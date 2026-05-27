Změny u penzijka schválili poslanci, řada lidí bude mít nárok na kompenzace za zrušení penzijka

Michal Bureš
Dnes

Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která má napravit dopady dřívějšího zrušení státních příspěvků pro starobní důchodce ve III. pilíři. Komu novela pomůže?

Novela umožní ukončení penzijka bez sankcí

Schválená novela umožní části seniorů ukončit penzijní spoření bez sankcí a vrátí kompenzace těm, kteří při předčasném ukončení přišli o státní příspěvky nebo dokonce o vlastní úspory.

Státní příspěvky pro důchodce byly zrušeny v roce 2024

Státní příspěvky pro starobní důchodce u penzijních produktů byly zrušeny od července 2024 rozhodnutím vlády Petra Fialy. Podle tehdejší argumentace mělo doplňkové penzijní spoření primárně sloužit ekonomicky aktivním lidem jako nástroj zajištění na stáří, nikoliv jako zvýhodněný spořicí produkt pro seniory. Důvodem byly i případy, kdy někteří penzisté po dosažení 60 let opakovaně uzavírali nové smlouvy a využívali státní podporu v pětiletých cyklech.

Změna se však dotkla nejen nových smluv, ale plošně všech účastníků. Senioři, kteří již bez státní podpory nechtěli ve spoření pokračovat, přitom často neměli možnost odejít bez finančních ztrát. Mohli buď pokračovat ve spoření, nebo smlouvu předčasně ukončit a vrátit všechny dosud připsané státní příspěvky. Podle předkladatelky novely, ministryně financí Aleny Schillerové, přibližně stovka klientů přišla při ukončení smlouvy dokonce i o vlastní vložené prostředky.

Je novela o penzijku již schválená?

Novelu musí schválit Senát a podepsat prezident.

Kdo bude mít nárok na kompenzaci?

Všichni starobní důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění do konce roku 2023, získají možnost ukončit spoření bez sankcí. A to bez ohledu na splnění tehdy platné minimální doby spoření, která činila pět let.

Současně budou mít nárok na kompenzaci i starobní důchodci, kteří již III. pilíř předčasně ukončili a kvůli tomu museli vracet státní příspěvky. Náhrada se bude týkat i klientů, kteří nespořili ani dva roky a přišli rovněž o část vlastních vkladů.

Kompenzace se však nebude vztahovat na případné dodanění dříve uplatněných odpočtů od základu daně, které mohlo některým klientům při předčasném ukončení vzniknout.

Co je nutné udělat pro získání kompenzace za zrušení penzijka?

Vrácení prostředků nebude automatické. Klienti budou muset o kompenzaci aktivně požádat svou penzijní společnost. Na podání žádosti budou mít šest měsíců od nabytí účinnosti novely. Podle návrhu má novela začít platit od prvního dne měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Od kdy bude možné žádat o kompenzace?

Pokud legislativní proces skončí do konce června, bude možné o kompenzace žádat od 1. července 2026 do 31. prosince 2026.

Jaké budou výdaje státního rozpočtu po zavedení novely?

Výdaje státního rozpočtu se odhadem zvýší přibližně o 60 milionů korun, což ministryně Alena Schillerová (ANO) komentuje: „Státní rozpočet tato kompenzace vyjde odhadem na 60 milionů korun. Jde o rozumnou investici do obnovení důvěry spořících občanů ve férové jednání státu vůči nim a do obnovení důvěry klientů ve 3. penzijní pilíř.“ Peníze mají být rozděleny mezi zhruba 16 tisíc klientů, kteří vraceli státní příspěvky, a přibližně stovku klientů, kteří přišli i o vlastní prostředky.

Další změny u penzijka na obzoru

Ministerstvo financí zároveň připravuje širší úpravy penzijního spoření, které mají systém zatraktivnit a zefektivnit pro současné i budoucí účastníky. Návrh má být brzy předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

