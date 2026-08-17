Záměrná chyba ve smlouvě o dodávce energií vás může zbavit práva na její ukončení. Co si ohlídat?

Energetický regulační úřad na svých webových stránkách upozorňuje na nekalé praktiky obchodníků s energiemi, mezi kterými se objevila nová metoda, jak zkrátit práva spotřebitelů. Jde o převážně vědomou mystifikaci důležitých informací ve smlouvě, která zapříčiní, že spotřebiteli se může zkomplikovat uplatnění práva na bezplatné ukončení, resp. bezplatné odstoupení od smlouvy.
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Mezi nespočet dalších šmejdských praktik patří také zavádějící názvy produktů anebo nevýhodné prolongace smlouvy.
Za jakých okolností může spotřebitel bezplatně odstoupit od smlouvy?
Spotřebitel má podle občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu bez sankce ještě do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud přitom smlouva souvisí přímo se změnou dodavatele, může ji vypovědět také až do 15. dne po zahájení dodávek elektřiny či plynu.
Tato práva se však vztahují pouze na smlouvy uzavřené mimo běžné obchodní prostory dodavatele nebo na dálku, například přes internet. Na smlouvy uzavřené se stávajícím dodavatelem se možnost výpovědi do 15. dne po zahájení dodávky nevztahuje.
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Nepravdivé informace nebo čísla ve smlouvě
ERÚ se opakovaně setkal s tím, že obchodníci ve smlouvě uváděli mylnou informaci o tom, že smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách, nikoliv distančně, což poté spotřebiteli výrazně znesnadnilo bezplatné odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě při sjednání na dálku.
Stejně tak někteří úmyslně uváděli špatné datum uzavření smlouvy, aby měl spotřebitel co nejméně prostoru a času na ukončení smlouvy.
Nelze proto spoléhat na fakt, že obchodníci dodržují zákony anebo postupují vždy v souladu s ochranou spotřebitele. Klienti by si měli vždy pečlivě pročíst celou smlouvu a hlavně ověřit, zda jsou uváděné informace pravdivé. Zajímat by je měl především právě způsob uzavření smlouvy, podmínky ukončení smlouvy, prolongaci, délku fixace a samozřejmě ujednanou cenu.
Název produktu neurčuje délku fixace ceny
Pozor je potřeba dávat také na názvy energetických produktů. Označení jako „Fix 12“ nebo „FIX 24“ nemusí vždy znamenat, že je cena elektřiny či plynu garantována na 12 nebo 24 měsíců. V některých případech se totiž toto období týká pouze délky smlouvy, zatímco dodavatel může cenu změnit ještě před jejím uplynutím. Rozhodující proto není samotný název produktu, ale konkrétní podmínky uvedené ve smlouvě.
Nevýhodná může být také automatická prolongace, tedy automatické prodloužení smlouvy. Dodavatel může zákazníka původně nalákat na výhodnou cenu, která se po prodloužení výrazně zvýší.
O blížící se prolongaci přitom musí spotřebitele informovat nejméně 30 dní předem a zároveň mu sdělit novou cenu. Důležité je vědět, že zákazník nemusí na novou cenu vůbec přistoupit. Nabídku je vhodné porovnat s ostatními na trhu.
Pokud klient najde výhodnější variantu, může nejprve požádat svého dodavatele o lepší podmínky. Ten mu samozřejmě nemusí vyhovět. Smlouvu pak může bez ohledu na to, zda dodavatele žádal o výhodnější nabídku, vypovědět. Musí se však s výpovědí vejít do lhůty nejméně 20 dnů před koncem trvání smlouvy.
Jak postupovat v situaci, kdy dodavatel uvedl ve smlouvě nepravdivé informace?
Spotřebitel by měl především zbystřit. Pokud obchodník záměrně uvádí ve smlouvě nepravdivé informace, neměl by být vůbec považován za věrohodného a nejbezpečnější pro zákazníka bude, pokud takovou smlouvu logicky vůbec neuzavře. A jestliže obchodník informace po upozornění opraví, stále je to na povážou. Nejlepší by bylo najít si jiného dodavatele energie, který se vás nebude snažit podvést.
Složitější situace pak nastává, pokud si spotřebitel informace dostatečně neověřil a smlouvu s nepravdivými fakty podepsal. Podle Markéty Zemanové, členky Rady ERÚ, by měl zákazník trvat na tom, za jakých okolností smlouvu podepsal. Klient by měl dodavateli/obchodníkovi adresovat odstoupení od smlouvy nebo výpověď. Pokud by mu ten právo však i přesto upíral, má spotřebitel v podstatě dvě možnosti.
Tou první je obrátit se na soud. Druhou možností je požádat Energetický regulační úřad o mimosoudní řešení sporu s návrhem na určení, že smlouva zanikla.
„Spotřebitelský spor je, na rozdíl od běžné, ať už písemné nebo telefonické, stížnosti formálním úkonem. Návrh na zahájení řízení tak musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem. Důležité je problém srozumitelně a věcně popsat, uvést, co konkrétně spotřebitel požaduje, a přidat veškeré související dokumenty, aby kolegové mohli záležitost objektivně posoudit,“ vysvětluje Jan Hamrník, tiskový mluvčí ERÚ.
„Žádné služby spotřebitelům ze strany ERÚ nejsou zpoplatněné. U spotřebitelského sporu se jedná o jednu z výhod mimosoudního řešení oproti žalobě k soudu. Rozhodnutí také obvykle přichází rychleji. Naproti tomu naše pole působnosti je ve srovnání se soudem mnohem užší. Nemůžeme například určit správnost či nesprávnost zamítnutí reklamace, výše záloh či konkrétní ceny dodávky elektřiny nebo plynu. Nerozhodujeme rovněž o nárocích na smluvní pokutu či na náhradu škody,“ uzavírá Jan Hamrník.