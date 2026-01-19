Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Konec „kupování vzduchu“ ve velkých krabicích? Tablety do myčky Somat v příliš velké krabici za to byly pokutovány

Konec „kupování vzduchu“ ve velkých krabicích? Tablety do myčky Somat v příliš velké krabici za to byly pokutovány

Stejně velké krabice pro různý počet tablet do myčky Somat byly podle soudů v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud proto potvrdil pokutu 150 tisíc korun uloženou společnosti Henkel.
Tablety do myčky
Autor: Janet Worg / Shutterstock.com
Veronika Němcová
Dnes

Nejvyšší správní soud (NSS) řešil spor mezi společností Henkel ČR a Českou obchodní inspekcí (ČOI) ohledně velikosti obalů tablet do myčky Somat. Kontrola zjistila, že Henkel porušil zákon o obalech, který ukládá navrhovat obaly s co nejmenší hmotností a objemem, aniž by byla ohrožena jejich funkce.

Co se dozvíte v článku
  1. Za zbytečně velké obaly udělila ČOI firmě pokutu 150 000 Kč
  2. Krabice s menším počtem tablet byly zaplněné jen do poloviny
  3. I malé rozdíly v obalech mohou zatěžovat životní prostředí
  4. NSS potvrdil pokutu uloženou od ČOI

Za zbytečně velké obaly udělila ČOI firmě pokutu 150 000 Kč

Kontrola se zaměřila na balení pro 48 a 65 tablet, která byla rozměrově téměř stejná jako balení pro 80 tablet. Inspekce konstatovala, že firma používala zbytečně velké obaly. Z toho důvodu uložila firmě pokutu 150 000 Kč.

Firma se proti rozhodnutí odvolala k Městskému soudu v Praze. Argumentovala tím, že požadavek co nejmenší obal je neurčitý a nedává jasný návod, jak obaly navrhovat. Tvrdila také, že český zákon nesprávně přebírá evropskou směrnici a že stát nikdy nevydal prováděcí vyhlášku, která by pravidla konkretizovala.

Dále namítala, že rozdíl mezi obaly pro 80 a 65 tablet je jen necelých deset procent, tedy přibližně 2,5 cm. Nebylo dle ní ani prokázáno, že menší obaly skutečně naplní cíl zákona, kterým je snížení množství odpadu. Kritizovala také, že neví, jak velký obal by byl zákonně vyhovující.

Městský soud všechny námitky odmítl a žalobu zamítl s odůvodněním, že zákonný požadavek je dostatečně srozumitelný a postup inspekce zákonný. Henkel se proto obrátil na Nejvyšší správní soud s kasační stížností.

ČOI ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že zákon o obalech pracuje s obecnými pojmy a nelze předem stanovit přesná pravidla pro každý výrobek. Zákon stanoví takový cíl, že obal má být co nejmenší vzhledem k množství baleného zboží. Tento požadavek podle inspekce vylučuje praxi, kdy se různé množství výrobku balí do stejně velkých obalů.

Inspekce zdůraznila, že technické normy nejsou závazné, slouží pouze jako pomůcka při výkladu zákona. 

Tip: Kupujete pití? Připlatíte si, ale peníze dostanete zpět za vrácené obaly

Krabice s menším počtem tablet byly zaplněné jen do poloviny

ČOI odmítla také tvrzení o nesprávném převzetí evropské směrnice a potvrdila, že za vyhovující považovala obal pro 80 tablet. Pokud byl stejný obal použit pro menší množství, byl zbytečně velký, a to zejména u balení s 48 tabletami, kde byla krabice zaplněna jen zhruba z poloviny.

NSS se s argumenty Henkelu neztotožnil a kasační stížnost zamítl. Připustil sice, že zákon o obalech pracuje s neurčitým pojmem „co nejmenší obal“, zároveň ale zdůraznil, že zákon nemusí být matematicky přesný a podstatné je, zda výrobce dokáže rozpoznat, kdy zákon porušuje.

Podle soudu bylo jasné, že velikost obalu má odpovídat množství výrobku. Pokud firma používala stejný obal pro 80, 65 i 48 tablet, přičemž pro 80 kusů byl obal přiměřený, muselo jí být jasné, že u menšího počtu tablet je obal zbytečně velký. Tato jednoduchá úvaha postačovala ke zjištění přestupku.

Neobstála ani námitka o špatném začlenění evropské směrnice, dle NSS český zákon přesně přebírá požadavek směrnice. Obal má mít minimální hmotnost a objem při zachování funkčnosti a přijatelnosti pro spotřebitele.

I malé rozdíly v obalech mohou zatěžovat životní prostředí

Argument, že rozdíly v zaplnění obalů byly malé, soud rovněž odmítl. I malé rozdíly mohou při velkých objemech výroby znamenat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, čemuž zákon má předcházet. Výrobce se navíc nemůže bránit tím, že změna obalů je technologicky nebo ekonomicky složitá.

NSS potvrdil pokutu uloženou od ČOI

Nejvyšší správní soud proto potvrdil, že Henkel porušil zákon o obalech a že pokuta uložená Českou obchodní inspekcí je zákonná. Společnost tak musí zaplatit pokutu 150 tisíc korun.

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

