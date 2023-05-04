Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Pět situací, na které nemusí stačit cestovní pojištění k platební kartě

Pět situací, na které nemusí stačit cestovní pojištění k platební kartě

Využíváte cestovní pojištění k platební kartě? Jde o finančně výhodnější variantu, ale nelze na ni spoléhat vždy a všude. Na co si dát pozor, abyste nebyli nemile překvapeni?

Autor: Depositphotos
Veronika Doskočilová
4. 5. 2023

Sdílet

Cestovní pojištění si můžete sjednat několika způsoby. Jedním z nich je klasické cestovní pojištění sjednané u pojišťovny. V takovém případě se většinou pojišťujete na konkrétní termín a pojištění vás stojí několik stovek korun. Další variantou je sjednání cestovního pojištění k platební kartě. To se většinou sjednává dlouhodobě. Stojí několik desítek korun měsíčně a řada lidí ho má sjednané permanentně

Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě má nespornou výhodu. Za malý měsíční poplatek jste pojištění permanentně, nemusíte už na žádné pojištění myslet a probírat se před každou cestou pojistnými podmínkami pojišťoven. A také je výrazně levnější

Má to však i svá proti. Při sjednávání byste měli věnovat pozornost zejména pojistným limitům a rozsahu pojistného krytí. Nižší cena totiž leckdy znamená i menší krytí. A to vám pak na dovolené může chybět.

Sledujte pojistné limity

Hlavní složkou cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Právě tohle pojištění vás kryje pro případ, že se zraníte nebo onemocníte. Výše pojistného limitu by měla odpovídat destinaci, do které míříte. Pokud cestujete jen do sousedních zemí, vystačíte si i s nízkým limitem kolem 3 milionů korun. Jestliže ale vyrážíte dál po Evropě, je lepší mít limit vyšší, i třeba dvojnásobně.

Rozumná výše limitu se zvyšuje tím více, čím dále od domova jste. Také v exotičtější destinaci je potřeba mít limit pojištění vyšší. Specifickou kategorií jsou USA, kde se vzhledem k cenám lékařských úkonů doporučuje mít limit až neomezený

Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě ale nemusí na takové cesty stačit a je potřeba si před cestou ověřit, jak vysoké krytí vám pojištění nabízí. Někde se setkáte s nízkými limity kolem tří milionů korun, jinde s o něco vyššími kolem 10 milionů korun. Jsou samozřejmě i varianty s plněním 100 milionů korun, ale nejsou pravidlem a setkáte se s nimi spíše u dražších variant balíčků

Tip: Ochrání vás cestovní pojištění i v případě selhání antikoncepce?

Pojištění platí celoročně, ale ne na rok v kuse

Zvláštní pozornost byste měli věnovat také délce pobytu, kterou vám cestovní pojištění kryje. Ačkoli si platíte dlouhodobé cestovní pojištění, které vám vzhledem k pravidelným platbám platí v podstatě celoročně, neznamená to, že ho můžete celoročně využívat.

Pojištění k platební kartě má časové omezení na jednotlivé cesty. Neznamená to, že s pojištěním můžete vyrazit na půlroční cestu kolem světa.

Maximální délka jedné cesty, kterou vám takové pojištění kryje, se u jednotlivých bank liší. Může to být 45 dnů, 90 dnů, ale i 120 dnů. Většina běžných cestovatelů pravděpodobně nepřesáhne v rámci dovolené 45 dnů v kuse. Pokud ale plánujete delší cestu, je potřeba si ověřit, jestli vám pojištění bude stačit.

Tip: Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?

Cestujete společně? Není člen jako člen

Cestovní pojištění k platební kartě někdy poskytuje krytí nejen vám jako jejímu držiteli, ale i spolucestujícím. Opět to ale neplatí obecně. 

Je potřeba si zjistit, jestli spolucestujícího kryje už i základní balíček, nebo až dražší varianta. Kromě toho záleží i na tom, kdo je z pohledu pojistných podmínek vnímaný jako spolucestující, na kterého se pojištění může vztahovat.

Často nestačí, aby šlo o osobu, která s vámi jen jede na dovolenou. Někdy je potřeba, aby to byl rodinný příslušník nebo aby s vámi žil ve společné domácnosti. Roli může hrát i věk, zda jde o nezletilé dítě. Anebo program cesty. Někdy pojištění platí jen v případě, že i druhá osoba má stejný itinerář jako vy. Pokud se někde v rámci dlouhé dovolené rozdělíte a druhá osoba se zraní, pojištění se na ni už nemusí vztahovat.

Tip: Vše o cestovním pojištění: Jak správně nastavit kvalitní ochranu na cestách?

Tip

Cestovní pojištění na míru? Poradíme!

Najděte si cestovní pojištění podle svých představ. Na dovolenou i na pracovní cestu. Sjednáte ho i v den odjezdu sobě i ostatním.

Chci se pojistit

Pozor na sdílené limity

Ke sdílení cestovního pojištění se vztahuje ještě jedna zajímavost. Sledujte, jestli jsou pojistné limity u platební karty počítané dohromady na celou skupinu, nebo zvlášť na každého jednotlivce.

Je velký rozdíl mezi tím, když cestujete s partnerem, cestovní pojištění platí i pro něj, máte limit 10 milionů korun a platí pro každého zvlášť, nebo pro oba dohromady. Ve druhém případě musíte pojistný limit vydělit dvěma.

Tip: Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?

Levnější pojištění může mít nižší krytí

Zaplatit za cestovní pojištění několik desítek korun za celý měsíc nebo zaplatit několik set korun za klasické cestovní pojištění na 10 dní je rozdíl. A to nejen finanční, ale i v rozsahu pojištění. Cestovní pojištění k platební kartě může někdy postrádat různá doplňková pojištění, která vám pak na cestách mohou chybět.

Typicky může jít o pojištění rizikových sportů, kdy třeba lyžování a jízda na snowboardu se již počítá jako zimní rizikovější sport a pojištění ho nemusí krýt.

Dále se můžete setkat s tím, že dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě neobsahuje například pojištění pro případ zmeškání odjezdu či odletu nebo pojištění zavazadel, případně pojištění přerušení cesty či storno cesty. Pokud byste například museli cestu zrušit kvůli pozitivnímu testu na covid, ne vždy vás pojištění kryje.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě může být levná a výhodná varianta, jak vyřešit cestovní pojištění pro sebe a spolucestující rodinu. Je ale třeba vzít v úvahu charakter a délku cesty, pojistné limity a rizika, která vám takové pojištění může pokrýt. Ne vždy to bude stačit.

Tip: Co vše zajistit domácím mazlíčkům, než s nimi vyjedete na dovolenou do zahraničí?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Doskočilová

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Paušální daň OSVČ

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě