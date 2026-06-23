V těchto pěti případech si vyšší odměnou z DPP pohoršíte

Na dohodu o provedení práce je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně, pro každého však maximálně 300 hodin za rok. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho z nich, u druhého zaměstnavatele se tak neuplatňují daňové slevy. Podívejme se na praktické příklady, kdy se vyplatí mít nižší odměnu z dohody o provedení práce.
Co se dozvíte v článku
Předčasní důchodci a odměna do limitu
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění, nemohli by totiž pobírat současně příjem ze zaměstnání a právě předčasný důchod. Výplata předčasného důchodu by se v takovém případě přerušila. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně. Přijmout brigádu na dohodu o provedení práce např. na 15 000 Kč v předčasném důchodu nedává samozřejmě smysl. Příjmové omezení pro předčasné důchodce, kteří chtějí stále pobírat předčasný důchod na účet, platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, potom již nejsou ve výši přivýdělku omezeni.
Student s odměnou 13 000 Kč
Pokud si student přivydělává na brigádu pouze pro jednoho zaměstnavatele, potom je pro něj výhodnější hrubá odměna 11 900 Kč než 13 000 Kč. Při podepsaném prohlášení k dani neplatí student daň z příjmu ani v jednom případě, protože sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč, na kterou má nárok každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani, sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. V prvním případě se však z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, ve druhém již ano.
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Při hrubé měsíční odměně z dohody o provedení práce ve výši 13 000 Kč činí u studenta zdravotní pojištění 585 Kč (13 000 Kč x 4,5 %), neprovádí se dopočet do minima, protože student je současně státním pojištěncem.
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Při hrubé měsíční odměně z DPP ve výši 13 000 Kč je sociální pojištění 923 Kč (13 000 Kč x 7,1 %).
Zatímco při hrubé odměně 11 900 Kč je čistá odměna na účet 11 900 Kč, tak při hrubé odměně 13 000 Kč je čistá odměna na účet 11 492 Kč (13 000 Kč – 585 Kč – 923 Kč). Když už má student překročit hrubou odměnu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění, tak výrazněji, aby se to vyplatilo.
Kalkulačka čisté odměny u práce na dohody
Rodič na rodičovské dovolené a hlídání ročního vlastního příjmu
Pokud jeden z rodičů má za celý kalendářní rok vlastní rozhodný příjem do 68 000 Kč a je splněna péče o dítě do tří let, tak uplatní druhý z rodičů v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, stejně jako sleva na poplatníka, takže bývá důvodem pro daňovou vratku ve stejné výši 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši).
Během prázdnin si mnohdy formou brigády přivydělává i rodič čerpající pouze rodičovský příspěvek, který se do příjmového limitu nepočítá. Odměny z dohody o provedení práce se pochopitelně do limitu počítají. Z finančního hlediska není pro rodinu výhodné, pokud pečující rodič má formou brigád během roku 2026 vlastní příjem pouze lehce vyšší než 68 000 Kč, např. 80 000 Kč, protože v takovém případě neuplatní druhý z rodičů vysokou daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Z důvodu vyšší odměny na dohodu o provedení práce pracovat více a tvrději a mít následně nižší čistý roční rodinný disponibilní příjem není samozřejmě příjemné, proto je potřeba si pohlídat příjmy do limitu, nebo je mít výrazně vyšší, aby se to finančně vyplatilo.
Paušalisté a příjem z DPP nad limit
OSVČ splňující zákonné podmínky si mohou své daňové povinnosti plnit dobrovolnou účastí v měsíčním paušálním režimu, kdy jednou měsíční platbou platí současně daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. V závislosti na výši a struktuře příjmu jsou stanovena tři pásma paušální daně, přičemž pro účast v každém paušálním pásmu platí, že nesmí mít „paušalista“ během příjmu žádné příjmy ze závislé činnosti podléhající zálohové dani z příjmu. Přivydělat si formou brigády na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 999 Kč a méně a nemít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani lze, neboť v takovém případě se z dohody o provedení práce odvádí srážková daň z příjmu. Pokud je však z dohody o provedení práce odvedena zálohová daň z příjmu, potom to znamená nedodržení podmínek paušální režimu se všemi daňovými důsledky (např. s nutností vyplnění daňového přiznání).
Zaměstnanec a povinnost daňového přiznání
Pokud má zaměstnanec během roku v nějakém měsíci příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž je z obou zaměstnání odvedena zálohová daň z příjmu, tak nemůže požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání. Důvodem nutnosti vyplnění daňového přiznání může být i právě brigáda na dohodu o provedení práce. Když činí měsíční odměna z dohody o provedení práce 11 999 Kč a méně a není podepsáno prohlášení k dani, tak se odvádí srážková daň z příjmu a je to bez daňových starostí. Jestliže je hrubá odměna např. 15 000 Kč, tak se již zálohová daň platí a vzniká povinnost vyplnění daňového přiznání. V takových případech je vhodné si propočítat, zdali se to zaměstnanci vyplatí, tj. zdali zvládne si sám vyplnit daňové přiznání a případně kolik mu to zabere času a jestli je tento postup pro něj výhodný. Při výraznějším čistém příjmu z brigády se to samozřejmě vyplatí, u nižšího to stojí za zvážení.