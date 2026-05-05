„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Žen, které investují, v Česku rychle přibývá. Volí jiné strategie než muži – ale jsou skutečně opatrnější? A investují vyšší částky?
Michal Bureš
Dnes

Podle dat agentury Nielsen roste podíl aktivních investorů i objem investic v Česku. Ženy se zároveň stávají významnou silou, což je trend posledních pěti let. Jak rostl počet aktivních investorů v Česku? A jak se liší jejich investorské chování napříč generacemi? Jak se liší jejich investorské chování od toho mužského?

Češi aktivně investují, ale i nadále jsme v EU pod průměrem

Podle dat agentury Nielsen se aktivnímu investování věnuje 63 % lidí, kteří si uvědomují znehodnocování úspor a pravidelně odkládají peníze do investičních nástrojů. V rámci celé populace se za investory považuje 41 % Čechů a dalších 29 % investování aktivně zvažuje. Pozitivní vztah k investování v roce 2025 deklarovalo 70 % Čechů, což je nárůst o 8 procentních bodů oproti 62 % v roce 2024. Současně roste i průměrná výše pravidelných investic, která se zvýšila téměř o 15 % na 2 800 Kč měsíčně. Podíl aktivních investorů vzrostl z 32 % v roce 2024 na 36 % v roce 2025. Za zkušené investory se přitom považuje 5 % populace. 

Rostoucí ochota Čechů investovat se promítá i do struktury jejich majetku. Podíl investic na finančních aktivech domácností se meziročně zvýšil z 58,7 % na 59,5 %. V evropském srovnání Česko stále zůstává pod průměrem a nachází se na 18. místě.

Ženy neumí investovat – stereotyp, který neplatí

Největší bariérou pro ženy – investorky většinou není jejich ekonomická situace či znalosti, ale často stereotyp, že investování je spíše mužskou doménou.

To potvrzují i výsledky agentury Nielsen, ze kterých plyne, že ženy investovat umí, ale mají nízké sebevědomí, obávají se, že o investování nemají dostatek znalostí a mají vyšší averzi k chybám než k podstupování rizika.

Obezřetnost žen potvrzuje i Lukáš Hartl z CreditShare: Ženy obecně volí obezřetnější přístup k investicím. Jsou konzervativnější. Preferují fixní výnos, a relativně kratší investiční horizont“ Dále Lukáš Hartl dodává: „Ženy velmi dobře zvládají např. BankID. Je také zajímavé, že pokud žena začne vyplňovat investiční dotazník, má téměř 100% úspěšnost.“

Bojí se ženy investovat?

Dle výzkumné agentury Nielsen ženy většinou investují méně často, ale stabilněji. Při investování jsou ženy mnohdy velmi úspěšné, volí konzervativnější přístup, rády diverzifikují a méně spekulují než muži-investoři. Lukáš Hartl z CreditShare dodává: „Z našich dat vidíme, že ženy, když už investují, se chovají velmi stabilně a nereagují nepředvídatelně. Spíše naopak.“

Ženy rovněž při investování nejsou bojácné, což lze vidět i na datech společnosti CreditShare, což Lukáš Hartl komentuje: Dalším viditelným trendem je i to, že ženy investují při první investici vysoké částky. Průměrná investovaná částka u žen převyšuje 140 000 Kč. U mužů je to u první investice nepatrně méně. Muži ale následně investují i jednorázově mnohem více – “když už, tak už. Ať se to vyplatí“.

Žen-investorek přibývá

Data společnosti Nielsen i další dostupná data potvrzují, že roste podíl žen-investorek, přičemž v roce 2025 dosáhl 46 %. To potvrzuje i Lukáš Hartl z CreditShare:Podíl mezi muži a ženami je v konzervativních segmentech spíše vyrovnaný. V CreditShare máme 32 % žen investorek, ale číslo stále roste. U nových klientů je poměr 50/50.

Dále z výzkumu Nielsen vyplynulo, že většina žen začala investovat teprve v posledních 5 letech, přičemž každá čtvrtá investorka začala zhodnocovat své peníze až v průběhu posledních 3 let. Ženy tvoří zhruba 50 % všech klientů bankovních investičních produktů, nejvíce je jich ve věkové skupině 41–50 let, ale roste zájem i mladších žen.

Nejvíce roste podíl investorek do 35 let

Dále se z dat společnosti Nielsen ukázalo, že nejvíce roste podíl aktivních investorek v mladší generaci (18 – 35 let), které láká digitalizace. Mezi roky 2024 a 2025 se zvýšil počet aktivních investorek do 35 let o 7 procentních bodů.

Podíl aktivních investorů
Věková skupina Podíl aktivních investorů 2025 Meziroční změna Poznámka
18 až 35 let přibližně 40 % + 7 p. b. Nejrychlejší růst, digitalizace
36 až 55 let přibližně 35 % + 5 p. b. Nejvyšší objemy investic
nad 55 let přibližně 28 % + 4 p. b. Nejnižší tempo migrace

Zdroj: Výzkumná agentura Nielsen

Nicméně nejvyšší objem investic je přirozeně ve věkové kategorii 36 až 55 let, kde mají stabilní kariéru a dostatečné příjmy k investování.

Investorky nad 55 let jsou pro banky i investiční platformy atraktivní, protože mají nejnižší tempo migrace.

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

