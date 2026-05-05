Valorizace: Jak se z průměrného důchodu stal podprůměrný důchod?

Ke zvýšení státního důchodu z důvodu valorizace dochází automaticky a není potřeba činit žádné administrativní úkony. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká a procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění.
Při pravidelné lednové valorizaci se zvyšuje základní výměra v korunách a procentní výměra příslušným procentem. Při mimořádné valorizaci, které proběhly v letech 2022 a 2023, se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu.
Valorizace důchodů od roku 2017 po současnost
Legislativou je způsob valorizace upraven v § 67 zákona o důchodovém pojištění. Zjednodušeně platí, že valorizační vzorec zohledňuje inflaci a reálný růst mezd. V letech 2018 až 2023 se zohledňoval při valorizaci růst reálných mezd ze 2/3, od roku 2024 to je jen 1/3. Již mimořádná valorizace v červnu 2023 použila zhoršený výpočet.
V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedenu valorizaci důchodu od roku 2017 po současnost. Kdo tedy odešel do starobního důchodu v roce 2016 a dříve, tomu se měsíční důchod zvýšil o všechny valorizace uvedené v tabulce níže.
|
Druh valorizace a termín (rok/měsíc)
|
Zvýšení základní výměry důchodu
|
Zvýšení procentní výměry důchodu
|
Řádná valorizace 2017/1
|
2 550 Kč (zvýšení 110 Kč)
|
2,2 %
|
Řádná valorizace 2018/1
|
2 700 Kč (zvýšení 150 Kč)
|
3,5 %
|
Řádná valorizace 2019/1
|
3 270 Kč (zvýšení 570 Kč)
|
3,4 %
|
Řádná valorizace 2020/1
|
3 490 Kč (zvýšení 220 Kč)
|
5,2 % + 151 Kč
|
Řádná valorizace 2021/1
|
3 550 Kč (zvýšení 60 Kč)
|
7,1 %
|
Řádná valorizace 2022/1
|
3 900 Kč (zvýšení 350 Kč)
|
1,3 % + 300 Kč
|
Mimořádná valorizace 2022/6
|
3 900 Kč (beze změny)
|
8,2 %
|
Mimořádná valorizace 2022/9
|
3 900 Kč (beze změny)
|
5,2 %
|
Řádná valorizace 2023/1
|
4 040 Kč (zvýšení 140 Kč)
|
5,1 %
|
Mimořádná valorizace 2023/6
|
4 040 Kč (beze změny)
|
2,3 % + 400 Kč
|
Řádná valorizace 2024/1
|
4 400 Kč (zvýšení 360 Kč)
|
beze změny
|
Řádná valorizace 2025/1
|
4 660 Kč (zvýšení 260 Kč)
|
0,6 %
|
Řádná valorizace 2026/1
|
4 900 Kč (zvýšení o 240 Kč)
|
2,6 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Praktický příklad: Co valorizace udělají s důchodem?
Pan Martin odešel do řádného starobního důchodu v prosinci 2016 a byl mu přiznán starobní důchod ve výši 11 460 Kč, což byla průměrná výše starobního důchodu ke konci roku 2016. Panu Martinovi se postupně starobní důchod zvyšoval vlivem valorizací a v roce 2025 činil 19 502 Kč. Průměrný starobní důchod v prosinci 2025 však byl již 21 094 Kč. V prosinci 2025 tak dosahoval měsíční důchod pana Martina 92,5 % (19 502 Kč: 21 094 Kč, v %) průměrného starobního důchodu v ČR.
Valorizaci od ledna 2026 nezohledňujeme, protože ke dni psaní tohoto článku ještě nebyla k dispozici částka průměrného starobního důchodu v březnu 2026. ČSSZ pravidelně publikuje hodnoty průměrného starobního důchodu ke konci března, června, září a prosince. Postupné zvyšování starobního důchodu pana Martina z důvodu valorizací máme vypočteno v tabulce níže.
Postupné zvyšování měsíčního důchodu pana Martina
|
Období
|
Základní výměra
|
Procentní výměra
|
Důchod celkem
|
Přiznání důchodu v prosinci 2026
|
2 440 Kč
|
9 020 Kč
|
11 460 Kč
|
Důchod od ledna 2017
|
2 550 Kč
|
9 219 Kč
|
11 769 Kč
|
Důchod od ledna 2018
|
2 700 Kč
|
9 542 Kč
|
12 242 Kč
|
Důchod od ledna 2019
|
3 270 Kč
|
9 867 Kč
|
13 137 Kč
|
Důchod od ledna 2020
|
3 490 Kč
|
10 532 Kč
|
14 022 Kč
|
Důchod od ledna 2021
|
3 550 Kč
|
11 280 Kč
|
14 830 Kč
|
Důchod od ledna 2022
|
3 900 Kč
|
11 727 Kč
|
15 627 Kč
|
Důchod od června 2022
|
3 900 Kč
|
12 689 Kč
|
16 589 Kč
|
Důchod od září 2022
|
3 900 Kč
|
13 349 Kč
|
17 249 Kč
|
Důchod od ledna 2023
|
4 040 Kč
|
14 030 Kč
|
18 070 Kč
|
Důchod od června 2023
|
4 040 Kč
|
14 753 Kč
|
18 793 Kč
|
Důchod od ledna 2024
|
4 400 Kč
|
14 753 Kč
|
19 153 Kč
|
Důchod od ledna 2025
|
4 660 Kč
|
14 842 Kč
|
19 502 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Během let se postupně hodnota starobního důchodu pana Martina v porovnání s ostatními důchody v ČR snižovala. Starší důchody jsou tak nižší než novější důchody. Během let se tak mírně rozevíraly příjmové nůžky mezi novými a starými důchody. Důvodů bylo přitom několik, zejména: zhoršení výpočtového vzorce valorizace, významný reálný růst mezd v národním hospodářství během sledovaného období, takže novější starobní důchody vycházely lépe a zvyšovaly celkový průměrný starobní důchod.