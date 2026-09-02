mBank nabízí dětem až 970 Kč za založení účtu. Stačí jim posílat kapesné

mBank nedávno spustila novou akci pro rodiče, kteří svým dětem založí dětský účet, při níž mohou získat až 970 Kč. Za založení účtu pro děti u mBank mohou získat 300 Kč? Kdy získají dalších 670 Kč?
Dětští klienti mBank mohou získat až 970 Kč, akce trvá do konce října
mBank nabízí za otevření mKonta pro děti 300 Kč. Dalších až 670 Kč banka postupně připíše jako kapesné. Celková odměna tak může dosáhnout 970 Kč.
Akce potrvá do 31. října 2026 včetně. Nicméně mBank ji může ukončit dříve, jestliže dojde k otevření 3 000 nových dětských účtů.
300 Kč za založení dětského účtu získá dítě
První část odměny činí 300 Kč. Pro její získání musí zákonný zástupce v době trvání akce požádat o založení mKonta pro děti a následně uzavřít smlouvu o jeho vedení.
Podmínkou je, že dítě nesmělo mít mKonto pro děti v období od 1. ledna 2025 do 16. srpna 2026. Při žádosti je rovněž nutné uvést příslušný kód v poli „Přicházím na základě akce“. Podle pravidel může jít o unikátní kód od bankéře, specialisty mLinky nebo jiného klienta mBank, kterému jej zástupce banky poskytl.
Banka nyní na svém webu propaguje také variantu akce s kódem ŠKOLA. I v tomto případě činí odměna za založení účtu 300 Kč.
Peníze banka připíše přímo na nově založený dětský účet, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl účet otevřen.
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670 Kč může dítě získat jako kapesné
Dále může dětský klient od mBank dostávat 67 Kč měsíčně, a to maximálně po dobu deseti po sobě jdoucích měsíců. Celkem tedy může tímto způsobem získat dalších 670 Kč.
Podmínka je, že na dětský účet musí během příslušného měsíce přijít jedna nebo více plateb v celkové hodnotě alespoň 67 Kč. Nemusí tedy jít o jednu platbu – požadovanou částku lze poslat například prostřednictvím několika menších plateb.
Pokud rodiče dítěti posílají pravidelné kapesné, mohou tak podmínku splnit právě jeho zasíláním. Refundace za vrácené zboží se ale mezi příchozí platby pro účely akce nepočítají.
Pokud v některém měsíci na účet nepřijde alespoň 67 Kč, dítě za tento konkrétní měsíc odměnu nezíská.
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Účet mohou rodiče založit i více dětem
Rodič nebo jiný zákonný zástupce může akci využít pro více dětí. Odměna se vztahuje na každý nově otevřený dětský účet, u kterého jsou splněny stanovené podmínky. Akci ale není možné kombinovat s jinými akcemi mBank.
mKonto pro děti je určeno dětem od narození do 15 let a jeho založení i vedení je zdarma. Od osmi let může dítě získat také vlastní platební kartu a používat mobilní aplikaci.
K dětskému účtu mBank nabízí také spořicí účet. Aktuálně na něm uvádí úrokovou sazbu až 5,01 % ročně.