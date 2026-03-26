Změna času i Velikonoce jsou za rohem, kdy budou prázdniny a volno?

Michal Bureš
Blíží se změna času i Velikonoce. Jak budeme poslední březnový víkend přetáčet ručičky na hodinách? A jak vychází velikonoční svátky a kdy mají děti prázdniny?

Co se dozvíte v článku
  1. Kdy nás na jaře 2026 čeká změna času?
  2. Velikonoce 2026: jak vychází a kdy budou prázdniny?
  3. Jak je to s prací o víkendu a ve svátek?
  4. Jak vychází svátky v květnu?

Kdy nás na jaře 2026 čeká změna času?

O víkendu nás čeká pravidelná změna času, v noci ze soboty 29. března na neděli 30. března 2026 se hodiny posunou o 1 hodinu dopředu, tedy ze 2:00 na 3:00. Začne tak platit letní čas, který zůstane v platnosti až do konce října.

Velikonoce 2026: jak vychází a kdy budou prázdniny?

Další týden nás pak začínají velikonoční prázdniny, které v roce 2026 vychází na čtvrtek 2. dubna 2026 a budou do pondělí 6. dubna 2026.

Do školy se pak žáci vrátí 7. dubna 2026.

Velikonoční svátky a tedy i volno vychází na:

  • 3. dubna 2026 bude Velký pátek
  • 6. dubna 2026 bude Velikonoční pondělí
Jak je to s prací o víkendu a ve svátek?

Za práci ve státní svátek náleží zaměstnanci podle zákoníku práce náhradní volno s náhradou mzdy či platu ve výši 100 % jeho průměrného výdělku. Tento princip vychází z toho, že práce ve svátek představuje zásah do doby určené k odpočinku, a zákon ji proto kompenzuje plnohodnotnou náhradou.

Zaměstnanec se však může se zaměstnavatelem dohodnout na alternativním řešení. Pokud o náhradní volno nemá zájem a zaměstnavatel s tím souhlasí, může být místo něj poskytnut příplatek. V takovém případě zaměstnanci vedle dosažené mzdy náleží i příplatek ve výši 100 % jeho průměrného hodinového výdělku.

Specifická situace nastává během velikonočních svátků. Zatímco Velký pátek a Velikonoční pondělí jsou státními svátky, sobota a neděle se za svátky z pohledu zákoníku práce nepovažují. Přesto je práce o víkendu finančně zvýhodněna.

Zaměstnanci v soukromém sektoru mají za práci v sobotu a neděli nárok na příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Ve veřejné sféře je tento příplatek vyšší, a to ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

Ve všech uvedených případech se odměňování počítá podle skutečně odpracované doby, přičemž se zohledňují i započaté hodiny, nikoliv pouze celé odpracované úseky.

Jak vychází svátky v květnu?

Květnové svátky, tedy Svátek práce, 1. května a Den vítězství, 8. května, vychází v roce 2026 na pátek.

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

