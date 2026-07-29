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Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč, pro koho vzroste?

Michal Bureš
Dnes

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Senátoři schválili zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2027. Základní částka by měla vzrůst o 50 000 Kč na 400 000 Kč, u dvojčat a vícerčat vzroste na 800 000 Kč. Kdo bude mít na rodičovský příspěvek ve výši 400 000 Kč nárok? Senátoři podpořili i valorizaci rodičovského příspěvku.

Senátoři podpořili růst rodičovského příspěvku na 400 000 Kč

Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku schválil po Poslanecké sněmovně i Senát ČR. Pro novelu hlasovalo 64 senátorů.

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Nárok na rodičovský příspěvek ve výši 400 000 Kč pro děti narozené od 1. ledna 2027

Vyšší rodičovský příspěvek budou moci čerpat rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Rodiče těchto dětí budou moci vyčerpat celkem 400 tisíc korun, v případě vícerčat 800 tisíc korun.

Dopad zvýšení rodičovského na státní rozpočet? V roce 2027 asi 230 milionů korun

Ministerstvo práce odhaduje, že v prvním roce bude mít zvýšení dopad na státní rozpočet přibližně 230 milionů korun. Postupně budou náklady růst a po plném náběhu opatření by se měly při současné nízké porodnosti pohybovat kolem 3,6 miliardy korun ročně.

Novelu o růstu rodičovského příspěvku musí podepsat ještě prezident Petr Pavel

Aby novela byla schválena musí ji podepsat ještě prezident republiky Petr Pavel.

Valorizace rodičovského příspěvku Sněmovnou neprošla, ale senátoři usnesení o valorizaci podpořili

Sněmovna odmítla několik návrhů na zavedení pravidelného zvyšování rodičovského příspěvku z dílny opozičních stran. Senátoři naopak schválili usnesení sociálního výboru, které vládu vyzývá k zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Pro usnesení hlasovalo 69 senátorů.

Senát tak vyzval vládu České republiky, aby připravila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jejímž cílem bude zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku, navázané zejména na vývoj průměrné mzdy, případně jiný objektivní ekonomický ukazatel, tak, aby byla zachována reálná hodnota rodičovského příspěvku v čase.

Usnesení je spíše politické stanovisko nebo doporučení. Samo o sobě nemění text zákona a nemá přímé legislativní účinky.

Limit pro malé děti ve školkách zůstává

Součástí novely zůstává také pravidlo, podle kterého může dítě mladší dvou let navštěvovat předškolní zařízení maximálně 120 hodin měsíčně, aby rodiče nepřišli o nárok na rodičovský příspěvek.

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Rodičovský příspěvek vzrostl naposled od ledna 2024

Rodičovský příspěvek byl naposledy zvýšen od ledna 2024, z 300 000 Kč na 350 000 Kč.

Počet narozených dětí se v Česku v posledních letech snižuje, což se promítá i do počtu vyplácených rodičovských příspěvků, kterých v letošním květnu bylo přibližně 205 tisíc, v loňském pak cca 225 tisíc.

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Zdroj: Youtube.com/MPSV

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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