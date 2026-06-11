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Billa nabízí brigády. Hodinová odměna může přesáhnout 160 korun

Michal Bureš
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Billa brigáda Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Společnost Billa oznámila, že nabírá brigádníky na letní sezónu. Jaká je výše hodinových odměn? Jaké pozice Billa nabízí? Pro koho je práce vhodná?

Billa: Hodinová odměna se pohybuje od 151 Kč do 163 Kč

Brigádníci budou zaměstnáni na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), podle konkrétní pozice. Součástí práce je zaškolení, pravidelný výplatní termín a příplatky nad rámec zákonných povinností zaměstnavatele.

„Hodinová mzda se pohybuje od 151 do 163 korun. Konkrétní výše odměny závisí na dané pozici a potřebách jednotlivých prodejen,“ uvedl vedoucí personálního oddělení Billa ČR Petr Šrámek.

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Vyberte Ano, pokud jste zaměstnavateli prokázali splnění podmínek nároku na slevu na pojistném na důchodovém pojištění.

Billa nabízí brigádnické pozice: prodavač, doplňovač zboží a pracovník úklidu

Obchodní řetězec Billa nabízí možnost si přivydělat pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené i pro seniory. Zájemci mohou pracovat například jako prodavači, pracovníci úklidu nebo doplňovači zboží. Nabídky jsou určeny uchazečům starším 18 let.

Zájemci se mohou hlásit přímo na vybraných prodejnách nebo prostřednictvím kariérního portálu společnosti, kde lze nabídky filtrovat podle lokality, pracovní pozice i rozsahu úvazku.

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Billa: O letní brigády je velký zájem

Obchodní řetězec Billa provozuje v Česku téměř 300 prodejen a tvrdí, že je o letní brigády každoročně značný zájem. „Lidé oceňují, že se rychle zapojí do práce a získají podporu zkušeného týmu. Pro nás je to zároveň příležitost poznat nové kolegy, kteří u nás často pokračují i po skončení letních prázdnin,“ doplnil Šrámek.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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