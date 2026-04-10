Od soboty 11. dubna se zvýší cenový strop na naftu a benzin

Ministerstvo financí vydalo sdělení o maximálních přípustných cenách benzinu a nafty, na jehož základě se od soboty 11. dubna 2026 zvýší maximálně přípustné ceny nafty a benzinu. O kolik?
Od soboty do pondělí nafta maximálně za 45,90 Kč, benzin za 41,95 Kč
Ministerstvo financí zvýšilo maximálně přípustné ceny benzinu a nafty od soboty 11. dubna do pondělí 13. dubna 2026 na:
|
Maximální přípustná cena benzinu:
|
41,95 Kč s DPH / litr
|
Maximální přípustná cena nafty:
|
45,90 Kč s DPH / litr
Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.
Růst maximálních cen? Možná reakce na zavřené čerpací stanice?
V pátek 10. dubna 2026 některé čerpací stanice zůstaly zavřené, protože se dostaly kvůli vládním maximálním cenám paliv nad své náklady.
Stropy na PHM jsou zavedeny od 8. dubna
Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna, vy se podívejte, jak se vyvíjely maximálně přípustné ceny:
|Nejvyšší cena ve dne:
|Maximální přípustná cena nafty
|Maximální přípustná cena benzinu
|Středu 8. dubna
|49,59 Kč/l
|43,15 Kč/l
|Čtvrtek 9. dubna
|49,40 Kč/l
|43,05 Kč/l
|Pátek 10. dubna
|45,20 Kč/l
|41,77 Kč/l
|Sobota 11. dubna
|45,90 Kč/l
|41,95 Kč/l
|Neděle 12. dubna
|45,90 Kč/l
|41,95 Kč/l
|Pondělí 13. dubna
|45,90 Kč/l
|41,95 Kč/l
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Jste pro zavedení cenových stropů na naftu a benzin?
Nadále je omezena maximální výše marže
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 2. dubna 2026 je omezena maximální výše marže čerpacích stanic v ČR na 2,5 Kč/litr neprémiového paliva s cílem omezit individuální případy nepřiměřených marží, které u některých čerpacích stanic (zejména na páteřních dálničních tazích) dosahovaly v případě benzinu 7 Kč a v případě nafty 6,5 Kč. Zároveň MF snížilo spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což vč. DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy.