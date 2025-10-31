V roce 2025 se výchovné snížilo. Mají na něj nárok předčasní důchodci?

Starobní důchodci měli letos důchod valorizován jedenkrát, v lednu 2026, kdy se zvýšila základní výměra důchodu o 260 Kč a procentní výměra o 2,60 %. Týkalo se to i předčasných důchodců?
Co se dozvíte v článku
- Výchovné v čase
- Výchovné k důchodu v roce 2026
- Mají nárok na výchovné i předčasní důchodci?
- Procentní výměra se u předčasných důchodů nevalorizuje
- Od roku 2027 přestane být výchovné valorizováno pro všechny důchodce
- Co je výchovné – zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí?
- Kdo má na výchovné nárok?
Výchovné v čase
Od roku 2023 bylo zavedeno výchovné ke starobnímu důchodu ve výši 500 Kč na dítě, které je součástí procentní výměry důchodu, proto se jej týkala i valorizace důchodu, která jej navýšila v roce 2025 na 503 Kč. V roce 2026 se pak snížilo zpět na 500 Kč. Pokud by výchovné bylo valorizováno, tak by jeho hodnota u nově přiznaných důchodů činila 516 Kč za každé vychované dítě.
Nicméně pro všechny není zcela jasné, v jaké výši se vztahuje na pobíratele předčasného důchodu a jaký dopad na něj mají změny u důchodů.
Výchovné k důchodu v roce 2026
V roce 2026 má u přiznaných důchodů výchovné hodnotu 500 Kč za každé vychované dítě. Výchovné přímo vstupuje do procentní výměry důchodu a je nadále valorizováno.
Mají nárok na výchovné i předčasní důchodci?
Ano, i předčasní důchodci mají nárok na výchovné, a to v plné výši 500 Kč na dítě v roce 2026.
Výchovné se u předčasných důchodů tedy nijak nekrátí.
Procentní výměra se u předčasných důchodů nevalorizuje
Procentní výměra předčasného důchodu, jejíž součástí je i výchovné, se od 1. října 2023 nově nevalorizuje až do doby, kdy poživatel důchodu dosáhne řádného důchodového věku. Procentní výměra se předčasnému důchodci valorizuje při mimořádných i řádných valorizacích, které se uskuteční po kalendářním měsíci, kdy dosáhl řádného důchodového věku.
Pokud předčasný důchodce odešel do důchodu do října 2023, má nárok na plnou valorizaci.
Na celou výši valorizace mají nárok i ti předčasní důchodci, kteří v roce 2026 dosáhnou svého důchodového věku.
Předčasný důchodce, který do důchodu odešel od října 2023 a v roce 2026 nedosáhl svého důchodového věku, tak má nárok pouze na valorizaci důchodu ve výši základní výměry, tedy zvýšení o 260 Kč. Na valorizaci procentní výměry, včetně výchovného, nárok nemají.
Jestliže pobíratel předčasného důchodu dosáhne na důchodový věk v roce 2026, bude jeho důchod valorizován v plné výši od ledna 2027.
Nicméně od ledna 2027 se přestane výchovné valorizovat úplně.
Od roku 2027 přestane být výchovné valorizováno pro všechny důchodce
Od roku 2027 se plánuje změna, kdy se výchovné přestane valorizovat a bude se od procentní výměry před valorizací odečítat.
Co je výchovné – zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí?
Výchovné je zvýšení důchodu za to, že jste pečovali o děti. Jedná se o kompenzaci snížených příjmů spojených s péčí o děti, což má za následek i nižší osobní vyměřovací základ, respektive důchod.
Výchovné činí 500 Kč měsíčně na 1 dítě a stává se součástí procentní výměry důchodů, je tedy trvalé.
Můžete žádat o výchovné na více dětí a za každé vychované dítě budete mít navýšenou procentní výměru důchodů o 500 Kč (to znamená 2 děti – nárůst o 1000 Kč, 3 děti – nárůst o 1500 Kč atp.). Od roku 2025 se pak výchovné zvýšilo na 503 Kč za dítě. V roce 2026 se tato hodnota vrátila na 500 Kč.
Základní výměra důchodů se výchovným nijak nemění (4040 Kč v roce 2023, 4400 Kč v roce 2024, 4660 Kč v roce 2025, 4900 Kč v roce 2026).
Kdo má na výchovné nárok?
Výchovné k důchodu může využít pouze jeden z rodičů, a to právě ten, který o dítě pečoval převážně, což u něj mělo za následek snížení příjmů.
Převážně se jedná o ženy, které pečovaly o své děti, ale nárok mohou mít i pečující otcové.
Podmínky na výchovné se podobají těm, které platí pro účely snížení důchodového věku žen. Vyžaduje se tedy, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu 10 let s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu 5 let a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.
Specifickou skupinou jsou důchodci, kterým se transformoval invalidní důchod na starobní v 65 letech. Tito důchodci žádat mohou, ale nárok na výchovné mají pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.
Žádat mohou i lidé, kteří si dítě osvojili či převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí