Finance.cz  »  Spotřebitel

Za vysvědčení do zoo zdarma? Do kterých zoo mohou děti za snížené ceny?

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Za vysvědčení mohou děti v některých zoologických zahradách získat vstup zdarma nebo za symbolickou korunu. Přinášíme přehled, kde za návštěvu zoo nezaplatíte nic a kde vás čeká běžné vstupné.
Autor: Michal Bureš
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zoologické zahrady v Česku patří mezi nejoblíbenější turistické cíle, kde můžete potkat zajímavé živočichy i roztomilá mláďata. České zoologické zahrady patří dlouhodobě ke světové špičce a navíc se nacházejí v prakticky každém kraji. V našich zoologických zahradách se odchovávají ohrožení lidoopy (šimpanzi v Ostravě, gorily v Praze), velká stáda afrických zvířat můžete vidět ve Dvoře Králové, zachráněné lvy či černé jaguáry můžete navštívit ve Zlíně a mláďata gepardů a levhartů můžete vidět v Olomouci.

Co se dozvíte v článku
  1. Za vysvědčení do zoo, kam za plnou cenu, kde za 10 Kč a kde zdarma?
  2. Vstupné do zoo pro děti a dospělé v létě 2026

Za vysvědčení do zoo, kam za plnou cenu, kde za 10 Kč a kde zdarma?

Některé ze zoologických zahrad avizovaly na sociálních sítích či webových stránkách, že budou za vysvědčení snižovat vstupné, některé dokonce žákům umožní vstup zdarma či za symbolickou korunu. Do které zoologické zahrady můžete za vysvědčení zdarma či za snížené vstupné se můžete podívat v naší tabulce:

Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad

Zoologická zahrada Vstupné pro dítě s vysvědčením Otevírací doba Poznámka
Zoo Brno 10 Kč 9:00 až 18:00 Akce Za vysvědčení do zoo
Zoo Děčín Zdarma 8:00 až 18:00 Není potřeba nosit vysvědčení
Safari Park Dvůr Králové 80 Kč 9:00 až 18:00 Pro děti do 15 let s vysvědčením
Zoo Hodonín Zdarma 9:00 až 19:00 Předložit na pokladně vysvědčení v elektronické či papírové podobě
Zoo Chomutov 1 Kč 9:00 až 18:00 Pro žáky ZŠ, nutné předložit vysvědčení či jeho fotku na pokladně
Zoo Jihlava 1 Kč 9:00 až 18:00 Od 26. června až do 28. června
Vysvědčení alespoň s jednou jedničkou či kladným hodnocením
Zoo Liberec 20 Kč 9:00 až 18:00 Od 26. června až do 28. června
Předložit vysvědčení na pokladně
Zoo Hluboká nad Vltavou Zdarma 8:30 až 19:00 Od 26. června až do 28. června
Všechny děti do 15 let
Zoo Olomouc 140 Kč 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Ostrava 120 Kč 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce 
Zoo Plzeň 170 Kč (320 Kč s dinoparkem) 8:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Praha 250 Kč (200 Kč e-vstupenka) 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Ústí nad Labem 1 Kč 9:00 až 19:00 Do 15 let 
Zoopark Vyškov Zdarma 9:00 až 19:00 Pro děti z MŠ a ZŠ
Zoo Zlín Od 170 Kč 8:30 až 18:00 Zatím neoznámena žádná akce

Zdroj: Webové stránky zoologických zahrad

Zmrzilna za vysvědčení zdarma? Supermarket Globus ji nabídne v pátek od 10:00 Přečtěte si také:

Zmrzilna za vysvědčení zdarma? Supermarket Globus ji nabídne v pátek od 10:00

Vstupné do zoo pro děti a dospělé v létě 2026

Dospělí budou platit vstupné v plné výši, v tabulce se můžete podívat, jaké jsou ceny vstupného pro dospělé, děti, studenty a seniory v letní sezóně 2026.

Doporučujeme nákup elektronicky dopředu na webových stránkách zoologických zahrad, tím většinou ušetříte peníze i čas ve frontě. Využijte slev, na které máte nárok, a nezapomeňte si vzít potřebné doklady, jako jsou ISIC, ZTP, rodinné pasy apod.

Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad v létě 2026
(v závorkách vstupné při nákupu online)

Vstupné v Kč Dospělí Děti Studenti a důchodci Rodinné (2 dospělí + 2 děti)
Zoo Brno 190 Kč (180 Kč) 130 Kč (120 Kč) 130 Kč (120 Kč) 450 Kč (430 Kč)
Zoo Děčín 150 Kč 100 Kč 100 Kč sleva 10 %
Zoo Dvůr Králové 325 Kč 265 Kč 265 Kč 590 Kč + 470 Kč
Zoo Hodonín 180 Kč 130 Kč 130 Kč 520 Kč
Zoo Chomutov 160 Kč 90 Kč 90 Kč 440 Kč
Zoo Jihlava 180 Kč 140 Kč 140 Kč Není 
Zoo Liberec 175 Kč (160 Kč) 135 Kč (120 Kč) 135 Kč (120 Kč) 540 Kč (520 Kč)
Zoo Hluboká nad Vltavou 180 Kč 140 Kč 140 Kč  500 Kč 
Zoo Olomouc 180 Kč 140 Kč 140 Kč 600 Kč
Zoo Ostrava 180 Kč 110 Kč 110 Kč  Není 
Zoo Plzeň 240 Kč
430 Kč*		 170 Kč
320 Kč*		 170 Kč
320 Kč*		 780 Kč
1410 Kč*
Zoo Praha 330 Kč (300 Kč) 250 Kč (200 Kč) studenti 150 Kč (důchodci) 1000 Kč (850 Kč)
Zoo Ústí nad Labem 160 Kč (140 Kč) 100 Kč (70 Kč) 100 Kč (70 Kč) 450 Kč (370 Kč)
Zoo Vyškov 130 Kč (100 Kč),
350 Kč (320 Kč) Dinopark		 90 Kč (70 Kč),
240 Kč (210 Kč) DinoPark		 90 Kč (70 Kč),
240 Kč (210 Kč) DinoPark		 Není
Zoo Zlín 250 Kč (230 Kč)** 190 Kč (170 Kč)** 220 Kč (200 Kč (pouze senioři))** Není

*Cena do Dinoparku
**Cena při platbě kartou jako při nákupu elektronicky

Zdroj: webové stránky zoologických zahrad

Pro podrobnosti o cenách, včetně vstupu se psem nebo parkování, se podívejte do samostatného článku:

Chystáte se do zoo? Kolik stojí vstupné a kde můžete kouřit Přečtěte si také:

Chystáte se do zoo? Kolik stojí vstupné a kde můžete kouřit

Milion návštěvníků? Jakmile dostavíme Karibuni, říká ředitel zlínské zoo Roman Horský Přečtěte si také:

Milion návštěvníků? Jakmile dostavíme Karibuni, říká ředitel zlínské zoo Roman Horský

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více