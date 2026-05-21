Cenový strop benzinu bude 22. května nejvyšší od jeho zavedení, co ceny nafty?

Michal Bureš
Dnes

Cenový strop benzinu v pátek 22. května vzroste na 45,23 Kč za litr, což je nejvyšší cena od zavedení vládních stropů. Jaká bude maximální přípustná cena nafty?

V pátek 22. května 2026 bude nejvyšší přípustná cena nafty 42,31 Kč/l, benzinu 45,23 Kč/l

Na základě nařízení vlády č. 65/2026 Sb. ze dne 18.05.2026, kterým se vydává cenový výměr regulující ceny některých pohonných hmot pro období od 20. května do 31. května stanovilo ministerstvo financí ceny nafty a benzinu na pátek 22. května 2026 v této výši:

Maximální přípustná cena benzinu:

45,23 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

42,31 Kč s DPH / litr

Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Nejvyšší přípustná cena nafty se sníží ve srovnání se čtvrtkem, naopak nejvyšší přípustná cena benzinu nadále roste.

Jaké je aktuální zdanění pohonných hmot? Vypočtěte si jej v naší kalkulačce

Jak se vyvíjela maximální přípustná cena PHM v květnu?

Nejvyšší přípustné ceny na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda na začátku dubna 2026, jaký byl vývoj maximálných přípustných cen PHM v posledních dnech:

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy (květen 2026)

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

22. 5. 2026

45,23

42,31

40/2026

21. 5. 2026

45,08

42,43

39/2026

20. 5. 2026 

44,71

42,17

37/2026

19. 5. 2026 

44,43

42,02

36/2026

16. - 18. 5. 2026 

44,30

41,99

35/2026

15. 5. 2026 

44,22

42,03

34/2026

14. 5. 2026 

44,01

41,86

32/2026

13. 5. 2026 

43,87

42,11

31/2026

12. 5. 2026 

44,03

42,84

30/2026

8. - 11. 5. 2026 

44,42

44,15

29/2026

7. 5. 2026

44,52

44,60

28/2026

6. 5. 2026

44,46

44,68

27/2026

5. 5. 2026

44,29

44,59

26/2026

1. - 4. 5. 2026

43,89

44,55

25/2026

Zdroj: MFČR

Jaký byl vývoj cen v dubnu? Přehled dubnových stropů PHM.

Jste pro zavedení cenových stropů na naftu a benzin?

Zobraz výsledek

Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

Jak se maximální přípustné ceny stanovují?

Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

