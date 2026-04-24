O víkendu opět vzrostou nejvyšší přípustné ceny nafty a benzinu

Michal Bureš
Dnes

Ministerstvo financí vydalo sdělení o nejvyšších přípustných cenách benzinu a nafty na pátek 25. dubna 2026. O kolik se zvýší maximální přípustné ceny na naftu a benzin?

O víkendu 25. a 26. dubna a v pondělí 27. dubna 2026 vzroste maximální cena nafty a benzinu

Ministerstvo financí znovu zvýšilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty od 25. dubna 2026 do 27. dubna 2026:

Maximální přípustná cena benzinu:

42,19 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

42,86 Kč s DPH / litr

Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Nicméně nejvyšší přípustné ceny jsou s porovnáním minulým pátkem nižší.

Jaké je zdanění maximálních přípustných cen nafty a benzinu?

V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:

Zdanění maximální přípustné ceny nafty a benzinu
Typ paliva Benzin Nafta
Maximální přípustná cena 42,19 Kč 42,86 Kč
Spotřební daň 12,84 Kč 8,01 Kč*
DPH 7,32 Kč 7,44 Kč
Daně celkem 20,16 Kč 15,45 Kč
Cena bez daně 22,03 Kč 27,41 Kč
Míra zdanění 47,79 % 36,05 %

*Dočasně snížená spotřební daň
Zdroj: Vlastní výpočet autora

Vláda přechodně snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, což by mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l.

Kalkulačka zdanění pohonných hmot
Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?

Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

25. - 27. 4. 2026

42,19

42,86

19/2026

24. 4. 2026

41,61

42,04

18/2026

23. 4. 2026

41,12

41,16

17/2026

22. 4. 2026

41,07

41,34

16/2026

21. 4. 2026

40,64

40,86

15/2026

18. - 20. 4. 2026

41,33

43,13

14/2026

17. 4. 2026

41,36

43,36

13/2026

16. 4. 2026

41,59

43,50

12/2026

15. 4. 2026

42,10

45,00

11/2026

14. 4. 2026

41,67

44,36

10/2026

11. - 13. 4. 2026

41,95

45,90

9/2026

10. 4. 2026

41,77

45,20

8/2026

9. 4. 2026

43,05

49,40

7/2026

8. 4. 2026

43,15

49,59

6/2026

Zdroj: MFČR

Maximální výše marže činí 2,50 Kč na litr

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

Autor aktuality

