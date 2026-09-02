MONETA vrátí novým klientům až 3 000 Kč. Z každé platby kartou dostanou 5 % zpět

MONETA Money Bank přichází s novou nabídkou pro klienty, kteří si založí běžný účet Tom Plus. Během prvních šesti měsíců jim bude vracet 5 % z plateb debetní kartou. Měsíčně mohou získat maximálně 500 Kč, celková odměna tak dosáhne až 3 000 Kč. Jak na to?
Podmínky: založení účtu Tom Plus a používání debetní karty
Nová nabídka platí od 1. září 2026 a je určena novým klientům MONETA Money Bank. Pro získání odměny je potřeba založit běžný účet Tom Plus a následně používat debetní kartu vydanou k tomuto účtu.
Banka bude klientům z každé platby kartou vracet 5 % z utracené částky. Výše cashbacku je omezena na 500 Kč za měsíc a odměnu lze získávat během prvních šesti měsíců.
Pro vyčerpání maximální měsíční odměny je tedy nutné kartou zaplatit alespoň 10 000 Kč měsíčně. Při splnění této podmínky každý měsíc může nový klient získat za půl roku celkem 3 000 Kč.
Cashback lze kombinovat s programem Odměny
Nová nabídka přitom funguje souběžně s programem Odměny, který MONETA spustila v loňském roce. Klienti tak mohou využívat jak pětiprocentní cashback pro nové klienty, tak další slevy a odměny u zapojených obchodníků.
„U programu Odměny vidíme, že klienti nejvíce oceňují výhody spojené s běžnými nákupy. Na stejném principu stavíme i novou nabídku pro nové klienty. Z každé platby debetní kartou jim vrátíme 5 % a zároveň jim zůstávají všechny výhody programu Odměny. Oba benefity tak mohou jednoduše kombinovat,“ uvedl Artur Galstyan, senior manažer Deposits & Cards MONETA Money Bank.
Do programu Odměny je aktuálně zapojeno více než 200 obchodníků (například drogerie Teta, supermarket Albert, Notino či About You).
Od spuštění programu MONETA podle svých údajů vyplatila klientům na cashbacku už 9 milionů Kč a vygenerovala přes 300 tisíc slevových kódů. Jednotlivé nabídky jsou dostupné v mobilní aplikaci Smart Banka a průběžně se mění.
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Klienti MONETY mohou získat zpět přes 7 000 Kč
MONETA uvádí, že při kombinaci nové nabídky s programem Odměny mohou noví klienti během jednoho roku získat zpět až 7 064 Kč.
Samotný nový bonus však přinese maximálně 3 000 Kč za prvních šest měsíců. Zbývající částka vychází z využívání nabídek programu Odměny.