Ve které zemi EU jsou nejvyšší mzdové rozdíly mezi muži a ženami? V Česku?

V členských zemích Evropské unie měly ženy v roce 2024 v průměru mzdu nižší o 11,1 % než muži. Mezi země s nejnižšími mzdovými rozdíly patří Belgie, Rumunsko, Polsko, Malta a Itálie. Jedinou zemí, kde mají ženy v průměru vyšší mzdu než muži, je Lucembursko. Česko patří mezi země s nejvyššími mzdovými rozdíly mezi muži a ženami.
Petr Gola
Přestože se v posledních letech rozdíl v míře odměňování mezi muži a ženami značně snížil, tak stále mají muži v průměru vyšší mzdy než ženy. V tabulce níže máme pro názornost uveden rozdíl ve výši průměrné hodinové mzdy mužů a žen v soukromém sektoru ve firmách s deseti a více zaměstnanci v roce 2024.

Pouze v Lucembursku vydělávají ženy v průměru více než muži

V soukromém sektoru se mzdy mužů a žen liší více než ve veřejném sektoru, při zohlednění mezd v celém národním hospodářství by byl celkově mírně nižší. Z tabulky vidíme, že hned v sedmi členských zemích EU je mzdový rozdíl vyšší než 15 %, a sice v Estonsku, v Česku, v Rakousku, v Maďarsku, ve Finsku, na Slovensku a v Německu. Naopak rozdíl do 5 % je pouze v Lucembursku, v Belgii, v Rumunsku, v Polsku a na Maltě.

Země

Mzdový rozdíl mezi muži a ženami v %

Estonsko

18,8 %

Švédsko

11,2 %

Česko

18,5 %

EU-27

11,1 %

Rakousko 

17,6 %

Litva

10,0 %

Maďarsko

16,9 %

Irsko

8,3 %

Finsko

16,3 %

Slovinsko

8,0 %

Slovensko

15,7 %

Španělsko

7,3 %

Německo

15,6 %

Portugalsko

7,0 %

Dánsko

14,0 %

Chorvatsko

6,6 %

Lotyšsko

13,9 %

Itálie

5,3 %

Řecko

13,4 %

Malta

4,9 %

Bulharsko

12,0 %

Polsko

4,0 %

Francie

11,8 %

Rumunsko

3,7 %

Kypr

11,8 %

Belgie

0,7 %

Nizozemí

11,2 %

Lucembursko

-0,8 %

Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 125–044/26 – „Gender Pay Gap lag in Österreich 2024 bei 17,6 %“

Nižší průměrné výdělky žen mají negativní vliv nejenom na aktuální měsíční disponibilní příjem, ale i na případné dávky v případě nemoci nebo nezaměstnanosti. Nižší příjmy jsou následně i hlavním důvodem, proč mají ženy zemích EU v důchodu v průměru nižší státní důchody než muži.

Jaké jsou hlavní důvody mzdových rozdílů?

V každé zemi jsou pochopitelně důvody pro mzdové rozdíly trochu odlišné a reflektují specifickou situaci na domácím trhu práce. Obecně však mezi hlavní důvody patří:

  • častější zaměstnání žen na zkrácený úvazek, které ve většině případech přináší nižší průměrnou hodinovou mzdu než při práci na plný úvazek, v roce 2024 pracovalo ve všech členských zemích EU na zkrácený úvazek 29,3 % žen a 9,7 % mužů
  • nejvíce stoupají mzdy a platy pěti až deseti procentům zaměstnanců, zpravidla zaměstnancům na vysokých vedoucích funkcích, přičemž zastoupení žen na vedoucích pozicích je stále v jednotlivých členských zemích EU značně nižší než mužů
  • velmi dobře finančně ohodnocené pozice jsou aktuálně v průmyslu a v technických oborech, kterým se muži věnují výrazně více než ženy
  • skloubit kariéru s péčí o malé děti je pro ženy velmi náročné, některé ženy upřednostňují zaměstnání za nižší mzdu s velmi flexibilní pracovní dobou a dobrou dopravní dostupností
  • ženy častěji vykonávají zaměstnání, která jsou obecně hůře finančně hodnocena

Trendem je snižování mzdových rozdílů

Společným rysem pro členské země EU je postupné snižování mzdových rozdílů mezi muži a ženami, ještě v roce 2015 pobíraly ženy průměru v členských zemích EU méně než muži o 16 %. V Rakousku se za posledních 10 let snížil mzdový rozdíl z 22,2 % na uváděných 17,6 %.

Ve většině zemích se účast žen na trhu práce za poslední dekády zvýšila, v Rakousku činila v roce 2014 účast žen na trhu práce 66,9 % a v roce 2024 to bylo 70,7 %. Současně více žen pracuje na zkrácený úvazek, v Rakousku stoupl během posledních deseti let počet žen pracujících na zkrácený úvazek z 46,9 % na 51,1 %, přičemž hlavním důvodem pro volbu zkráceného úvazku je péče o malé děti nebo péče o staršího člena rodiny.

