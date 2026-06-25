Za vysvědčení do zoo zdarma? Do kterých zoo mohou děti za snížené ceny?

Zoologické zahrady v Česku patří mezi nejoblíbenější turistické cíle, kde můžete potkat zajímavé živočichy i roztomilá mláďata. České zoologické zahrady patří dlouhodobě ke světové špičce a navíc se nacházejí v prakticky každém kraji. V našich zoologických zahradách se odchovávají ohrožení lidoopy (šimpanzi v Ostravě, gorily v Praze), velká stáda afrických zvířat můžete vidět ve Dvoře Králové, zachráněné lvy či černé jaguáry můžete navštívit ve Zlíně a mláďata gepardů a levhartů můžete vidět v Olomouci.
Co se dozvíte v článku
Za vysvědčení do zoo, kam za plnou cenu, kde za 10 Kč a kde zdarma?
Některé ze zoologických zahrad avizovaly na sociálních sítích či webových stránkách, že budou za vysvědčení snižovat vstupné, některé dokonce žákům umožní vstup zdarma či za symbolickou korunu. Do které zoologické zahrady můžete za vysvědčení zdarma či za snížené vstupné se můžete podívat v naší tabulce:
Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad
|Zoologická zahrada
|Vstupné pro dítě s vysvědčením
|Otevírací doba
|Poznámka
|Zoo Brno
|10 Kč
|9:00 až 18:00
|Akce Za vysvědčení do zoo
|Zoo Děčín
|Zdarma
|8:00 až 18:00
|Není potřeba nosit vysvědčení
|Safari Park Dvůr Králové
|80 Kč
|9:00 až 18:00
|Pro děti do 15 let s vysvědčením
|Zoo Hodonín
|Zdarma
|9:00 až 19:00
|Předložit na pokladně vysvědčení v elektronické či papírové podobě
|Zoo Chomutov
|1 Kč
|9:00 až 18:00
|Pro žáky ZŠ, nutné předložit vysvědčení či jeho fotku na pokladně
|Zoo Jihlava
|1 Kč
|9:00 až 18:00
|Od 26. června až do 28. června
Vysvědčení alespoň s jednou jedničkou či kladným hodnocením
|Zoo Liberec
|20 Kč
|9:00 až 18:00
|Od 26. června až do 28. června
Předložit vysvědčení na pokladně
|Zoo Hluboká nad Vltavou
|Zdarma
|8:30 až 19:00
|Od 26. června až do 28. června
Všechny děti do 15 let
|Zoo Olomouc
|140 Kč
|9:00 až 19:00
|Zatím neoznámena žádná akce
|Zoo Ostrava
|120 Kč
|9:00 až 19:00
|Zatím neoznámena žádná akce
|Zoo Plzeň
|170 Kč (320 Kč s dinoparkem)
|8:00 až 19:00
|Zatím neoznámena žádná akce
|Zoo Praha
|250 Kč (200 Kč e-vstupenka)
|9:00 až 19:00
|Zatím neoznámena žádná akce
|Zoo Ústí nad Labem
|1 Kč
|9:00 až 19:00
|Do 15 let
|Zoopark Vyškov
|Zdarma
|9:00 až 19:00
|Pro děti z MŠ a ZŠ
|Zoo Zlín
|Od 170 Kč
|8:30 až 18:00
|Zatím neoznámena žádná akce
Zdroj: Webové stránky zoologických zahrad
Vstupné do zoo pro děti a dospělé v létě 2026
Dospělí budou platit vstupné v plné výši, v tabulce se můžete podívat, jaké jsou ceny vstupného pro dospělé, děti, studenty a seniory v letní sezóně 2026.
Doporučujeme nákup elektronicky dopředu na webových stránkách zoologických zahrad, tím většinou ušetříte peníze i čas ve frontě. Využijte slev, na které máte nárok, a nezapomeňte si vzít potřebné doklady, jako jsou ISIC, ZTP, rodinné pasy apod.
Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad v létě 2026
(v závorkách vstupné při nákupu online)
|Vstupné v Kč
|Dospělí
|Děti
|Studenti a důchodci
|Rodinné (2 dospělí + 2 děti)
|Zoo Brno
|190 Kč (180 Kč)
|130 Kč (120 Kč)
|130 Kč (120 Kč)
|450 Kč (430 Kč)
|Zoo Děčín
|150 Kč
|100 Kč
|100 Kč
|sleva 10 %
|Zoo Dvůr Králové
|325 Kč
|265 Kč
|265 Kč
|590 Kč + 470 Kč
|Zoo Hodonín
|180 Kč
|130 Kč
|130 Kč
|520 Kč
|Zoo Chomutov
|160 Kč
|90 Kč
|90 Kč
|440 Kč
|Zoo Jihlava
|180 Kč
|140 Kč
|140 Kč
|Není
|Zoo Liberec
|175 Kč (160 Kč)
|135 Kč (120 Kč)
|135 Kč (120 Kč)
|540 Kč (520 Kč)
|Zoo Hluboká nad Vltavou
|180 Kč
|140 Kč
|140 Kč
|500 Kč
|Zoo Olomouc
|180 Kč
|140 Kč
|140 Kč
|600 Kč
|Zoo Ostrava
|180 Kč
|110 Kč
|110 Kč
|Není
|Zoo Plzeň
|240 Kč
430 Kč*
|170 Kč
320 Kč*
|170 Kč
320 Kč*
|780 Kč
1410 Kč*
|Zoo Praha
|330 Kč (300 Kč)
|250 Kč (200 Kč) studenti
|150 Kč (důchodci)
|1000 Kč (850 Kč)
|Zoo Ústí nad Labem
|160 Kč (140 Kč)
|100 Kč (70 Kč)
|100 Kč (70 Kč)
|450 Kč (370 Kč)
|Zoo Vyškov
|130 Kč (100 Kč),
350 Kč (320 Kč) Dinopark
|90 Kč (70 Kč),
240 Kč (210 Kč) DinoPark
|90 Kč (70 Kč),
240 Kč (210 Kč) DinoPark
|Není
|Zoo Zlín
|250 Kč (230 Kč)**
|190 Kč (170 Kč)**
|220 Kč (200 Kč (pouze senioři))**
|Není
*Cena do Dinoparku
**Cena při platbě kartou jako při nákupu elektronicky
Zdroj: webové stránky zoologických zahrad
Pro podrobnosti o cenách, včetně vstupu se psem nebo parkování, se podívejte do samostatného článku: