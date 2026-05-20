Ruší se valorizace cen dálničních známek. Budou v roce 2027 platit za dálniční známku i elektroauta?

Ministerstvo dopravy navrhuje zrušení valorizace cen dálničních známek. Jaké jsou důvody? Budou platit za dálniční známky i elektromobilisté?

Ceny dálničních známek v roce 2027 dle návrhu ministerstva

Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Návrh ruší automatické valorizace cen dálničních známek. Pro příští rok by tak jejich ceny měly zůstat na stejné úrovni jako letos:

Typ dálniční známky Cena pro benzinová a naftová auta Cena pro auta na zemní plyn CNG, LNG Cena pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km) Cena pro vozy na elektřinu a vodík
Roční 2570 Kč 1280 Kč 640 Kč 0 Kč
Měsíční 480 Kč 240 Kč 120 Kč 0 Kč
Desetidenní 300 Kč 150 Kč 70 Kč 0 Kč
Denní 230 Kč 110 Kč 50 Kč 0 Kč

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

„Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (nominován za SPD).

Elektromobily budou i v roce 2027 mít dálnice zdarma

Novela předložená ministerstvem dopravy zachovává stávající výši slev pro nízkoemisní vozidla, tudíž elektromobily a vozidla na vodík mohou dle novely využívat i v roce 2027 dálnice zdarma. Plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG pak s výraznou slevou.

Proč budou mít elektromobily i v roce 2027 dálnice zdarma? 

Ministerstvo dopravy reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy. „Chováme se odpovědně a nechtěli jsme dále odkládat zrušení valorizace cen dálničních známek. O férovém nastavení cen pro všechny uživatele dálnic budeme s Evropskou komisí dále jednat,“ doplnil ministr Bednárik (za SPD).

Je novela upravující cenu dálničních známek na rok 2027 již schválená?

Novela není schválená. Návrh novely musí projednat vláda, po té ji čeká standardní legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu. Účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027.

Bude jednodenní dálniční známka platit 24 hodin?

Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky, která by měla platit 24 hodin od okamžiku nákupu, namísto ukončení platnosti půlnocí zvoleného dne.

Ministerstvo dopravy již připravuje systém elektronických dálničních známek na tuto úpravu.

