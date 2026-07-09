Cenový strop benzinu a nafty na pátek 10. července 2026: cena nafty vzroste o téměř 0,80 Kč/ů

Cenový strop nafty v pátek 10. července vzroste na 38,22 Kč za litr. Jaká bude maximální přípustná cena benzinu?
V pátek 10. července 2026 bude nejvyšší přípustná cena nafty 38,22 Kč/l, benzinu 41,70 Kč/l
Na základě nařízení vlády č. 120/2026 Sb., kterým se vydává cenový výměr regulující ceny některých pohonných hmot pro období od 1. července do 19. července stanovilo ministerstvo financí ceny nafty a benzinu na pátek 10. července 2026 v této výši:
|
Maximální přípustná cena benzinu:
|
41,70 Kč s DPH / litr
|
Maximální přípustná cena nafty:
|
38,22 Kč s DPH / litr
Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Nejvyšší přípustná cena nafty se sníží ve srovnání se čtvrtkem, naopak nejvyšší přípustná cena benzinu nadále roste.
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Jak se vyvíjela maximální přípustná cena PHM v červenci?
Nejvyšší přípustné ceny na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda na začátku dubna 2026, jaký byl vývoj maximálních přípustných cen PHM v posledních dnech:
|
Den platnosti
|
Benzín
|
Nafta
|
Cenový věstník
|
10. 7. 2026
|
41,70
|
38,22
|
9. 7. 2026
|
41,43
|
37,45
|
8. 7. 2026
|
41,31
|
37,29
|
8. 7. 2026
|
41,31
|
37,29
|
4. – 7. 7. 2026
|
41,10
|
37,16
|
3. 7. 2026
|
40,93
|
37,01
|
2. 7. 2026
|
40,64
|
36,74
|
1. 7. 2026
|
40,56
|
36,61
Zdroj: MFČR
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Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Jak se maximální přípustné ceny stanovují?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.