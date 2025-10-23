Nezapomeňte přetočit budíky, o víkendu nás čeká změna času!

Změna času na zimní nás letos na jaře čeká v neděli 29. března, kdy budeme ve 2:00 přetáčet ručičku o hodinu dopředu. Vyspíme se tedy o hodinu méně.
Letní a „zimní“ – správně jen středoevropský – čas se střídá v celé Evropské unii podle následujícího pravidla: letní čas začíná vždy poslední neděli v březnu, trvá sedm měsíců a znovu se vrací zpátky ke standardnímu času poslední říjnovou neděli. Tato úprava vychází ze směrnice EU z roku 2001, která zavedla dané pravidlo na celém území Evropské unie. Pro označení změny času se vžilo použití letní a zimní čas, je ale nutno poznamenat, že v podstatě se jedná o letní čas, ten zimní je náš obvyklý pásmový čas.
Na území České republiky byla změna času zavedena už ve čtyřicátých letech 20. století během Protektorátu a vydržela s námi až do dnešní doby. Každý rok se sice ozývají kritické ohlasy, jak změna času narušuje přirozené biorytmy a způsobuje problémy malým dětem, starším lidem, zvířatům a v podstatě každému, koho se zeptáte, letní čas má ale tuhý kořínek a stejně jako v téměř všech evropských a severoamerických zemích s námi nejspíš ještě chvilku vydrží, i když se v posledních letech stále více mluví o konci střídání času.
Proč byl letní čas zaveden?
Změna času pro letní období byla zavedena z důvodu lepšího využití slunečního světla a také šetření elektrické energie. Díky dřívějšímu vstávání je totiž déle světlo, a člověk si tak může užít letní den naplno. Jak ukazují studie, v dnešní době změna času až tolik výhod nepřináší a nejspíš by to vyšlo téměř nastejno (pokud jde o spotřebu elektřiny), kdybychom měli celý rok stejný čas. A alespoň by nám to ušetřilo změnu času na všech hodinách v domácnostech každého půl roku.
Kdy skončí střídání času?
V dnešní době je změna letního času regulována směrnicí Evropské unie (2000/84/EC), a je tak na celém území EU shodná. To ovšem neznamená, že je se střídáním času každý spokojený. V únoru 2018 Evropský parlament schválil návrh na zrušení letního času, tato změna byla iniciována v roce 2017 ve Finsku. Podle veřejné diskuze až 84 % občanů nesouhlasí se střídáním času. Podle návrhu Evropské komise mělo poslední střídání času proběhnout v roce 2019, následně měl být na celém území EU zaveden pouze jednotný čas. K tomu však nedošlo a dalším realistickým termínem, kdy naposledy změníme čas na letní, měl být rok 2021. K směrnici se však Rada Evropské unie znovu nedostala.
Česká vláda pak přijala nařízení, který nařizuje střídání času až do roku 2026.
Jak si pamatovat, jak a kam změnit hodiny na letní/zimní čas?
Existuje jednoduchá pomůcka, která vám pomůže si zapamatovat, jak změnit hodiny, když se změní čas. Spousta lidí je z toho totiž zmatená a na první dobrou neví, kdy bude mít den o hodinu více a kdy naopak o hodinu méně. Přitom je to opravdu jednoduché. Stačí si jen pamatovat, že hodiny se mění stejně, jako roční období mění přírodu.
- Na jaře při změně na letní čas: v přírodě všechno roste, vylézá ze země ven a ukazuje na budoucí čas, ručičky tak posuňte o hodinu dopředu. Ručičky se posouvají ve dvě hodiny ráno v noci ze soboty na neděli dopředu na třetí hodinu. Vždy poslední víkend v březnu a noc má o hodinu méně.
- Na podzim při změně času: stejně jako se příroda utlumuje a připravuje se na zimu, rostlinky jsou schované v zemi, tak stejně posuňte čas nazpátek. Ručičky se posouvají ve tři hodiny ráno v noci ze soboty na neděli dozadu na druhou hodinu ranní. Vždy poslední víkend v říjnu a noc má o hodinu více.
Jak se bude měnit čas na podzim 2026?
Čas se vždy mění poslední víkend v březnu a poslední víkend v říjnu. Konkrétně tato data připadají na tyto dny:
|
Rok
|Datum změny času na letní
|Změna na letní čas
|Datum změny času na „zimní“
|Změna na „zimní“ čas
|2026
|29. 3. 2026
|2:00 >>> 3:00
|25. 10. 2026
|
3:00 >>> 2:00
Jak se bude měnit čas v roce 2027 a v dalších letech?
O střídání času v roce 2026 a v následujících letech bude muset znovu rozhodnout vláda, tedy jestliže se dříve nedohodnou členské státy v Evropské Unii.