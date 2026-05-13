Nejnižší cenový strop nafty v květnu? Ve čtvrtek 14. května. Co cena benzinu?

Michal Bureš
Dnes

Čerpací stanice, benzín, nafta, PHM, Makro Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Čerpací stanice Makro, Ostrava. (4. 4. 2023)

Ministerstvo financí vydalo sdělení o nejvyšších přípustných cenách benzinu a nafty na čtvrtek 14. května 2026. Jak se změní maximální přípustné ceny na naftu a benzin? Jaké budou odvody na daních?

Ve čtvrtek 14. května 2026 se změní maximální ceny, u nafty na 41,86 Kč, benzinu na 44,01 Kč

Ministerstvo financí stanovilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty na čtvrtek 14. května 2026:

Maximální přípustná cena benzinu:

44,01 Kč s DPH / litr

Maximální přípustná cena nafty:

41,86 Kč s DPH / litr

Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.

Nejvyšší přípustná cena nafty bude 14. května nejnižší od 23. dubna, kdy činila 41,16 Kč za litr. Naopak nejvyšší přípustné ceny benzinu jsou během května kolem 44,00 Kč za litr.

Jaké je zdanění maximálních přípustných cen nafty a benzinu?

V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:

Zdanění maximální přípustné ceny nafty a benzinu
Typ paliva Benzin Nafta
Maximální přípustná cena 44,01 Kč 41,86 Kč
Spotřební daň 12,84 Kč 8,01 Kč*
DPH 7,64 Kč 7,26 Kč
Daně celkem 20,48 Kč 15,28 Kč
Cena bez daně 23,53 Kč 26,58 Kč
Míra zdanění 46,53 % 36,49 %

*Dočasně snížená spotřební daň
Zdroj: Vlastní výpočet autora

Vláda přechodně snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, což by mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l.

Kalkulačka zdanění pohonných hmot
Některé čerpací stanice kvůli zavedení vládních stropů na PHM zůstaly dnes zavřeny

Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?

Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

30. 4. 2026

43,13

43,51

23/2026

29. 4. 2026

42,79

44,15

21/2026

28. 4. 2026

42,55

43,63

20/2026

25. - 27. 4. 2026

42,19

42,86

19/2026

24. 4. 2026

41,61

42,04

18/2026

23. 4. 2026

41,12

41,16

17/2026

22. 4. 2026

41,07

41,34

16/2026

21. 4. 2026

40,64

40,86

15/2026

18. - 20. 4. 2026

41,33

43,13

14/2026

17. 4. 2026

41,36

43,36

13/2026

16. 4. 2026

41,59

43,50

12/2026

15. 4. 2026

42,10

45,00

11/2026

14. 4. 2026

41,67

44,36

10/2026

11. - 13. 4. 2026

41,95

45,90

9/2026

10. 4. 2026

41,77

45,20

8/2026

9. 4. 2026

43,05

49,40

7/2026

8. 4. 2026

43,15

49,59

6/2026

Zdroj: MFČR

Jaký byl vývoj cen v květnu? Přehled květnových stropů PHM.

Jste pro zavedení cenových stropů na naftu a benzin?

Zobraz výsledek

Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy. 

Jak se maximální přípustné ceny stanovují?

Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.

Vláda odmítla nižší DPH na potraviny a hygienu. Varuje před výpadkem miliard

Nový zákon umožní vládě regulovat ceny benzínu a nafty

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Aktuální cenové stropy PHM

Maximální cena benzínu a nafty

