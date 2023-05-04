Pět situací, na které nemusí stačit cestovní pojištění k platební kartě

Cestovní pojištění si můžete sjednat několika způsoby. Jedním z nich je klasické cestovní pojištění sjednané u pojišťovny. V takovém případě se většinou pojišťujete na konkrétní termín a pojištění vás stojí několik stovek korun. Další variantou je sjednání cestovního pojištění k platební kartě. To se většinou sjednává dlouhodobě. Stojí několik desítek korun měsíčně a řada lidí ho má sjednané permanentně.
Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě má nespornou výhodu. Za malý měsíční poplatek jste pojištění permanentně, nemusíte už na žádné pojištění myslet a probírat se před každou cestou pojistnými podmínkami pojišťoven. A také je výrazně levnější.
Má to však i svá proti. Při sjednávání byste měli věnovat pozornost zejména pojistným limitům a rozsahu pojistného krytí. Nižší cena totiž leckdy znamená i menší krytí. A to vám pak na dovolené může chybět.
- Sledujte pojistné limity
- Pojištění platí celoročně, ale ne na rok v kuse
- Cestujete společně? Není člen jako člen
- Pozor na sdílené limity
- Levnější pojištění může mít menší krytí
Sledujte pojistné limity
Hlavní složkou cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Právě tohle pojištění vás kryje pro případ, že se zraníte nebo onemocníte. Výše pojistného limitu by měla odpovídat destinaci, do které míříte. Pokud cestujete jen do sousedních zemí, vystačíte si i s nízkým limitem kolem 3 milionů korun. Jestliže ale vyrážíte dál po Evropě, je lepší mít limit vyšší, i třeba dvojnásobně.
Rozumná výše limitu se zvyšuje tím více, čím dále od domova jste. Také v exotičtější destinaci je potřeba mít limit pojištění vyšší. Specifickou kategorií jsou USA, kde se vzhledem k cenám lékařských úkonů doporučuje mít limit až neomezený.
Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě ale nemusí na takové cesty stačit a je potřeba si před cestou ověřit, jak vysoké krytí vám pojištění nabízí. Někde se setkáte s nízkými limity kolem tří milionů korun, jinde s o něco vyššími kolem 10 milionů korun. Jsou samozřejmě i varianty s plněním 100 milionů korun, ale nejsou pravidlem a setkáte se s nimi spíše u dražších variant balíčků.
Tip: Ochrání vás cestovní pojištění i v případě selhání antikoncepce?
Pojištění platí celoročně, ale ne na rok v kuse
Zvláštní pozornost byste měli věnovat také délce pobytu, kterou vám cestovní pojištění kryje. Ačkoli si platíte dlouhodobé cestovní pojištění, které vám vzhledem k pravidelným platbám platí v podstatě celoročně, neznamená to, že ho můžete celoročně využívat.
Pojištění k platební kartě má časové omezení na jednotlivé cesty. Neznamená to, že s pojištěním můžete vyrazit na půlroční cestu kolem světa.
Maximální délka jedné cesty, kterou vám takové pojištění kryje, se u jednotlivých bank liší. Může to být 45 dnů, 90 dnů, ale i 120 dnů. Většina běžných cestovatelů pravděpodobně nepřesáhne v rámci dovolené 45 dnů v kuse. Pokud ale plánujete delší cestu, je potřeba si ověřit, jestli vám pojištění bude stačit.
Tip: Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?
Cestujete společně? Není člen jako člen
Cestovní pojištění k platební kartě někdy poskytuje krytí nejen vám jako jejímu držiteli, ale i spolucestujícím. Opět to ale neplatí obecně.
Je potřeba si zjistit, jestli spolucestujícího kryje už i základní balíček, nebo až dražší varianta. Kromě toho záleží i na tom, kdo je z pohledu pojistných podmínek vnímaný jako spolucestující, na kterého se pojištění může vztahovat.
Často nestačí, aby šlo o osobu, která s vámi jen jede na dovolenou. Někdy je potřeba, aby to byl rodinný příslušník nebo aby s vámi žil ve společné domácnosti. Roli může hrát i věk, zda jde o nezletilé dítě. Anebo program cesty. Někdy pojištění platí jen v případě, že i druhá osoba má stejný itinerář jako vy. Pokud se někde v rámci dlouhé dovolené rozdělíte a druhá osoba se zraní, pojištění se na ni už nemusí vztahovat.
Tip: Vše o cestovním pojištění: Jak správně nastavit kvalitní ochranu na cestách?
Pozor na sdílené limity
Ke sdílení cestovního pojištění se vztahuje ještě jedna zajímavost. Sledujte, jestli jsou pojistné limity u platební karty počítané dohromady na celou skupinu, nebo zvlášť na každého jednotlivce.
Je velký rozdíl mezi tím, když cestujete s partnerem, cestovní pojištění platí i pro něj, máte limit 10 milionů korun a platí pro každého zvlášť, nebo pro oba dohromady. Ve druhém případě musíte pojistný limit vydělit dvěma.
Tip: Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?
Levnější pojištění může mít nižší krytí
Zaplatit za cestovní pojištění několik desítek korun za celý měsíc nebo zaplatit několik set korun za klasické cestovní pojištění na 10 dní je rozdíl. A to nejen finanční, ale i v rozsahu pojištění. Cestovní pojištění k platební kartě může někdy postrádat různá doplňková pojištění, která vám pak na cestách mohou chybět.
Typicky může jít o pojištění rizikových sportů, kdy třeba lyžování a jízda na snowboardu se již počítá jako zimní rizikovější sport a pojištění ho nemusí krýt.
Dále se můžete setkat s tím, že dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě neobsahuje například pojištění pro případ zmeškání odjezdu či odletu nebo pojištění zavazadel, případně pojištění přerušení cesty či storno cesty. Pokud byste například museli cestu zrušit kvůli pozitivnímu testu na covid, ne vždy vás pojištění kryje.
Dlouhodobé cestovní pojištění k platební kartě může být levná a výhodná varianta, jak vyřešit cestovní pojištění pro sebe a spolucestující rodinu. Je ale třeba vzít v úvahu charakter a délku cesty, pojistné limity a rizika, která vám takové pojištění může pokrýt. Ne vždy to bude stačit.
Tip: Co vše zajistit domácím mazlíčkům, než s nimi vyjedete na dovolenou do zahraničí?