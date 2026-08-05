Partners Banka spouští termínovaný vklad s úrokovou sazbou: 4,33 %, jaké jsou jeho podmínky

Partners Banka rozšiřuje nabídku spořicích produktů o nový šestiměsíční termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou 4,33 % ročně. Jaké jsou podmínky pro získání této vysoké úrokové sazby?
Nejvyšší úrok na termínovaném vkladu na trhu?
Samotná Partners Banka uvádí, že jde aktuálně o nejvyšší úrokovou sazbu mezi srovnatelnými termínovanými vklady na českém trhu, což odpovídá i našemu červencovému srovnání termínovaných vkladů.
Aktuální nabídku termínovaných vkladů si můžete porovnat ve srovnávači na Měšci.
Kdo získá úrokovou sazbu ve výši 4,33 %?
Nabídka bude určena pro prvních 10 000 klientů, kteří si budou moci uložit částku od 15 000 do 500 000 Kč.
„Trh sledujeme velmi pozorně. Nechtěli jsme být první bankou, která sazby upraví, ale tou, která klientům nabídne skutečně atraktivní zhodnocení. Přicházíme proto se sazbou 4,33 % p. a., se kterou máme ambici být v době spuštění nejlepší na trhu,“ uvedl generální ředitel Partners Banky Petr Borkovec.
Založení termínovaného vkladu pouze v mobilní aplikaci Partners Banky
Termínovaný vklad je možné sjednat výhradně prostřednictvím mobilní aplikace Partners Banky. Podmínkou je vedení hlavního běžného účtu, ze kterého budou peníze na termínovaný vklad převedeny a po jeho splatnosti vráceny zpět spolu s připsaným úrokem po zdanění.
Každý klient může mít současně založen pouze jeden termínovaný vklad. Nový bude možné sjednat až po ukončení předchozího.
Úroková sazba je po celou dobu trvání vkladu pevná a nemění se bez ohledu na vývoj úrokových sazeb na trhu.
Předčasné ukončení termínovaného vkladu? Bez úroků
Termínovaný vklad lze před splatností zrušit pouze v plném rozsahu. V takovém případě banka klientovi vrátí vloženou jistinu, nárok na úrok však zaniká. Stejný postup platí i při zrušení hlavního běžného účtu během trvání termínovaného vkladu.
Po uplynutí šestiměsíční lhůty se vklad automaticky neobnovuje. Klient si může následně založit nový termínovaný vklad podle aktuálně platných podmínek.