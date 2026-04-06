Výchovné k důchodu zachraňuje předčasný důchod

Zpravidla ženy mají při výpočtu starobního důchodu nárok na výchovné, které činí 500 Kč na každé dítě. Částka výchovného je stejně vysoká bez ohledu na další okolnosti, počet odpracovaných let nebo výše dosahovaných příjmů nemají na výši výchovného vliv, stejně tak se nezohledňuje průběh pojištění dítěte.
Vzhledem k tomu, že výchovné zvyšuje přímo vypočtenou částku starobního důchodu, tak zejména u předčasného důchodu je nutné mít bez čerpání výchovného výrazně vyšší průměrnou mzdu za odpracované roky, aby byla měsíční částka starobního důchodu stejně vysoká.
Praktické výpočty předčasného důchodu
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky) při odchodu do penze dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění v rozsahu 43 let, aby měsíční částka předčasného důchodu činila 18 000 Kč v závislosti na částce výchovného.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Výchovné
|
Předčasný důchod
|
48 355 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
0 Kč
|
18 000 Kč
|
44 195 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
500 Kč
|
18 000 Kč
|
40 047 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
1 000 Kč
|
18 000 Kč
|
35 885 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
1 500 Kč
|
18 000 Kč
|
31 735 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
2 000 Kč
|
18 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že k předčasnému starobnímu důchodu ve výši 18 000 Kč při 43 letech pojištění a odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku vedou různé příjmové cesty v závislosti na počtu vychovaných dětí.
Kdo nemá nárok na výchovné na děti, ten musí mít v takovém případě průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 48 355 Kč a při výchově dvou dětí 40 047 Kč a při výchovném na čtyři děti jen 31 735 Kč. Výchovné u předčasného důchodu hraje velkou roli.
Ve druhé tabulce máme pro názornost uvedeny propočty, aby měsíční předčasný důchod činil 20 000 Kč. Opět počítáme s dobou pojištění 43 let.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Předčasnost
|
Výchovné
|
Předčasný důchod
|
64 970 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
0 Kč
|
20 000 Kč
|
60 820 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
500 Kč
|
20 000 Kč
|
56 660 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
1 000 Kč
|
20 000 Kč
|
52 507 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
1 500 Kč
|
20 000 Kč
|
48 355 Kč
|
43 let
|
1080 dní
|
2 000 Kč
|
20 000 Kč
U nižších příjmů je výchovné důležitější
Při výpočtu měsíčního starobního důchodu samozřejmě platí, že v procentech zvyšuje výchovné více měsíční důchod žadatelům s nízkým osobním vyměřovacím základem a nejvíce potom žadatelům o předčasný důchod. Současně platí, že při uplatnění výchovného na více dětí je rozdíl mezi řádným starobním a předčasným důchodem v procentech nižší. Při čerpání výchovného na děti je předčasný důchod mírně atraktivnější, než bez nároku na výchovné.
Praktický příklad – Vysoké příjmy a řádný starobní důchod
Paní Ludmila má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 70 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 46 let. Paní Ludmila nemá nárok na výchovné k důchodu. Paní Ludmile je přiznán řádný starobní důchod ve výši 28 233 Kč.
Paní Jana má rovněž průměrnou mzdu 70 000 Kč a získala také dobu pojištění v rozsahu 46 let, ale je jí přiznán řádný starobní důchod ve výši 29 233 Kč, protože má nárok na výchovné na dvě děti. Paní Jana má měsíční starobní důchod vyšší o 3,5 % než paní Ludmila.
Praktický příklad – Nízké příjmy a předčasný důchod
Pan Marek má osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a odešel do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Panu Markovi je přiznán měsíční důchod ve výši 15 791 Kč.
Paní Aneta má rovněž osobní vyměřovací základ 30 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a odešla do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, ale má nárok na výchovné na dvě děti, takže má předčasný důchod ve výši 16 791 Kč. Paní Aneta má o měsíční důchod vyšší o 6,3 % než pan Marek.
Praktický příklad – Nižší pokles důchodu z důvodu čerpání výchovného
Pan Martin má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a odejde do řádného starobního důchodu při získání doby pojištění v rozsahu 46 let. Panu Martinovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 657 Kč. Paní Marie má stejné důchodové údaje jako pan Martin, ale má nárok na výchovné k důchodu na tři děti. Měsíční důchod paní Marie je tedy 26 157 Kč.
Pan Michal odešel do předčasného důchodu dříve o 1080 dní a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let, přičemž jeho průměrná mzda je rovněž 50 000 Kč. Panu Michalovi je přiznán předčasný důchod 18 198 Kč. Paní Gabriela má stejné důchodové údaje jako pan Michal, ale má nárok na výchovné na tři děti. Měsíční důchod paní Gabriely je tak 19 698 Kč.
Pan Martin má důchod vyšší o 35,5 % než pan Michal, ale paní Marie má měsíční důchod vyšší než paní Gabriela pouze o 32,8 %. Výchovné k důchodu tak snižuje v procentním vyjádření rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem.
Závěrem – výchovné a předčasný důchod
Výchovné k důchodu zvyšuje měsíční důchod v celkovém kontextu více, než se může zdát na první pohled. Důležitou roli plní zejména při výpočtu předčasného důchodu, protože dřívější odchod do starobního důchodu nemá na částku výchovného žádný vliv.
