Nejnižší cenový strop nafty v květnu? Ve čtvrtek 14. května. Co cena benzinu?

Ministerstvo financí vydalo sdělení o nejvyšších přípustných cenách benzinu a nafty na čtvrtek 14. května 2026. Jak se změní maximální přípustné ceny na naftu a benzin? Jaké budou odvody na daních?
Ve čtvrtek 14. května 2026 se změní maximální ceny, u nafty na 41,86 Kč, benzinu na 44,01 Kč
Ministerstvo financí stanovilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty na čtvrtek 14. května 2026:
Maximální přípustná cena benzinu:
44,01 Kč s DPH / litr
Maximální přípustná cena nafty:
41,86 Kč s DPH / litr
Ministerstvo financí uvádí, že se jedná o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Nejvyšší přípustná cena nafty bude 14. května nejnižší od 23. dubna, kdy činila 41,16 Kč za litr. Naopak nejvyšší přípustné ceny benzinu jsou během května kolem 44,00 Kč za litr.
Jaké je zdanění maximálních přípustných cen nafty a benzinu?
V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:
|Typ paliva
|Benzin
|Nafta
|Maximální přípustná cena
|44,01 Kč
|41,86 Kč
|Spotřební daň
|12,84 Kč
|8,01 Kč*
|DPH
|7,64 Kč
|7,26 Kč
|Daně celkem
|20,48 Kč
|15,28 Kč
|Cena bez daně
|23,53 Kč
|26,58 Kč
|Míra zdanění
|46,53 %
|36,49 %
*Dočasně snížená spotřební daň
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Vláda přechodně snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, což by mělo mít za následek snížení ceny nafty i se započtením vlivu z DPH přibližně o 2,35 Kč/l.
Kalkulačka zdanění pohonných hmot
Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?
Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy
Den platnosti
Benzín
Nafta
Cenový věstník
30. 4. 2026
43,13
43,51
29. 4. 2026
42,79
44,15
28. 4. 2026
42,55
43,63
25. - 27. 4. 2026
42,19
42,86
24. 4. 2026
41,61
42,04
23. 4. 2026
41,12
41,16
22. 4. 2026
41,07
41,34
21. 4. 2026
40,64
40,86
18. - 20. 4. 2026
41,33
43,13
17. 4. 2026
41,36
43,36
16. 4. 2026
41,59
43,50
15. 4. 2026
42,10
45,00
14. 4. 2026
41,67
44,36
11. - 13. 4. 2026
41,95
45,90
10. 4. 2026
41,77
45,20
9. 4. 2026
43,05
49,40
8. 4. 2026
43,15
49,59
Zdroj: MFČR
Jaký byl vývoj cen v květnu? Přehled květnových stropů PHM.
Maximální výše marže činí 3,00 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 27. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 3 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.
Jak se maximální přípustné ceny stanovují?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.