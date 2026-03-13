Část víkendu se přibližně polovina Čechů nedostane do bankovnictví, kdy (ne)bude mít odstávku vaše banka??

Klienti čtyř velkých bank v Česku se musí o tomto víkendu, tedy od 13. do 15. března 2026, připravit na omezení bankovních služeb. Které banky plánují odstávku? Kdy se klienti nedostanou do bankovnictví? Kdo omezí i výběr z bankomatů?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank i mBank naplánovaly technickou údržbu svých systémů, která dočasně omezí mobilní aplikace, internetové bankovnictví nebo některé platební služby.

Co se dozvíte v článku
  1. Česká spořitelna: do sobotní 5. hodiny nepůjde aplikace a v noci ani bankomaty
  2. ČSOB omezí bankovnictví téměř po celou sobotu
  3. Raiffeisenbank: odstávka systému od pátku 22:00 do sobotního dopoledne
  4. mBank plánuje velkou odstávku na neděli
  5. Proč banky plánují odstávky?

Většina klientů si odstávky nejspíše ani nevšimne, odstávky totiž banky plánují na noční a brzké ranní hodiny, kdy banky evidují nejnižší provoz.

Česká spořitelna: do sobotní 5. hodiny nepůjde aplikace a v noci ani bankomaty

Největší omezení čeká klienty České spořitelny, která má v Česku přibližně 4,5 milionu klientů.

V noci z pátku 13. března na sobotu 14. března od 00:00 do 05:00 banka dočasně odstaví část svých systémů.

V této době nebude fungovat:

  • mobilní a internetové bankovnictví George
  • platby přes QR kódy
  • potvrzování plateb při nákupech na internetu
  • odesílání a přijímání okamžitých plateb

Platby kartou v kamenných obchodech by však měly podle banky fungovat bez omezení, stejně jako  výběry z bankomatů ostatních bank.

K omezení dojde i u bankomatů České spořitelny, kdy výběry a vklady z bankomatů budou omezené v nočních hodinách od 00:30 až 02:00.

U České spořitelny o víkendu nepůjde George, QR platby ani výběry z bankomatů Přečtěte si také:

U České spořitelny o víkendu nepůjde George, QR platby ani výběry z bankomatů

ČSOB omezí bankovnictví téměř po celou sobotu

ČSOB oznámila, že chystá údržbu aplikace Smart a internetového bankovnictví od 00:00 do 15:00 v sobotu 14. března 

Kolem 10:00 ovšem ČSOB zpřístupní bankovnictví v omezeném režimu. Má být zpřístupněn přehled účtů, transakce či změna limitů na platební kartě. Ostatní služby, třeba sjednání nového produktu, můžou být ještě nedostupné.

ČSOB ovšem upozorňuje, že po celou dobu odstávky budou fungovat platby kartou na terminálu a výběry hotovosti z bankomatu. Platby kartou na internetu budou fungovat zřejmě v omezeném režimu. Do sobotních 15:00 nebude možné vložit peníze na účet přes vkladomat.

V sobotu od 0:00 do 17:00 nebude rovněž dostupné firemní bankovnictví CEB a CEB Mobile.

Raiffeisenbank: odstávka systému od pátku 22:00 do sobotního dopoledne

Raiffeisenbank oznámila, že plánovaná odstávka internetového a mobilního bankovnictví proběhne od 22:00 v pátek do sobotního dopoledne.

Nebude tedy dostupné mobilní a internetové bankovnictví, ani služba Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice. 

Platba kartou Raiffeisenbank a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Hotovost vložená na účet přes vkladový bankomat bude připsána nejpozději v průběhu prvního pracovního dne po odstávce. 

Během odstávek kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu zašle Raiffeisenbank SMS zprávou. 

mBank plánuje velkou odstávku na neděli

mBank oznámila plánovanou odstávku na neděli 15. března, kdy od 02:30 do 09:00 ráno nebude možné platit kartou na internetu.

Během nedělní odstávky nebude dostupná většina služeb mBank, konkrétně:

  • internetové bankovnictví,
  • mobilní aplikace,
  • odesílání a přijímání plateb,
  • systém žádostí o produkty,
  • SMS,
  • mLinka. 

Proč banky plánují odstávky?

Banky pravidelné odstávky využívají k nasazování nových funkcí, bezpečnostních prvků nebo modernizaci technické infrastruktury. Tyto práce se zpravidla plánují na víkendy a noční hodiny, kdy je počet transakcí nejnižší.

Bankovní systémy jsou zároveň napojené na společnou infrastrukturu, například zúčtovací systémy České národní banky, karetní společnosti nebo evropské platební standardy. Při větších technologických změnách proto může docházet k souběžným odstávkám u více bank.

Roli může hrát i vyšší zabezpečení systémů bank, protože tento týden došlo ke kybernetickému útoku na pojišťovnu Slavia, kdy hackeři získali gigabajty citlivých dat. Právě pravidelné odstávky mají předcházet těmto útokům.

Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice? Přečtěte si také:

Úmrtí a finance: jaký osud čeká vaše peníze na účtu, z pojistky, na spoření na penzi nebo investice?

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude, půjde o něj ale snížit zálohu