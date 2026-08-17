Valorizace důchodů na rok 2027: růst důchodů o 300 Kč, 600 Kč či jednorázový příspěvek?

Důchody by se od ledna 2027 mohly zvýšit přibližně o 300 korun měsíčně. Nicméně se jedná pouze o aktuální odhad zákonné valorizace a konečné zvýšení může být až zhruba dvojnásobné.
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Zákonná valorizace vychází přibližně na 300 Kč
O přesné částce, o kterou se důchody od ledna zvýší, zatím rozhodnuto není. Konečnou valorizaci ovlivní především vývoj cen a další údaje vstupující do zákonného výpočtu.
Podle současných propočtů by však samotná zákonná valorizace mohla zvýšit průměrný důchod pouze přibližně o 300 korun měsíčně.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) by ovšem rád prosadil průměrnou valorizaci až 600 Kč měsíčně. Případně by mohl být důchodcům vedle zákonné valorizace vyplacen jednorázový příspěvek.
Vy si můžete zmíněnou variantu valorizace důchodu spočítat v naší kalkulačce valorizace důchodů:
Poznámka: Jedná se o přibližný výpočet z předběžných dat, který se může od schválené varianty lišit
Ministr Juchelka prosazuje růst až o 600 Kč
Vláda má možnost rozhodnout o vyšším růstu penzí, celkové zvýšení může dosáhnout maximálně 2,7 % průměrného starobního důchodu, tedy přibližně 600 Kč měsíčně.
Právě tuto variantu připomínal ministr Juchelka, nicméně ministryně financí Alena Schillerová (ANO) i koaliční Motoristé se k této variantě stavěli zdrženlivě.
Podle ministryně financí bude nutné nejprve posoudit možnosti státního rozpočtu a následně najít shodu uvnitř vlády.
Další koaliční strana SPD vyšší zvýšení penzí podporuje.
Rozhodnutí o výši valorizace přitom ovlivní nejen státní rozpočet v příštím roce, ale také výdaje státu v dalších letech. Přičemž z předchozích vyjádření vládních činitelů je nyní patrné, že příští rok bude deficit státního rozpočtu pravděpodobně mezi 300 až 400 mld. Kč.
Místo vyšší valorizace je ve hře i jednorázový příspěvek
Právě z těchto důvodů je ve hře i varianta jednorázového příspěvku vedle lednové řádné valorizace.
K této variantě se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO): „Nemůžu vyloučit, že bychom mohli v budoucnu vyplatit jednorázovou částku všem důchodcům, protože historicky tam můžou být nějaké nespravedlnosti.“
O této možnosti se pozitivně vyjadřovali i zástupci SPD. Na rozdíl od trvalého zvýšení důchodů by jednorázový příspěvek zatížil rozpočet pouze jednou a nestal by se součástí důchodu pro další období.
Jaký dopad bude mít valorizace na státní rozpočet?
Ministerstvo financí nechtělo zveřejňovat dopady na státní rozpočet, tisková mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová se vyjádřila následovně: „Vzhledem k tomu, že návrh státního rozpočtu je stále v přípravě, jeho konkrétní parametry včetně jejich variant jsou aktuálně předmětem jednání. Výslednou podobu tak nelze v tuto chvíli předjímat."
Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy neodpovědělo.
Výdaje na důchody v tomto roce činí přibližně 740 miliard korun. Podle orientačního propočtu by zvýšení důchodů v průměru o 300 Kč měsíčně znamenalo dodatečné roční výdaje přibližně 10 miliard korun. Při průměrném zvýšení o 600 Kč by šlo zhruba o 20 miliard korun. Skutečný rozpočtový dopad se však může od propočtu redakce Finance.cz lišit.
Jednorázový příspěvek by pak znamenal jednorázový výdaj v hodnotě spíše stovek milionů korun až několik jednotek miliard, záleželo by na výši jednorázového příspěvku. Například pokud by jej dostali všichni důchodci, každých 1 000 Kč příspěvku by znamenalo výdaj řádově 2,8 miliardy Kč.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Podle odhadu MPSV by hospodaření systému důchodového pojištění mohlo v roce 2026 skončit přebytkem přibližně 20 miliard korun.
Zdroj: Facebook.com/MPSV
O kolik tedy důchody od ledna 2027 vzrostou: o 300 Kč, o 600 Kč, či jinak?
Ve hře jsou nyní všechny tři varianty, jednat o nich by měla vláda dnes. Navíc v minulosti se nejednou stalo, že politická shoda byla někde mezi, což může být i případ valorizace důchodů na rok 2027.
Jasněji by mohlo být již dnes, kdy by mohl dát premiér Andrej Babiš vyjádření k důchodům. Rozhodující jednání o valorizaci se ovšem očekávají až během srpna a září.