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Cenový strop benzinu a nafty na pátek 10. července 2026: cena nafty vzroste o téměř 0,80 Kč/ů

Michal Bureš
Včera

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newsimg-new-svetla-auto-stretavacie Autor: Pixabay
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Cenový strop nafty v pátek 10. července vzroste na 38,22 Kč za litr. Jaká bude maximální přípustná cena benzinu?

V pátek 10. července 2026 bude nejvyšší přípustná cena nafty 38,22 Kč/l, benzinu 41,70 Kč/l

Na základě nařízení vlády č. 120/2026 Sb., kterým se vydává cenový výměr regulující ceny některých pohonných hmot pro období od 1. července do 19. července stanovilo ministerstvo financí ceny nafty a benzinu na pátek 10. července 2026 v této výši:

Maximální přípustná cena benzinu:

41,70 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

38,22 Kč s DPH / litr

Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Nejvyšší přípustná cena nafty se sníží ve srovnání se čtvrtkem, naopak nejvyšší přípustná cena benzinu nadále roste.

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Jak se vyvíjela maximální přípustná cena PHM v červenci?

Nejvyšší přípustné ceny na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda na začátku dubna 2026, jaký byl vývoj maximálních přípustných cen PHM v posledních dnech:

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

10.  7. 2026

41,70

38,22

78/2026

 

9.  7. 2026

41,43

37,45

77/2026

8.  7. 2026

41,31

37,29

76/2026

8.  7. 2026

41,31

37,29

76/2026

4. – 7.  7. 2026

41,10

37,16

75/2026

3. 7. 2026

40,93

37,01

74/2026

2. 7. 2026

40,64

36,74

73/2026

1. 7. 2026 

 40,56

 36,61

72/2026

Zdroj: MFČR

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Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

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Jak se maximální přípustné ceny stanovují?

Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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