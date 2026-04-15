Od čtvrtku 16. dubna se razantně sníží cenový strop na naftu a benzin

Ministerstvo financí vydalo sdělení o maximálních přípustných cenách benzinu a nafty na čtvrtek 16. dubna 2026. Nejvyšší ceny se tak výrazně sníží u nafty i benzinu. O kolik se sníží cenový strop na naftu a benzin? Kolik u těchto cen odvedete na daních?
Od čtvrtku 16. dubna 2026 se sníží maximální cena nafty na 43,50 Kč, benzinu na 41,59 Kč
Ministerstvo financí snížilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty na nejnižší cenovou hladinu od jejich zavedení. Nejvyšší přípustné ceny tedy od čtvrtku 16. dubna 2026 budou:
|
Maximální přípustná cena benzinu:
|
41,58 Kč s DPH / litr
|
Maximální přípustná cena nafty:
|
43,50 Kč s DPH / litr
Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Jaké je aktuální zdanění cen nafty a benzinu?
V tabulce se podívejte, kolik na daních aktuálně zaplatíte v cenách nafty a benzinu:
|Typ paliva
|Benzin
|Nafta
|Maximální přípustná cena
|41,59 Kč
|43,50 Kč
|Spotřební daň
|12,84 Kč
|8,01 Kč*
|DPH
|7,22 Kč
|7,55 Kč
|Daně celkem
|20,06 Kč
|15,56 Kč
|Cena bez daně
|21,52 Kč
|27,94 Kč
|Míra zdanění
|48,24 %
|35,77 %
Zdroj: Vlastní výpočet autora
Míra zdanění je nižší u nafty, u níž vláda snížila spotřební daň z 9,95 Kč na 8,011 Kč, tudíž se cena i se započtením vlivu z DPH snížila přibližně o 2,35 Kč na litr.
Maximální ceny PHM stanovené MF jsou nejnižší od zavedení
V pátek 10. dubna 2026 některé čerpací stanice zůstaly zavřené, protože se dostaly kvůli vládním maximálním cenám paliv nad své náklady.
Jak se vyvíjely cenové stropy na PHM?
Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, jaký byl vývoj maximálně přípustných cen PHM v posledních dnech:
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy
|
Den platnosti
|
Benzín
|
Nafta
|
Cenový věstník
|
16. 4. 2026
|
41,59
|
43,50
|
15. 4. 2026
|
42,10
|
45,00
|
14. 4. 2026
|
41,67
|
44,36
|
11. - 13. 4. 2026
|
41,95
|
45,90
|
10. 4. 2026
|
41,77
|
45,20
|
9. 4. 2026
|
43,05
|
49,40
|
8. 4. 2026
|
43,15
|
49,59
Zdroj: MFČR
Maximální výše marže činí 2,50 Kč na litr
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.