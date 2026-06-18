Dnes, 18.6., zkrátí Penny Market otevírací dobu, od kdy v žádném Penny nenakoupíte?

Dnes budou od 17:30 všechny obchody Penny Market uzavřeny. Důvodem je zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Co zaměstnanci, budou mít volno?
Penny Market dnes (ve čtvrtek od 17:30) zavře všechny své prodejny dříve
Ve všední dny je otevírací doba prodejen Penny Market obvykle do 20:00, dnes ale kvůli zápasu na fotbalovém mistrovství světa mezi Českem a Jihoafrickou republikou zavře Penny Market všechny své prodejny již v 17:30.
Budou mít zaměstnanci Penny Marketu volno?
Ano, Penny Market uvedl, že zkrácením otevírací doby umožní zaměstnancům sledovat utkání české reprezentace od jeho začátku. Zároveň se jedná o formu poděkování svým zaměstnancům, kteří se každodenně podílejí na fungování prodejen a celého řetězce.
Proč Penny Market uzavře obchody právě kvůli české fotbalové reprezentaci?
Penny Market je dlouhodobě jedním z hlavních partnerů české fotbalové reprezentace, proto ve čtvrtek 18. června 2026 zkrátí prodejní dobu.
Penny Market zároveň doporučuje svým zákazníkům naplánovat si nákup na dřívější hodinu.