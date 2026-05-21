Cenový strop benzinu bude 22. května nejvyšší od jeho zavedení, co ceny nafty?

Cenový strop benzinu v pátek 22. května vzroste na 45,23 Kč za litr, což je nejvyšší cena od zavedení vládních stropů. Jaká bude maximální přípustná cena nafty?
V pátek 22. května 2026 bude nejvyšší přípustná cena nafty 42,31 Kč/l, benzinu 45,23 Kč/l
Na základě nařízení vlády č. 65/2026 Sb. ze dne 18.05.2026, kterým se vydává cenový výměr regulující ceny některých pohonných hmot pro období od 20. května do 31. května stanovilo ministerstvo financí ceny nafty a benzinu na pátek 22. května 2026 v této výši:
|
Maximální přípustná cena benzinu:
|
45,23 Kč s DPH / litr
|
Maximální přípustná cena nafty:
|
42,31 Kč s DPH / litr
Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Nejvyšší přípustná cena nafty se sníží ve srovnání se čtvrtkem, naopak nejvyšší přípustná cena benzinu nadále roste.
Jak se vyvíjela maximální přípustná cena PHM v květnu?
Nejvyšší přípustné ceny na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda na začátku dubna 2026, jaký byl vývoj maximálných přípustných cen PHM v posledních dnech:
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy (květen 2026)
|
Den platnosti
|
Benzín
|
Nafta
|
Cenový věstník
|
22. 5. 2026
|
45,23
|
42,31
|
21. 5. 2026
|
45,08
|
42,43
|
20. 5. 2026
|
44,71
|
42,17
|
19. 5. 2026
|
44,43
|
42,02
|
16. - 18. 5. 2026
|
44,30
|
41,99
|
15. 5. 2026
|
44,22
|
42,03
|
14. 5. 2026
|
44,01
|
41,86
|
13. 5. 2026
|
43,87
|
42,11
|
12. 5. 2026
|
44,03
|
42,84
|
8. - 11. 5. 2026
|
44,42
|
44,15
|
7. 5. 2026
|
44,52
|
44,60
|
6. 5. 2026
|
44,46
|
44,68
|
5. 5. 2026
|
44,29
|
44,59
|
1. - 4. 5. 2026
|
43,89
|
44,55
Zdroj: MFČR
Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Jak se maximální přípustné ceny stanovují?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.