O víkendu opět vzrostou nejvyšší přípustné ceny nafty a benzinu

Ministerstvo financí vydalo sdělení o nejvyšších přípustných cenách benzinu a nafty na pátek 25. dubna 2026. O kolik se zvýší maximální přípustné ceny na naftu a benzin?
O víkendu 25. a 26. dubna a v pondělí 27. dubna 2026 vzroste maximální cena nafty a benzinu
Ministerstvo financí znovu zvýšilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty od 25. dubna 2026 do 27. dubna 2026:
Maximální přípustná cena benzinu:
42,19 Kč s DPH / litr
Maximální přípustná cena nafty:
42,86 Kč s DPH / litr
Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Nicméně nejvyšší přípustné ceny jsou s porovnáním minulým pátkem nižší.
Jaké je zdanění maximálních přípustných cen nafty a benzinu?
V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:
|Typ paliva
|Benzin
|Nafta
|Maximální přípustná cena
|42,19 Kč
|42,86 Kč
|Spotřební daň
|12,84 Kč
|8,01 Kč*
|DPH
|7,32 Kč
|7,44 Kč
|Daně celkem
|20,16 Kč
|15,45 Kč
|Cena bez daně
|22,03 Kč
|27,41 Kč
|Míra zdanění
|47,79 %
|36,05 %
*Dočasně snížená spotřební daň
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Vláda přechodně snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, což by mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l.
Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?
Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy
Den platnosti
Benzín
Nafta
Cenový věstník
25. - 27. 4. 2026
42,19
42,86
24. 4. 2026
41,61
42,04
23. 4. 2026
41,12
41,16
22. 4. 2026
41,07
41,34
21. 4. 2026
40,64
40,86
18. - 20. 4. 2026
41,33
43,13
17. 4. 2026
41,36
43,36
16. 4. 2026
41,59
43,50
15. 4. 2026
42,10
45,00
14. 4. 2026
41,67
44,36
11. - 13. 4. 2026
41,95
45,90
10. 4. 2026
41,77
45,20
9. 4. 2026
43,05
49,40
8. 4. 2026
43,15
49,59
Zdroj: MFČR
Maximální výše marže činí 2,50 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.