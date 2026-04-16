V pátek 17. dubna se znovu sníží nejvyšší přípustné ceny nafty a benzinu

Michal Bureš
Dnes

26.10.21/1x/ISIFA.COM tankování, čerpací stanice
Ilustrační obrázek

Ministerstvo financí zveřejnilo sdělení o maximálních přípustných cenách benzinu a nafty na pátek 16. dubna 2026, kde stanovilo nejvyšší přípustné ceny nafty a benzinu. Jak se sníží cenový strop na naftu a benzin? Kolik odvedete za takové ceny nafty a benzinu na daních?

V pátek 17. dubna 2026 se sníží maximální cena nafty na 43,36 Kč, benzinu na 41,36 Kč

Ministerstvo financí snížilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty na pátek 17. dubna 2026:

Maximální přípustná cena benzinu:

41,36 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

43,36 Kč s DPH / litr

Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Jaké je aktuální zdanění cen nafty a benzinu?

V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:

Zdanění maximální přípustné ceny nafty a benzinu
Typ paliva Benzin Nafta
Maximální přípustná cena 41,36 Kč 43,36 Kč
Spotřební daň 12,84 Kč 8,01 Kč*
DPH 7,18 Kč 7,53 Kč
Daně celkem 20,02 Kč 15,54 Kč
Cena bez daně 21,34 Kč 27,82 Kč
Míra zdanění 48,40 % 35,83 %

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Míra zdanění je nižší u nafty, u níž vláda snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, tudíž se cena i se započtením vlivu z DPH snížila přibližně o 2,35 Kč na litr.

Kalkulačka zdanění pohonných hmot

Maximální ceny PHM stanovené MF jsou nejnižší od zavedení

V pátek 10. dubna 2026 některé čerpací stanice zůstaly zavřené, protože se dostaly kvůli vládním maximálním cenám paliv nad své náklady.

Některé čerpací stanice kvůli zavedení vládních stropů na PHM zůstaly dnes zavřeny

Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?

Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

17. 4. 2026

41,36

43,36

13/2026

16. 4. 2026

41,59

43,50

12/2026

15. 4. 2026

42,10

45,00

11/2026

14. 4. 2026

41,67

44,36

10/2026

11. - 13. 4. 2026

41,95

45,90

9/2026

10. 4. 2026

41,77

45,20

8/2026

9. 4. 2026

43,05

49,40

7/2026

8. 4. 2026

43,15

49,59

6/2026

Zdroj: MFČR

Maximální výše marže činí 2,50 Kč na litr

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

Nový zákon umožní vládě regulovat ceny benzínu a nafty

Co zvýší důchod více – rok práce navíc, nebo o 1000 Kč vyšší příjem?

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

