhajícího dobíjení není zafixována na začátku dobíjení, ale mění se společně s přechodem mezi tarify.
Zdroj: E.ON
V případě, že registrováni nejste a platíte přímo na dobíjecí stanici přes QR kód/terminál, tak budou ceny následující:
|Skupina
|Cena za kWh denní (8:00–20:00)
|Cena za kWh noční (20:00–8:00)
|Volné minuty při dobíjení
|Cena za minutu
|Skupina 1 (až 100 kW)
|10,50 Kč
|8,50 Kč
|480 minut (AC)/120 minut (DC)
|2,00 Kč denní
0,00 Kč noční
|Skupina 2 (od 101 kW do 200 kW)
|14,50 Kč
|11,00 Kč
|60 minut
|2,00 Kč
|Skupina 3 (od 201 kW)
|20,00 Kč
|14,00 Kč
|30 minut
|2,00 Kč
Cena probíhajícího dobíjení není zafixována na začátku dobíjení, ale mění se společně s přechodem mezi tarify.'Zdroj: E.ON
IONITY: s předplatným se cena sníží o 9 Kč za kWh
Síť ultrarychlých nabíječek IONITY patří mezi dražší možnosti veřejného dobíjení elektromobilů v Česku, ale zároveň nabízí jedny z nejvyšších výkonů nabíjení v Evropě.
Bez tarifu a registrace mohou řidiči v Česku na IONITY zaplatit kolem 21 Kč za kWh, za bezplatnou registraci zaplatí zákazníci pak 19,95 Kč za kWh, s placeným předplatným pak cena výrazně klesá na 15 Kč za kWh, respektive na 12 Kč za kWh.
V tabulce uvádíme minimální ceny, ale ceny nabíjení se liší podle nabíjecího místa a mohou být vyšší než zobrazená minimální cena. Minimální ceny a ceny nabíjení mohou být čas od času upraveny.
|Tarif
|Cena tarifu
|Cena za kWh
|IONITY Direct
|Bez registrace a aplikace
|21,00 Kč
|IONITY App
|0 Kč, aplikace a registrace
|19,95 Kč
|IONITY Motion
|142 Kč měsíčně
|15,00 Kč
|IONITY Power
|305 Kč měsíčně
|12,00 Kč
Zdroj: IONITY
Rychlonabíjení je výhodné při dlouhých trasách po dálnicích pro rychlé nabití elektromobilu, například při cestě na dovolenou či častých služebních cestách.
Pokud nabijíte na cestách jen občas, např. jednou za měsíc na cestě na dovolenou, většinou se tarif nevyplatí. Naopak při dlouhé cestě na dovolenou je vhodné si tarif zaplatit.
Tesla Supercharger: cena se liší dle místa i času
Další rychlé nabíjení nabízí Superchargery, které již nejsou vyhrazeny pro vozy Tesla jako v minulosti, ale Tesla vybrané superchargery otevřela i majitelům ostatních značek elektrických vozů. Tesla mění ceny na Superchargerech poměrně často, její síť totiž používá dynamické ceny podle vytížení stanice, času a cen elektřiny, ale i tak nabízí výhodné ceny pro vozy Tesla, pro vozy ostatních značek je již cena vyšší, ovšem v nočních hodinách může být i tak velmi příznivá.
Pro využívání sítě Superchargerů je nutné si stáhnout aplikaci Tesla a vytvořit si zde účet, v němž následně přidáte platební kartu. Před samotnou návštěvou Superchargeru si ověřte, jestli je možné na nich nabíjet i vozy odlišné značky elektromobilů, v Česku je tato možnost u všech.
|Lokalita
|Cena pro majitele Tesel
|Cena pro ostatní elektromobily
|Vestec u Prahy
|8:00–22:59 cena 10,10 Kč
23:00–7:59 cena 6,40 Kč
|8:00–22:59 cena 14,30 Kč
23:00–7:59 cena 8,90 Kč
|Říčany u Prahy
|8:00–21:59 cena 11,00 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč
|8:00–21:59 cena 15,30 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč
|Praha – Zličín
|9:00–18:59 cena 11,20 Kč19:00–22:59 cena 9,90 Kč
23:00–8:59 cena 6,40 Kč
|9:00–18:59 cena 15,70 Kč19:00–22:59 cena 13,80 Kč
23:00–8:59 cena 8,90 Kč
|Brno – Olympia
|9:00–21:59 cena 11,20 Kč
22:00–8:59 cena 6,20 Kč
|9:00–21:59 cena 15,70 Kč
22:00–8:59 cena 8,70 Kč
|Humpolec
|10:00–20:59 cena 11,00 Kč
21:00–9:59 cena 7,80 Kč
|10:00–20:59 cena 15,30 Kč
21:00–9:59 cena 11,00 Kč
|Jamné
|10:00–20:59 cena 10,50 Kč
21:00–9:59 cena 9,10 Kč
|10:00–20:59 cena 14,70 Kč
21:00–9:59 cena 12,80 Kč
|Lovosice
|16:00–19:59 cena 11,70 Kč
20:00–15:59 cena 10,50 Kč
|16:00–19:59 cena 16,30 Kč
20:00–15:59 cena 14,70 Kč
|Hradec Králové
|11:00–18:59 cena 10,50 Kč
19:00–10:59 cena 8,10 Kč
|11:00–18:59 cena 14,70 Kč
19:00–10:59 cena 11,40 Kč
|Ostrava
|8:00–20:59 cena 10,50 Kč
21:00–7:59 cena 6,40 Kč
|8:00–20:59 cena 14,70 Kč
21:00–7:59 cena 8,90 Kč
|Olomouc
|8:00–21:59 cena 11,00 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč
|8:00–21:59 cena 15,30 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč
|Kamenný Újezd
|11:00–18:59 cena 10,50 Kč
19:00–10:59 cena 8,30 Kč
|11:00–18:59 cena 14,70 Kč
19:00–10:59 cena 11,60 Kč
|Plzeň
|8:00–21:59 cena 10,30 Kč
22:00–7:59 cena 6,20 Kč
|8:00–21:59 cena 14,50 Kč
22:00–7:59 cena 8,70 Kč
Zdroj: Tesla
Vhodnou možností může být i dobíjecí karta
Takřka každá automobilka nabízí ke svému vozu i dobíjecí kartu skrze kterou budete mít výhodnější ceny u partnerských dobíjecích stanic, což bude pro řadu řidičů možná nejvhodnějším řešením, například, jestliže dobíjejí z drtivé většiny doma.