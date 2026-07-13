Centrální evidence psů už funguje. Zvládnete kvíz o nových pravidlech?

Od 1. července 2026 funguje v Česku centrální evidence psů. Nový systém, který spravuje Komora veterinárních lékařů ČR, má sjednotit evidenci označených psů a usnadnit dohledání jejich majitelů například při zaběhnutí nebo ztrátě zvířete. Za nesplnění povinnosti hrozí chovateli pokuta až 50 tisíc korun.
Údaje do centrální evidence zapisují veterinární lékaři při například při čipování psa nebo vakcinaci. Mnoho chovatelů si ale stále není jistých, koho se nová evidence týká, zda musejí podniknout nějaké kroky nebo co se stane, pokud je jejich pes už evidovaný v jiné databázi. Právě na podobné otázky se zaměřuje kvíz připravený Komorou veterinárních lékařů ČR.
Tématu spuštění centrální evidence psů jsme se na webu Finance.cz už podrobně věnovali. Pokud si ale chcete rychle ověřit, zda máte o nových pravidlech jasno, zkuste si krátký kvíz. Zjistíte, jestli víte, jak evidence funguje, kdo do ní zapisuje údaje a jaké povinnosti mají majitelé psů.
KVÍZ: Otestujte své znalosti a zjistěte, zda jste na centrální evidenci psů připraveni