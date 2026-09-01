Státní zaměstnance čekají nové platové tabulky. Tarify se navážou na minimální mzdu

Od ledna 2027 se mají změnit pravidla pro odměňování státních zaměstnanců a pracovníků ve veřejných službách. Nejnižší platový tarif už nemá být nižší než minimální mzda, která by měla příští rok dosáhnout 24 900 korun. Změní se také počet platových stupňů a způsob, jakým se bude zohledňovat délka praxe.
Nejnižší tarif bude kopírovat minimální mzdu
Současný systém se dostává do problémů kvůli tomu, že minimální mzda od roku 2024 automaticky roste, zatímco platové tarify se zvyšují nepravidelně. Některé tarify se proto dostaly pod hranici minimální mzdy nebo zaručeného platu. Rozdíl musí zaměstnavatelé dorovnávat jinými složkami odměny.
Nově se má nejnižší platový tarif automaticky odvíjet od minimální mzdy. V roce 2027 by tak měl začínat na 24 900 Kč. Pokud bude minimální mzda dále růst, posune se nahoru také nejnižší tarif. Pro rok 2028 nyní ministerstvo počítá s minimální mzdou kolem 26 900 Kč.
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Méně stupňů, pravidelnější růst podle praxe
Zjednodušit se má také systém platových stupňů. U většiny tarifních tabulek klesne jejich počet z 12 na 8. Zaměstnanci by mezi jednotlivými stupni měli postupovat pravidelně po pěti letech započitatelné praxe.
Novinka má lépe zohlednit také lidi s dlouhou praxí. Samostatné stupně mají nově počítat například s praxí do 30 let, do 35 let a nad 35 let. Rozdíly mezi jednotlivými platovými třídami mají být zároveň nejméně čtyřprocentní.
Některým zaměstnancům vzroste tarif o tisíce
Modelové výpočty ministerstva ukazují, že změna může znamenat poměrně výrazný růst samotného tarifu. Uklízeč v první platové třídě by mohl mít nově tarif 25 940 Kč, tedy o 3 540 Kč více. Administrativní pracovník v sedmé třídě by měl dosáhnout na 33 960 Kč, což je o 2 600 Kč více.
Referent majetkové správy v šesté třídě by si polepšil o 3 400 Kč na 34 760 Kč. U referenta Úřadu práce v desáté třídě počítá model s tarifem 38 840 korun, tedy zvýšením o 3 000 Kč.
Změna tarifu ale nemusí automaticky znamenat stejně vysoký růst celkového platu. U některých zaměstnanců se totiž může upravit osobní příplatek, který dnes částečně slouží k dorovnávání nízkého tarifu. Celkový příjem by však podle návrhu neměl kvůli nové úpravě klesnout.
Nový systém má začít platit od 1. ledna 2027.