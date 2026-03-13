Ve kterém roce zvyšuje průměrná mzda důchod nejvíce?

Vstupním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Žádný rok není při výpočtu důchodu nikterak zvýhodněn či znevýhodněn. Současně platí, že průměrná mzda měla v jednotlivých letech odlišnou skutečnou reálnou hodnotu.
Přepočet průměrné mzda při výpočtu důchodu v roce 2026
V přiložené tabulce níže máme proveden přepočet průměrné hrubé měsíční mzda od roku 2000 do roku 2025 na současnou hodnotu pomocí koeficientů, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026. Přepočítací koeficienty hrají při výpočtu osobního vyměřovacího základu, a tím i celého starobního důchodu, velkou roli, přičemž každý rok jsou postupně vyšší. Např. přepočítací koeficienty pro rok 2027 budou k dispozici pravděpodobně během září letošního roku.
Máme použita data od roku 2000, protože je u všech průměrných mezd použita stejná metodika výpočtu. Jedná se o průměrnou mzdu publikovanou ČSÚ – „Průměrnou hrubou měsíční mzdu a průměrný počet zaměstnanců“, která zohledňuje odlišné pracovní úvazky a používá se pro delší časové řady. Za rok 2025 máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu za první až třetí čtvrtletí.
|
Rok
|
Průměrná mzda
|
Koeficient
|
Průměrná mzda po přepočtu
|
2000
|
13 219 Kč
|
3,6299
|
47 984 Kč
|
2001
|
14 378 Kč
|
3,3447
|
48 091 Kč
|
2002
|
15 524 Kč
|
3,1167
|
48 384 Kč
|
2003
|
16 430 Kč
|
2,9201
|
47 978 Kč
|
2004
|
17 466 Kč
|
2,7383
|
47 828 Kč
|
2005
|
18 344 Kč
|
2,6034
|
47 757 Kč
|
2006
|
19 546 Kč
|
2,4422
|
47 736 Kč
|
2007
|
20 957 Kč
|
2,2747
|
47 671 Kč
|
2008
|
22 592 Kč
|
2,1034
|
47 521 Kč
|
2009
|
23 344 Kč
|
2,0326
|
47 450 Kč
|
2010
|
23 864 Kč
|
1,9965
|
47 645 Kč
|
2011
|
24 455 Kč
|
1,9514
|
47 722 Kč
|
2012
|
25 067 Kč
|
1,8904
|
47 387 Kč
|
2013
|
25 035 Kč
|
1,8904
|
47 327 Kč
|
2014
|
25 768 Kč
|
1,8578
|
47 872 Kč
|
2015
|
26 591 Kč
|
1,8032
|
47 949 Kč
|
2016
|
27 764 Kč
|
1,7333
|
48 124 Kč
|
2017
|
29 638 Kč
|
1,6238
|
48 127 Kč
|
2018
|
32 051 Kč
|
1,5062
|
48 276 Kč
|
2019
|
34 578 Kč
|
1,4085
|
48 704 Kč
|
2020
|
36 176 Kč
|
1,3557
|
49 044 Kč
|
2021
|
38 277 Kč
|
1,2787
|
48 945 Kč
|
2022
|
39 932 Kč
|
1,2049
|
48 115 Kč
|
2023
|
42 801 Kč
|
1,1210
|
47 980 Kč
|
2024
|
45 899 Kč
|
1,0581
|
48 566 Kč
|
2025
|
48 171 Kč
|
1,0000
|
48 171 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Nejlépe vychází průměrná mzda z roku 2020
Z tabulky názorně vidíme, že po přepočtu příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci se přepočtená průměrná hrubá měsíční mzda v letech 2000 až 2025 pohybuje od 47 327 Kč v roce 2013 po 49 044 Kč v roce 2020. To znamená, že práce za průměrnou mzdu v roce 2020 má nejpozitivnější vliv na měsíční částku starobního důchodu. Přepočtená průměrná mzda se však během let 2000 až 2025 liší velmi málo.
Z přepočtených hodnot v tabulce tak nelze dovozovat, že nějaké období je při výpočtu starobního důchodu důležitější, vždyť průměrná hrubá měsíční mzda z roku 2000 ve výši 13 219 Kč má po přepočtu příslušným koeficientem hodnotu 47 984 Kč, což je pouze o 187 Kč méně, než průměrná mzda za rok 2025 (první až třetí čtvrtletí).
Důležitost hodnocení příjmů za 40 let
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025, tedy za 40 let, což je velmi dlouhé období. Pro výpočet starobního důchodu je toto legislativní opatření velmi důležité, protože je k žadatelům o starobní důchod spravedlivé. Někteří žadatelé mají nejvyšší své reálné příjmy na začátku pracovní kariéry a jiní na konci pracovní kariéry.
Započtením všech rozhodných příjmů za velmi dlouhé období se eliminují případné mzdové výkyvy během pracovní kariéry. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 „zprůměrují“ příjmy za 40 let, tak dva či tři roky mimořádného příjmu, ať už vyššího nebo nižšího, výslednou hodnotu osobního vyměřovacího základu ovlivní málo.