Nezapomeňte přetočit budíky, o víkendu nás čeká změna času!

Aktualizováno dnes 16:23
Dny se prodlužují, stromy i rostliny začínají kvést, tažní ptáci se vrací z Afriky, obchody jsou plné vajíček, kuřat a zajíců. Neklamné známky jara a také toho, že se bude brzy měnit čas. Budeme přetáčet hodinky i na podzim?
23. 10. 2025

Změna času na zimní nás letos na jaře čeká v neděli 29. března, kdy budeme ve 2:00 přetáčet ručičku o hodinu dopředu. Vyspíme se tedy o hodinu méně.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč byl letní čas zaveden?
  2. Kdy skončí střídání času?
  3. Jak si pamatovat, jak a kam změnit hodiny na letní/zimní čas?
  4. Jak se bude měnit čas na podzim 2026?
  5. Jak se bude měnit čas v roce 2027 a v dalších letech?

Letní a „zimní“ – správně jen středoevropský – čas se střídá v celé Evropské unii podle následujícího pravidla: letní čas začíná vždy poslední neděli v březnu, trvá sedm měsíců a znovu se vrací zpátky ke standardnímu času poslední říjnovou neděli. Tato úprava vychází ze směrnice EU z roku 2001, která zavedla dané pravidlo na celém území Evropské unie. Pro označení změny času se vžilo použití letní a zimní čas, je ale nutno poznamenat, že v podstatě se jedná o letní čas, ten zimní je náš obvyklý pásmový čas.

Na území České republiky byla změna času zavedena už ve čtyřicátých letech 20. století během Protektorátu a vydržela s námi až do dnešní doby. Každý rok se sice ozývají kritické ohlasy, jak změna času narušuje přirozené biorytmy a způsobuje problémy malým dětem, starším lidem, zvířatům a v podstatě každému, koho se zeptáte, letní čas má ale tuhý kořínek a stejně jako v téměř všech evropských a severoamerických zemích s námi nejspíš ještě chvilku vydrží, i když se v posledních letech stále více mluví o konci střídání času.

Proč byl letní čas zaveden?

Změna času pro letní období byla zavedena z důvodu lepšího využití slunečního světla a také šetření elektrické energie. Díky dřívějšímu vstávání je totiž déle světlo, a člověk si tak může užít letní den naplno. Jak ukazují studie, v dnešní době změna času až tolik výhod nepřináší a nejspíš by to vyšlo téměř nastejno (pokud jde o spotřebu elektřiny), kdybychom měli celý rok stejný čas. A alespoň by nám to ušetřilo změnu času na všech hodinách v domácnostech každého půl roku.

Kdy skončí střídání času?

V dnešní době je změna letního času regulována směrnicí Evropské unie (2000/84/EC), a je tak na celém území EU shodná. To ovšem neznamená, že je se střídáním času každý spokojený. V únoru 2018 Evropský parlament schválil návrh na zrušení letního času, tato změna byla iniciována v roce 2017 ve Finsku. Podle veřejné diskuze až 84 % občanů nesouhlasí se střídáním času. Podle návrhu Evropské komise mělo poslední střídání času proběhnout v roce 2019, následně měl být na celém území EU zaveden pouze jednotný čas. K tomu však nedošlo a dalším realistickým termínem, kdy naposledy změníme čas na letní, měl být rok 2021. K směrnici se však Rada Evropské unie znovu nedostala.

Česká vláda pak přijala nařízení, který nařizuje střídání času až do roku 2026.

Změna času nemá ekonomický smysl. Má dopad, jako byste pracovali o minutu a půl déle

Jak si pamatovat, jak a kam změnit hodiny na letní/zimní čas?

Existuje jednoduchá pomůcka, která vám pomůže si zapamatovat, jak změnit hodiny, když se změní čas. Spousta lidí je z toho totiž zmatená a na první dobrou neví, kdy bude mít den o hodinu více a kdy naopak o hodinu méně. Přitom je to opravdu jednoduché. Stačí si jen pamatovat, že hodiny se mění stejně, jako roční období mění přírodu.

  • Na jaře při změně na letní čas: v přírodě všechno roste, vylézá ze země ven a ukazuje na budoucí čas, ručičky tak posuňte o hodinu dopředu. Ručičky se posouvají ve dvě hodiny ráno v noci ze soboty na neděli dopředu na třetí hodinu. Vždy poslední víkend v březnu a noc má o hodinu méně.
  • Na podzim při změně času: stejně jako se příroda utlumuje a připravuje se na zimu, rostlinky jsou schované v zemi, tak stejně posuňte čas nazpátek. Ručičky se posouvají ve tři hodiny ráno v noci ze soboty na neděli dozadu na druhou hodinu ranní. Vždy poslední víkend v říjnu a noc má o hodinu více.

Jak se bude měnit čas na podzim 2026?

Čas se vždy mění poslední víkend v březnu a poslední víkend v říjnu. Konkrétně tato data připadají na tyto dny:

Rok

 Datum změny času na letní  Změna na letní čas Datum změny času na „zimní“ Změna na „zimní“ čas
2026 29. 3. 2026 2:00 >>> 3:00 25. 10. 2026

3:00 >>> 2:00

Jak se bude měnit čas v roce 2027 a v dalších letech?

O střídání času v roce 2026 a v následujících letech bude muset znovu rozhodnout vláda, tedy jestliže se dříve nedohodnou členské státy v Evropské Unii.

