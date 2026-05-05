„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Podle dat agentury Nielsen roste podíl aktivních investorů i objem investic v Česku. Ženy se zároveň stávají významnou silou, což je trend posledních pěti let. Jak rostl počet aktivních investorů v Česku? A jak se liší jejich investorské chování napříč generacemi? Jak se liší jejich investorské chování od toho mužského?
Češi aktivně investují, ale i nadále jsme v EU pod průměrem
Podle dat agentury Nielsen se aktivnímu investování věnuje 63 % lidí, kteří si uvědomují znehodnocování úspor a pravidelně odkládají peníze do investičních nástrojů. V rámci celé populace se za investory považuje 41 % Čechů a dalších 29 % investování aktivně zvažuje. Pozitivní vztah k investování v roce 2025 deklarovalo 70 % Čechů, což je nárůst o 8 procentních bodů oproti 62 % v roce 2024. Současně roste i průměrná výše pravidelných investic, která se zvýšila téměř o 15 % na 2 800 Kč měsíčně. Podíl aktivních investorů vzrostl z 32 % v roce 2024 na 36 % v roce 2025. Za zkušené investory se přitom považuje 5 % populace.
Rostoucí ochota Čechů investovat se promítá i do struktury jejich majetku. Podíl investic na finančních aktivech domácností se meziročně zvýšil z 58,7 % na 59,5 %. V evropském srovnání Česko stále zůstává pod průměrem a nachází se na 18. místě.
Ženy neumí investovat – stereotyp, který neplatí
Největší bariérou pro ženy – investorky většinou není jejich ekonomická situace či znalosti, ale často stereotyp, že investování je spíše mužskou doménou.
To potvrzují i výsledky agentury Nielsen, ze kterých plyne, že ženy investovat umí, ale mají nízké sebevědomí, obávají se, že o investování nemají dostatek znalostí a mají vyšší averzi k chybám než k podstupování rizika.
Obezřetnost žen potvrzuje i Lukáš Hartl z CreditShare: „Ženy obecně volí obezřetnější přístup k investicím. Jsou konzervativnější. Preferují fixní výnos, a relativně kratší investiční horizont“ Dále Lukáš Hartl dodává: „Ženy velmi dobře zvládají např. BankID. Je také zajímavé, že pokud žena začne vyplňovat investiční dotazník, má téměř 100% úspěšnost.“
Bojí se ženy investovat?
Dle výzkumné agentury Nielsen ženy většinou investují méně často, ale stabilněji. Při investování jsou ženy mnohdy velmi úspěšné, volí konzervativnější přístup, rády diverzifikují a méně spekulují než muži-investoři. Lukáš Hartl z CreditShare dodává: „Z našich dat vidíme, že ženy, když už investují, se chovají velmi stabilně a nereagují nepředvídatelně. Spíše naopak.“
Ženy rovněž při investování nejsou bojácné, což lze vidět i na datech společnosti CreditShare, což Lukáš Hartl komentuje: „Dalším viditelným trendem je i to, že ženy investují při první investici vysoké částky. Průměrná investovaná částka u žen převyšuje 140 000 Kč. U mužů je to u první investice nepatrně méně. Muži ale následně investují i jednorázově mnohem více – “když už, tak už. Ať se to vyplatí“.
Žen-investorek přibývá
Data společnosti Nielsen i další dostupná data potvrzují, že roste podíl žen-investorek, přičemž v roce 2025 dosáhl 46 %. To potvrzuje i Lukáš Hartl z CreditShare:„Podíl mezi muži a ženami je v konzervativních segmentech spíše vyrovnaný. V CreditShare máme 32 % žen investorek, ale číslo stále roste. U nových klientů je poměr 50/50.“
Dále z výzkumu Nielsen vyplynulo, že většina žen začala investovat teprve v posledních 5 letech, přičemž každá čtvrtá investorka začala zhodnocovat své peníze až v průběhu posledních 3 let. Ženy tvoří zhruba 50 % všech klientů bankovních investičních produktů, nejvíce je jich ve věkové skupině 41–50 let, ale roste zájem i mladších žen.
Nejvíce roste podíl investorek do 35 let
Dále se z dat společnosti Nielsen ukázalo, že nejvíce roste podíl aktivních investorek v mladší generaci (18 – 35 let), které láká digitalizace. Mezi roky 2024 a 2025 se zvýšil počet aktivních investorek do 35 let o 7 procentních bodů.
|Věková skupina
|Podíl aktivních investorů 2025
|Meziroční změna
|Poznámka
|18 až 35 let
|přibližně 40 %
|+ 7 p. b.
|Nejrychlejší růst, digitalizace
|36 až 55 let
|přibližně 35 %
|+ 5 p. b.
|Nejvyšší objemy investic
|nad 55 let
|přibližně 28 %
|+ 4 p. b.
|Nejnižší tempo migrace
Zdroj: Výzkumná agentura Nielsen
Nicméně nejvyšší objem investic je přirozeně ve věkové kategorii 36 až 55 let, kde mají stabilní kariéru a dostatečné příjmy k investování.
Investorky nad 55 let jsou pro banky i investiční platformy atraktivní, protože mají nejnižší tempo migrace.