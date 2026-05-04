Zmatek kolem přehledů OSVČ. Do kdy je vlastně podat a zaplatit nedoplatky?

Termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ zdravotní pojišťovně a ČSSZ navazuje na lhůtu pro podání daňového přiznání.
Co se dozvíte v článku
OSVČ musí přehledy elektronicky odeslat nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy měla povinnost podat daňové přiznání.
Nejednotný výklad termínu pro podání přehledu mate OSVČ
OSVČ mají povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ nejpozději měsíc od zákonného termínu.
Kvůli svátku a víkendu připadá poslední den pro podání daňového přiznání elektronickou formou až na 4. května, nikoli na původní datum 1. května.
V praxi se však objevují odlišné výklady. Zatímco zdravotní pojišťovny vycházejí z posunutého termínu a počítají lhůtu pro podání přehledů od 4. května, Česká správa sociálního zabezpečení vychází z původního data 1. května. Výsledkem je rozdílný termín pro podání přehledů.
Zdravotní pojišťovny chtějí přehledy nejpozději do 4. června 2026
Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR uvádí, že OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 1. 4. 2026 a následně ho do 4. 5. 2026 podaly elektronicky, musejí přehledy zaslat nejpozději do 4. 6. 2026.
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) uvádí termín stejný. „V případě elektronického podání „DAP“ po 1. 4. 2026 se lhůta pro podání přehledu prodlužuje do 4. 6. 2026."
Výjimku mají OSVČ, kterým zpracoval daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce (nejpozději podané do 1. července), ty mohou přehledy podat zdravotní pojišťovně a ČSSZ až do 3. 8. 2026. V této lhůtě se instituce shodují.
Přehledy na ČSSZ odevzdejte nejpozději do 1. června 2026
ČSSZ počítá samotný měsíc od podání daňového přiznání už od 1. května 2026. Proto po OSVČ vyžaduje přehledy zaslat už do 1. června 2026. „Poslední den lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2026, je 1. 6. 2026, nikoliv 4. 6. 2026,“ uvedlo na dotaz redakce Finance.cz tiskové oddělení ČSSZ.
Rozdílné lhůty při úhradě nedoplatků
Na termíny podání přehledů navazuje také splatnost případných nedoplatků na zdravotním a sociálním pojištění. Ty je nutné uhradit do 8 dnů ode dne, ve kterém byl přehled podán, případně kdy měl být podán.
Vzhledem k rozdílnému výkladu lhůt se však liší i konkrétní data splatnosti. Pokud OSVČ podá přehled pro ČSSZ nejpozději 1. června 2026, musí případný nedoplatek uhradit do 9. června 2026. U zdravotních pojišťoven, které vycházejí z pozdějšího termínu podání přehledu, vychází splatnost nedoplatku až na 12. června 2026. „Nedoplatek na zdravotním pojištění vzniklý z Přehledu OSVČ je nutné uhradit do 8 dnů od podání přehledu. U Přehledu o výši daňového základu podaného 4. června je splatnost nedoplatku pojistného do 12. června včetně," uvedl pro redakci Finance.cz Marek Blaho, pracovník z tiskového oddělení VZP.
Za den úhrady nedoplatku se považuje den připsání platby na účet.
Chcete mít jistotu? Podejte přehledy do 1. června
Vzhledem k rozdílnému výkladu lhůt ze strany zdravotních pojišťoven a ČSSZ se OSVČ mohou dostat do nejistoty ohledně správného termínu podání přehledů a následného splacení případných nedoplatků. Aby předešly případným komplikacím nebo sankcím, je vhodné podat přehledy jak zdravotní pojišťovně, tak i ČSSZ nejpozději do 1. června 2026. V takovém případě je nutné uhradit nedoplatky oběma institucím nejpozději do 9. června.
Jak uhradit případné nedoplatky?
Nedoplatky na zdravotním i sociálním pojištění se posílají na účet příslušné instituce, kam OSVČ v průběhu roku posílá zálohy na pojistné s příslušným variabilním symbolem, který ji byl přidělen.
Kdy obdržíte přeplatek?
Vedle nedoplatků může u OSVČ vzniknout také přeplatek na pojistném. V případě zdravotního pojištění jej pojišťovna vrací automaticky na základě podaného přehledu, pokud jeho výše dosáhne alespoň 200 Kč. Pojišťovna má na vrácení přeplatku lhůtu jeden měsíc ode dne, kdy byl přehled podán.
Do jednoho měsíce po podání přehledu vrací přeplatky také Česká správa sociálního zabezpečení. Přeplatek posílá tehdy, když dosáhne částky alespoň ve výši 100 Kč.