ČSSZ: někteří důchodci budou mít v únoru nižší důchod než v lednu

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-penize-194.jpg Autor: Shutterstock

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje své klienty, kterým jsou důchody vypláceny na jejich osobní účet nebo na účet jejich manžela/manželky, partnera/partnerky či registrovaného partnera/registrované partnerky, že v únoru 2026 obdrží na účet jinou částku důchodu než v lednu 2026. 

Neznamená to ale, že by se jejich pobíraný důchod snížil.

Proč je únorový důchodu nižší?

V lednu 2026 vám byla na účet vyplacena vyšší částka, protože v jedné platbě byly zahrnuty dvě položky najednou:

Tyto dvě částky byly sloučeny do jedné lednové platby, a proto byla lednová výplata vyšší než obvykle. Informace o tom byla uvedena i ve zprávě pro příjemce u lednové platby.

Co se změní od února 2026?

Od února 2026 už vám bude poukazována:

  • běžná měsíční splátka důchodu ve správné výši po valorizaci,
  • bez jednorázového doplatku, který náležel jenom v lednu 2026.

Proto je únorová částka náležejícího důchodu nižší než lednová – jde už jen o standardní měsíční výplatu.

Přečtěte si také:

Příklad rozdílné výši důchodu v prosinci, lednu a únoru

Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.

U výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., byly tyto dvě částky sloučeny do jedné již dříve. Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu.

Jaký je výpočet důchodu v roce 2026?
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek






Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

