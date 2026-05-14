Cenový strop nafty se zítra vrací nad 42 Kč za litr. Co nejvyšší cena benzinu?

Ministerstvo financí vydalo sdělení, které upravuje nejvyšší přípustné ceny benzinu a nafty na pátek 15. května 2026. Jak se zvýší maximální přípustné ceny na naftu a benzin? Kolik z těchto částek odvedete na daních?
V pátek 15. května 2026 vzroste cenový strop nafty na 42,03 Kč, benzinu na 44,22 Kč
Ministerstvo financí stanovilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty na pátek 15. května 2026:
Maximální přípustná cena benzinu:
44,22 Kč s DPH / litr
Maximální přípustná cena nafty:
42,03 Kč s DPH / litr
Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Nejvyšší přípustná cena nafty bude 15. května vyšší oproti čtvrtku u nafty i benzinu.
Jaké je zdanění maximálních přípustných cen nafty a benzinu?
V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:
|Typ paliva
|Benzin
|Nafta
|Maximální přípustná cena
|44,22 Kč
|42,03 Kč
|Spotřební daň
|12,84 Kč
|8,01 Kč*
|DPH
|7,67 Kč
|7,29 Kč
|Daně celkem
|20,51 Kč
|15,31 Kč
|Cena bez daně
|23,71 Kč
|26,72 Kč
|Míra zdanění
|46,39 %
|36,42 %
*Dočasně snížená spotřební daň
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Vláda přechodně snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, což by mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l.
Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?
Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy
Den platnosti
Benzín
Nafta
Cenový věstník
30. 4. 2026
43,13
43,51
29. 4. 2026
42,79
44,15
28. 4. 2026
42,55
43,63
25. - 27. 4. 2026
42,19
42,86
24. 4. 2026
41,61
42,04
23. 4. 2026
41,12
41,16
22. 4. 2026
41,07
41,34
21. 4. 2026
40,64
40,86
18. - 20. 4. 2026
41,33
43,13
17. 4. 2026
41,36
43,36
16. 4. 2026
41,59
43,50
15. 4. 2026
42,10
45,00
14. 4. 2026
41,67
44,36
11. - 13. 4. 2026
41,95
45,90
10. 4. 2026
41,77
45,20
9. 4. 2026
43,05
49,40
8. 4. 2026
43,15
49,59
Zdroj: MFČR
Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Jak se maximální přípustné ceny stanovují?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.