Srovnání termínovaných vkladů v červenci 2026: banky zvyšují úrokové sazby, kdo nabízí nejvyšší?

Řada bank začala zvyšovat úrokové sazby na svých spořicích účtech i termínovaných vkladech. Jaké jsou aktuální nejvyšší úrokové sazby na trhu termínovaných vkladů?
Termínované vklady bez podmínky investice či členského vkladu
Mezi nejvyšší úrokové sazby na trhu patří nabídka J&T Banky, která u desetiletého termínovaného vkladu nabízí 4,25 % p.a. Produkt je však určen spíše movitějším klientům, protože vyžaduje minimální vklad 1 milion Kč a další vklady alespoň 100 tisíc Kč. Z tohoto důvodu není součástí našeho srovnání.
Inbank: úroková sazba 4,00 % na 2 roky
Estonská banka Inbank již v červnu zvýšila úrokové sazby na svém termínovaném vkladu na 2 roky, i na termínovaném vkladu Start na 3 měsíce, kdy zvýšila sazbu o 0,10 procentního bodu na 3,90 %.
Nicméně i v červenci stihla zvýšit úrokovou sazbu o dalších 0,10 procentního bodu, aktuálně tak nabízí:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|24 měsíců
|Roční úroková míra
|3,60 %
|3,80 %
|3,90 %
|4,00 %
Zdroj: Inbank
Minimální vklad u Inbank činí 5 000 Kč, nejvyšší pak 2 000 000 Kč.
Air Bank: úroková sazba 3,70 % u vkladů na 1 a 3 měsíce
Air Bank od června zvýšila úrokovou sazbu u vkladů na 1 a 3 měsíce o 0,50 procentního bodu na 3,70 %.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,70 %
|3,70 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Air Bank
Minimální vklad u Air Bank činí 30 000 Kč, horní hranice není stanovena.
Banka Creditas: úroková sazba 3,70 % pro vklad na 2 roky
Banka Creditas rovněž zvýšila úrokové sazby u vkladů do 1 roku, tu nejvyšší úrokovou sazbu ovšem nezměnila a nabízí 3,70 % u vkladu na 24 měsíců:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|9 měsíců
|1 rok
|2 roky
|10 let
|Roční úroková míra
|3,50 %
|3,55 %
|3,60 %
|3,60 %
|3,65 %
|3,70 %
|2,00 %*
*Připisování úroků na konci období
Zdroj: Banka Creditas
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, horní hranice je bez omezení. Peníze můžete uložit od jednoho měsíce až po deset let. Úrokové výnosy banka připisuje měsíčně.
mBank: úroková sazba 3,51 % pro vklady na 12 měsíců
mBank nabízí termínované vklady mVklad s následujícími úrokovými sazbami
|Délka uložení
|Úroková míra
|3 měsíce
|0,01 %
|6 měsíců
|3,31 %
|12 měsíců
|3,51 %
Zdroj: mBank
Minimální vklad na mVkladu činí 1 000 Kč.
Moneta Money Bank: úroková sazba 3,50 % pro vklady na 3, 6 a 12 měsíců
Moneta Money Bank od červnového srovnání zvýšila úrokové sazby u kratších termínovaných vkladů a nejvyšší úrokové sazby ve výši 3,50 % nabízí u vkladů na 3,6 a 12 měsíců. Minimální výše vkladu činí 15 000 Kč, maximální výše vkladu není omezena.
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra při vkladu do 2,5 mil. Kč
|2,70 %
|3,50 %
|3,50 %
|3,50 %
|Roční úroková míra při vkladu od 2,5 mil. Kč
|3,50 %
|3,50 %
|3,50 %
|3,50 %
Zdroj: Moneta Money Bank
Fio banka: úroková sazba 3,20 % u vkladu na 3, 6 a 12 měsíců
Fio banka na svých termínovaných vkladech nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 % u více vkladů:
|Délka uložení vkladu
|Úroková sazba
|1 týden
|2,30 %
|2 týdny
|2,30 %
|1 měsíc
|2,30 %
|2 měsíce
|2,30 %
|3 měsíce
|3,20 %
|6 měsíců
|3,20 %
|9 měsíců
|2,10 %
|12 měsíců
|3,20 %
|24 měsíců
|3,00 %
|36 měsíců
|3,00 %
|48 měsíců
|3,00 %
Zdroj: Fio banka
Termínované vklady jsou u Fio banky úročeny od minimálního zůstatku 3 000 Kč.
ČSOB: úroková sazba 3,20 % u vkladu na 3 a 12 měsíců
ČSOB na termínovaném vkladu svoji nabídku od červnového srovnání lehce pozměnila, když o 0,20 procentního bodu zvýšila úrokovou sazbu na ročním termínovaném vkladu:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
|3,20 %
|2,50 %
|3,20 %
Zdroj: ČSOB
Minimální výše vkladu činí 5 000 Kč, výše vkladu je bez omezení horní hranicí.
UniCredit Bank: úroková sazba 3,10 % u vkladu na 6 měsíců
UniCredit Bank od konce května zatím nepozměnila úrokové sazby u termínovaného vkladu, nejvyšší úrokovou sazbu u termínovaného vkladu, tak klienti najdou při úložce na na 6 měsíců:
|Délka uložení
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Roční úroková míra
pro vklady od 30 000 Kč do 999 999 Kč
|2,25 %
|2,90 %
|3,10 %
|3,00 %
|Roční úroková míra
pro vklady od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
|2,45 %*
|2,90 %
|3,10 %*
|3,10 %*
*Úrokové zvýhodnění pro vklad nad CZK 1 000 000,– platí pouze pro Fyzické osoby nepodnikající
Zdroj: UniCredit Bank
Minimální výše vkladu činí 30 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč.
Dále UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS s garantovanou úrokovou sazbou až 6,50 %, ale s podmínkou investice.
Komerční banka: úroková sazba 3,00 % u vkladu na 12 měsíců
Komerční banka má v nabídce tři termínované vklady, do nichž lze uložit finanční prostředky až do výše 10 milionů korun:
|Délka uložení
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Vklad do výše 10 mil. Kč
|2,50 %
|2,50 %
|3,00 %
Zdroj: Komerční banka
Nabídka termínovaných vkladů pod úrokovou sazbou 3,00 %
Celou šíři nabídky termínovaných vkladů najdete ve srovnávači termínovaných vkladů Měšce.cz, ale již s úrokovou sazbou pod 3,00 %:
Anebo s vyšší úrokovou sazbou, ale s podmínkou investice či členského vkladu.
Termínované vklady s podmínkou investic či členského vkladu
Vyšší zhodnocení u termínovaných vkladů lze získat také prostřednictvím produktů, které jsou navázány na investici do podílových fondů či jiných investičních nástrojů, případně vyžadují členský vklad ve spořitelním družstvu.
Tyto nabídky však obvykle znamenají vyšší míru rizika. U produktů s investiční složkou je třeba počítat s kolísáním hodnoty investice a možností ztráty. V případě spořitelních družstev je navíc nutné vložit členský vklad, který zpravidla není úročen a snižuje celkové zhodnocení vložených prostředků. Je třeba počítat také s tím, že jeho vrácení nemusí proběhnout ihned. Například u Artesy dochází k vypořádání členského vkladu až po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
V následujícím přehledu proto uvádíme termínované vklady s úrokovou sazbou nad 5 %, u kterých je nutné počítat s dalšími podmínkami či specifiky.
Spořitelní družstvo Artesa: úroková sazba 8,00 % s podmínkou členského vkladu
Spořitelní družstvo Artesa nabízí několik typů termínovaných vkladů, jejichž sjednání je podmíněno členstvím v družstvu. V nabídce jsou například:
- Artesa STANDARD,
- Artesa PREMIUM,
- Artesa BONUS,
- Artesa Duální vklad.
Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí Artesa Duální vklad, u kterého lze dosáhnout zhodnocení až 8,00 % ročně. Podmínkou pro získání této sazby je však sjednání vkladu na jeden rok a složení členského vkladu ve výši 50 % ukládané částky.
Klienti musí počítat s tím, že členský vklad není běžně dostupný ihned po ukončení členství. Artesa jej vypořádává nejpozději do tří měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo.
Minimální výše termínovaného vkladu činí 20 000 Kč, uložit lze maximálně 5 000 000 Kč. Při porovnávání výnosu je však důležité zohlednit, že členský vklad se neúročí a na rozdíl od termínovaného vkladu se na něj nevztahuje zákonné pojištění vkladů.
|Délka uložení
|Další členský vklad z celkové výše Duálního vkladu
|Úroková sazba termínované složky vkladu
|1 rok
|20 %
|5,20 % p.a.
|1 rok
|30 %
|6,00 % p.a.
|1 rok
|40 %
|6,90 % p.a.
|1 rok
|50 %
|8,00 % p.a.
Zdroj: Artesa spořitelní družstvo
Úrokový výnos připisuje spořitelní družstvo Artesa spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období.
UniCredit Bank: úroková sazba 6,50 % a podmínka investice
UniCredit Bank nabízí termínovaný vklad DUET PLUS, který kombinuje klasický termínovaný vklad s investicí do podílových fondů.
U tohoto produktu banka uvádí garantovanou úrokovou sazbu až 6,50 % ročně při uložení prostředků na tři nebo šest měsíců. Pro získání této sazby je však nutné rozdělit vložené peníze v poměru 1 : 1 – polovina částky je uložena na termínovaný vklad a druhá polovina investována do vybraných podílových fondů společností Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE.
Při porovnávání s běžnými termínovanými vklady je proto potřeba zohlednit, že garantovaný úrok se vztahuje pouze na část peněz uloženou na termínovaném vkladu. Investiční část může v čase kolísat a její výnos není garantován.
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|6,50 %
|6 měsíců
|6,50 %
|12 měsíců
|5,00 %
Zdroj: UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí vklady s rozložením termínovaného vkladu a investice 75:25, u nich jsou sazby následující:
|Délka investice
|Úroková sazba
|3 měsíce
|4,50 %
|6 měsíců
|4,50 %
|12 měsíců
|4,10 %
Zdroj: UniCredit Bank
Termínované vklady s investicí s úrokovou sazbou pod 5,00 %
Další termínované vklady, jejichž zvýhodněné úročení je podmíněno investicí, členským vkladem nebo kombinací se spořicím účtem, již zpravidla nenabízejí sazbu vyšší než 5,00 % ročně. Kompletní přehled aktuálních nabídek je k dispozici ve srovnávači na Měšci.cz.