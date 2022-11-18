Finance.cz  »  Pojištění  »  Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?

Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?

Podívejte se na srovnání cestovního pojištění, které pro vás bude vhodné? A kdy je vhodné sáhnout po ročním cestovním pojištění?
Autor: Depositphotos
Redakce
18. 11. 2022

Dovolená v zahraničí bohužel v sobě nese vždy riziko, že vy či členové vaší rodiny přijdete k úrazu a musíte řešit ošetření, pobyt v nemocnici nebo návrat domů s lékařskou asistencí.

Variant cestovního pojištění je spousta, pro časté výletníky do zahraničí je vhodnou variantou roční cestovní pojištění.

Jaká je nabídka celoročního cestovního pojištění, jaké oblasti pokrývá a na kolik vás vyjde?

Co je celoroční cestovní pojištění?

Celoroční cestovní pojištění je, jak již název napovídá, cestovní pojištění trvající po celý rok od data sjednání na sjednaném území (většinou se jedná o Evropu, cely svět bez Severní Ameriky a pro celý svět včetně USA a Kanady).

Je výhodné zejména pro cestovatele, ale často se vyplatí již při více než 2 cestách do zahraničí. Záleží ovšem na délce pobytu, rozsahu pojištění a rovněž počtu osob.

Celoroční cestovní pojištění má tu výhodu, že při vyřizování věcí na dovolenou již nemusíte řešit výběr vhodného cestovního pojištění.

Nabídka celoročního cestovního pojištění není omezena na 1 osobu, ale snadno lze pojistit pár i rodinu s dětmi.

Důležité je dopředu vědět, do jakých částí světa se v průběhu roku chystáte, protože cestovní pojištění do zemí Severní Ameriky je dražší a u některých typů pojištění není zahrnuto.

Cestovní pojištění nabízí banky pro držitele platebních karet, nicméně ne vždy je výhodné a nakonec vždy záleží na vašich prioritách.

Travel Insurance

Travel Insurance nabízí celoroční cestovní pojištění za 1790 Kč pro 1 osobu plus 4 další lidi, takže pokryje celou rodinu. Můžete cestovat po celém světě a za 1790 Kč být dostatečně pojištění.

Celoroční cestovní pojištění Travel Insurance zahrnuje pojištění úrazu a nemoci a rovněž kryje náklady na pobyt v karanténě do hodnoty 25 000 Kč. V ceně cestovního pojištění jsou zahrnuty i náklady pátrání a horské služby v Čechách i v zahraničí.

V pojištění od Travel Insurance není zahrnuto storno cesty, to lze zřídit jako doplňkové pojištění.

AXA

AXA nabízí spoustu možností ohledně cestovního pojištění, záleží na počtu pojištění osob a geografickém ohraničení pojištění. Jejich nabídku shrnujeme v tabulce:

Cena Počet osob Pojištění
2960 Kč 1 Evropa
5412 Kč 1 Svět bez Kanady a USA
5788 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA
5920 Kč Pár Evropa
10 824 Kč Pár Svět bez Kanady a USA
11 577 Kč Pár Svět včetně Kanady a USA
5920 Kč Rodina Evropa
8999 Kč Rodina Svět bez Kanady a USA

ERV Evropská pojišťovna

ERV Evropská pojišťovna nabízí celoroční pojištění včetně pojištění storna v hodnotě 10 000 Kč. Celoroční pojištění závisí opět na území, kde chcete být pojištění.

Cena Počet osob Pojištění
3770 Kč 1 Evropa
4570 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA
5550 Kč Pár Evropa
6750 Kč Pár Svět včetně Kanady a USA
9390 Kč Rodina Evropa
10 390 Kč Rodina Svět včetně Kanady a USA

Allianz

Allianz nabízí celoroční cestovní pojištění ve třech variantách:

Cena Počet osob Pojištění
2142 Kč 1 Evropa
3636 Kč 1 Svět bez Kanady a USA
6452 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA

Union

Pojišťovna Union nabízí celoroční pojištění pro jednotlivce a rodiny:

Cena Počet osob Pojištění
1980 Kč 1 Evropa
3960 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA
5940 Kč Rodina Evropa
11 880 Kč Rodina Svět včetně Kanady a USA

ČSOB

Československá obchodní banka (ČSOB) nabízí ke kartám cestovní pojištění na zahraniční cestu o maximální délce 120 dní pro celý svět.

Cestovní pojištění ČSOB lze sjednat s/bez pojištění zavazadel, letu a storna:

Cena Počet osob Pojištění Pojištění zavazadel, letu a storna
560 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA Ne
1345 Kč Rodina Svět včetně Kanady a USA Ne
1410 Kč 1 Svět včetně Kanady a USA Ano
2750 Kč Rodina Svět včetně Kanady a USA Ano

Tip: Co dělat, když se vám ztratí zavazadla nebo zruší let?

porovnej24.cz

Pro představu ještě uvádíme cestovní pojištění na 1 cestu do Kanady, pro 1 osobu, o délce trvání 3 měsíce.

školení pri začínající mzdové účetní

  • Cestovní pojištění Slavia 5014 Kč
  • Cestovní pojištění AXA 9655 Kč
  • Cestovní pojištění Uniqa 12 604 Kč

Tip: Podívejte se, které cestovní pojištění je výhodné právě pro vás

Ceny jsou aktuální k 22. srpnu 2022.

  • Našli jste v článku chybu?

