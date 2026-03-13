Část víkendu se přibližně polovina Čechů nedostane do bankovnictví, kdy (ne)bude mít odstávku vaše banka??

Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank i mBank naplánovaly technickou údržbu svých systémů, která dočasně omezí mobilní aplikace, internetové bankovnictví nebo některé platební služby.
Většina klientů si odstávky nejspíše ani nevšimne, odstávky totiž banky plánují na noční a brzké ranní hodiny, kdy banky evidují nejnižší provoz.
Česká spořitelna: do sobotní 5. hodiny nepůjde aplikace a v noci ani bankomaty
Největší omezení čeká klienty České spořitelny, která má v Česku přibližně 4,5 milionu klientů.
V noci z pátku 13. března na sobotu 14. března od 00:00 do 05:00 banka dočasně odstaví část svých systémů.
V této době nebude fungovat:
- mobilní a internetové bankovnictví George
- platby přes QR kódy
- potvrzování plateb při nákupech na internetu
- odesílání a přijímání okamžitých plateb
Platby kartou v kamenných obchodech by však měly podle banky fungovat bez omezení, stejně jako výběry z bankomatů ostatních bank.
K omezení dojde i u bankomatů České spořitelny, kdy výběry a vklady z bankomatů budou omezené v nočních hodinách od 00:30 až 02:00.
ČSOB omezí bankovnictví téměř po celou sobotu
ČSOB oznámila, že chystá údržbu aplikace Smart a internetového bankovnictví od 00:00 do 15:00 v sobotu 14. března
Kolem 10:00 ovšem ČSOB zpřístupní bankovnictví v omezeném režimu. Má být zpřístupněn přehled účtů, transakce či změna limitů na platební kartě. Ostatní služby, třeba sjednání nového produktu, můžou být ještě nedostupné.
ČSOB ovšem upozorňuje, že po celou dobu odstávky budou fungovat platby kartou na terminálu a výběry hotovosti z bankomatu. Platby kartou na internetu budou fungovat zřejmě v omezeném režimu. Do sobotních 15:00 nebude možné vložit peníze na účet přes vkladomat.
V sobotu od 0:00 do 17:00 nebude rovněž dostupné firemní bankovnictví CEB a CEB Mobile.
Raiffeisenbank: odstávka systému od pátku 22:00 do sobotního dopoledne
Raiffeisenbank oznámila, že plánovaná odstávka internetového a mobilního bankovnictví proběhne od 22:00 v pátek do sobotního dopoledne.
Nebude tedy dostupné mobilní a internetové bankovnictví, ani služba Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice.
Platba kartou Raiffeisenbank a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Hotovost vložená na účet přes vkladový bankomat bude připsána nejpozději v průběhu prvního pracovního dne po odstávce.
Během odstávek kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu zašle Raiffeisenbank SMS zprávou.
mBank plánuje velkou odstávku na neděli
mBank oznámila plánovanou odstávku na neděli 15. března, kdy od 02:30 do 09:00 ráno nebude možné platit kartou na internetu.
Během nedělní odstávky nebude dostupná většina služeb mBank, konkrétně:
- internetové bankovnictví,
- mobilní aplikace,
- odesílání a přijímání plateb,
- systém žádostí o produkty,
- SMS,
- mLinka.
Proč banky plánují odstávky?
Banky pravidelné odstávky využívají k nasazování nových funkcí, bezpečnostních prvků nebo modernizaci technické infrastruktury. Tyto práce se zpravidla plánují na víkendy a noční hodiny, kdy je počet transakcí nejnižší.
Bankovní systémy jsou zároveň napojené na společnou infrastrukturu, například zúčtovací systémy České národní banky, karetní společnosti nebo evropské platební standardy. Při větších technologických změnách proto může docházet k souběžným odstávkám u více bank.
Roli může hrát i vyšší zabezpečení systémů bank, protože tento týden došlo ke kybernetickému útoku na pojišťovnu Slavia, kdy hackeři získali gigabajty citlivých dat. Právě pravidelné odstávky mají předcházet těmto útokům.