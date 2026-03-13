Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Ve kterém roce zvyšuje průměrná mzda důchod nejvíce?

Ve kterém roce zvyšuje průměrná mzda důchod nejvíce?

Při výpočtu starobního důchodu se dřívější příjmy přepočítávají na současnou hodnotu. Porovnejme si průměrné mzdy od roku 2000 aktuální důchodovou optikou. Kdy se práce za průměrnou mzdu nejvíce vyplatila a ve kterém roce průměrná mzda nejvíce zvyšuje důchod?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Vstupním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Žádný rok není při výpočtu důchodu nikterak zvýhodněn či znevýhodněn. Současně platí, že průměrná mzda měla v jednotlivých letech odlišnou skutečnou reálnou hodnotu.

Přepočet průměrné mzda při výpočtu důchodu v roce 2026

V přiložené tabulce níže máme proveden přepočet průměrné hrubé měsíční mzda od roku 2000 do roku 2025 na současnou hodnotu pomocí koeficientů, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026. Přepočítací koeficienty hrají při výpočtu osobního vyměřovacího základu, a tím i celého starobního důchodu, velkou roli, přičemž každý rok jsou postupně vyšší. Např. přepočítací koeficienty pro rok 2027 budou k dispozici pravděpodobně během září letošního roku. 

Máme použita data od roku 2000, protože je u všech průměrných mezd použita stejná metodika výpočtu. Jedná se o průměrnou mzdu publikovanou ČSÚ – „Průměrnou hrubou měsíční mzdu a průměrný počet zaměstnanců“, která zohledňuje odlišné pracovní úvazky a používá se pro delší časové řady. Za rok 2025 máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu za první až třetí čtvrtletí.

Rok

Průměrná mzda

Koeficient

Průměrná mzda po přepočtu

2000

13 219 Kč

3,6299

47 984 Kč

2001

14 378 Kč

3,3447

48 091 Kč

2002

15 524 Kč

3,1167

48 384 Kč

2003

16 430 Kč

2,9201

47 978 Kč

2004

17 466 Kč

2,7383

47 828 Kč

2005

18 344 Kč

2,6034

47 757 Kč

2006

19 546 Kč

2,4422

47 736 Kč

2007

20 957 Kč

2,2747

47 671 Kč

2008

22 592 Kč

2,1034

47 521 Kč

2009

23 344 Kč

2,0326

47 450 Kč

2010

23 864 Kč

1,9965

47 645 Kč

2011

24 455 Kč

1,9514

47 722 Kč

2012

25 067 Kč

1,8904

47 387 Kč

2013

25 035 Kč

1,8904

47 327 Kč

2014

25 768 Kč

1,8578

47 872 Kč

2015

26 591 Kč

1,8032

47 949 Kč

2016

27 764 Kč

1,7333

48 124 Kč

2017

29 638 Kč

1,6238

48 127 Kč

2018

32 051 Kč

1,5062

48 276 Kč

2019

34 578 Kč

1,4085

48 704 Kč

2020

36 176 Kč

1,3557

49 044 Kč

2021

38 277 Kč

1,2787

48 945 Kč

2022

39 932 Kč

1,2049

48 115 Kč

2023

42 801 Kč

1,1210

47 980 Kč

2024

45 899 Kč

1,0581

48 566 Kč

2025

48 171 Kč

1,0000

48 171 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Nejlépe vychází průměrná mzda z roku 2020

Z tabulky názorně vidíme, že po přepočtu příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci se přepočtená průměrná hrubá měsíční mzda v letech 2000 až 2025 pohybuje od 47 327 Kč v roce 2013 po 49 044 Kč v roce 2020. To znamená, že práce za průměrnou mzdu v roce 2020 má nejpozitivnější vliv na měsíční částku starobního důchodu. Přepočtená průměrná mzda se však během let 2000 až 2025 liší velmi málo.

Z přepočtených hodnot v tabulce tak nelze dovozovat, že nějaké období je při výpočtu starobního důchodu důležitější, vždyť průměrná hrubá měsíční mzda z roku 2000 ve výši 13 219 Kč má po přepočtu příslušným koeficientem hodnotu 47 984 Kč, což je pouze o 187 Kč méně, než průměrná mzda za rok 2025 (první až třetí čtvrtletí). 

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek

Důležitost hodnocení příjmů za 40 let

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025, tedy za 40 let, což je velmi dlouhé období. Pro výpočet starobního důchodu je toto legislativní opatření velmi důležité, protože je k žadatelům o starobní důchod spravedlivé. Někteří žadatelé mají nejvyšší své reálné příjmy na začátku pracovní kariéry a jiní na konci pracovní kariéry. 

Započtením všech rozhodných příjmů za velmi dlouhé období se eliminují případné mzdové výkyvy během pracovní kariéry. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 „zprůměrují“ příjmy za 40 let, tak dva či tři roky mimořádného příjmu, ať už vyššího nebo nižšího, výslednou hodnotu osobního vyměřovacího základu ovlivní málo.

