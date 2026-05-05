Finance.cz  »  Důchody a dávky

Valorizace: Jak se z průměrného důchodu stal podprůměrný důchod?

Státní důchody se každoročně zvyšují z důvodu valorizace. Při delším pobírání starobního důchodu je však valorizace nedostatečná, neboť během let hodnota pobíraného důchodu v porovnání s průměrným starobním důchodem klesla. Kdo odešel do řádného starobního důchodu v roce 2016 a měl průměrný důchod, ten má aktuálně podprůměrný důchod. Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Ke zvýšení státního důchodu z důvodu valorizace dochází automaticky a není potřeba činit žádné administrativní úkony. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu je vždy stejně vysoká a procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění. 

Co se dozvíte v článku
  1. Valorizace důchodů od roku 2017 po současnost
  2. Praktický příklad: Co valorizace udělají s důchodem?

Při pravidelné lednové valorizaci se zvyšuje základní výměra v korunách a procentní výměra příslušným procentem. Při mimořádné valorizaci, které proběhly v letech 2022 a 2023, se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu.

Valorizace důchodů od roku 2017 po současnost

Legislativou je způsob valorizace upraven v § 67 zákona o důchodovém pojištění. Zjednodušeně platí, že valorizační vzorec zohledňuje inflaci a reálný růst mezd. V letech 2018 až 2023 se zohledňoval při valorizaci růst reálných mezd ze 2/3, od roku 2024 to je jen 1/3. Již mimořádná valorizace v červnu 2023 použila zhoršený výpočet. 

V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedenu valorizaci důchodu od roku 2017 po současnost. Kdo tedy odešel do starobního důchodu v roce 2016 a dříve, tomu se měsíční důchod zvýšil o všechny valorizace uvedené v tabulce níže.

Druh valorizace a termín (rok/měsíc)

Zvýšení základní výměry důchodu

Zvýšení procentní výměry důchodu

Řádná valorizace 2017/1

2 550 Kč (zvýšení 110 Kč)

2,2 %

Řádná valorizace 2018/1

2 700 Kč (zvýšení 150 Kč)

3,5 %

Řádná valorizace 2019/1

3 270 Kč (zvýšení 570 Kč)

3,4 %

Řádná valorizace 2020/1

3 490 Kč (zvýšení 220 Kč)

5,2 % + 151 Kč

Řádná valorizace 2021/1

3 550 Kč (zvýšení 60 Kč)

7,1 %

Řádná valorizace 2022/1

3 900 Kč (zvýšení 350 Kč)

1,3 % + 300 Kč

Mimořádná valorizace 2022/6

3 900 Kč (beze změny)

8,2 %

Mimořádná valorizace 2022/9

3 900 Kč (beze změny)

5,2 %

Řádná valorizace 2023/1

4 040 Kč (zvýšení 140 Kč)

5,1 %

Mimořádná valorizace 2023/6

4 040 Kč (beze změny)

2,3 % + 400 Kč

Řádná valorizace 2024/1

4 400 Kč (zvýšení 360 Kč)

beze změny

Řádná valorizace 2025/1

4 660 Kč (zvýšení 260 Kč)

0,6 %

Řádná valorizace 2026/1

4 900 Kč (zvýšení o 240 Kč)

2,6 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Vypočtěte si výši přiznaného důchodu v naší kalkulačce
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Praktický příklad: Co valorizace udělají s důchodem?

Pan Martin odešel do řádného starobního důchodu v prosinci 2016 a byl mu přiznán starobní důchod ve výši 11 460 Kč, což byla průměrná výše starobního důchodu ke konci roku 2016. Panu Martinovi se postupně starobní důchod zvyšoval vlivem valorizací a v roce 2025 činil 19 502 Kč. Průměrný starobní důchod v prosinci 2025 však byl již 21 094 Kč. V prosinci 2025 tak dosahoval měsíční důchod pana Martina 92,5 % (19 502 Kč: 21 094 Kč, v %) průměrného starobního důchodu v ČR.

Valorizaci od ledna 2026 nezohledňujeme, protože ke dni psaní tohoto článku ještě nebyla k dispozici částka průměrného starobního důchodu v březnu 2026. ČSSZ pravidelně publikuje hodnoty průměrného starobního důchodu ke konci března, června, září a prosince. Postupné zvyšování starobního důchodu pana Martina z důvodu valorizací máme vypočteno v tabulce níže.

Postupné zvyšování měsíčního důchodu pana Martina

skoleni

Období

Základní výměra

Procentní výměra

Důchod celkem

Přiznání důchodu v prosinci 2026

2 440 Kč

9 020 Kč

11 460 Kč

Důchod od ledna 2017

2 550 Kč

9 219 Kč

11 769 Kč

Důchod od ledna 2018

2 700 Kč

9 542 Kč

12 242 Kč

Důchod od ledna 2019

3 270 Kč

9 867 Kč

13 137 Kč

Důchod od ledna 2020

3 490 Kč

10 532 Kč

14 022 Kč

Důchod od ledna 2021

3 550 Kč

11 280 Kč

14 830 Kč

Důchod od ledna 2022

3 900 Kč

11 727 Kč

15 627 Kč

Důchod od června 2022

3 900 Kč

12 689 Kč

16 589 Kč

Důchod od září 2022

3 900 Kč

13 349 Kč

17 249 Kč

Důchod od ledna 2023

4 040 Kč

14 030 Kč

18 070 Kč

Důchod od června 2023

4 040 Kč

14 753 Kč

18 793 Kč

Důchod od ledna 2024

4 400 Kč

14 753 Kč

19 153 Kč

Důchod od ledna 2025

4 660 Kč

14 842 Kč

19 502 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Během let se postupně hodnota starobního důchodu pana Martina v porovnání s ostatními důchody v ČR snižovala. Starší důchody jsou tak nižší než novější důchody. Během let se tak mírně rozevíraly příjmové nůžky mezi novými a starými důchody. Důvodů bylo přitom několik, zejména: zhoršení výpočtového vzorce valorizace, významný reálný růst mezd v národním hospodářství během sledovaného období, takže novější starobní důchody vycházely lépe a zvyšovaly celkový průměrný starobní důchod.

Využili jste jako důchodce slevu na sociálním pojistném pro pracující důchodce?

Zobraz výsledek
Senior vyhrál spor s ČSSZ. Výchovné se nesmí ve výpočtu důchodu „ztratit“, máte ho započítané správně? Přečtěte si také:

Senior vyhrál spor s ČSSZ. Výchovné se nesmí ve výpočtu důchodu „ztratit“, máte ho započítané správně?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla