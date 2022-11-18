Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?

Dovolená v zahraničí bohužel v sobě nese vždy riziko, že vy či členové vaší rodiny přijdete k úrazu a musíte řešit ošetření, pobyt v nemocnici nebo návrat domů s lékařskou asistencí.
Variant cestovního pojištění je spousta, pro časté výletníky do zahraničí je vhodnou variantou roční cestovní pojištění.
Jaká je nabídka celoročního cestovního pojištění, jaké oblasti pokrývá a na kolik vás vyjde?
Co je celoroční cestovní pojištění?
Celoroční cestovní pojištění je, jak již název napovídá, cestovní pojištění trvající po celý rok od data sjednání na sjednaném území (většinou se jedná o Evropu, cely svět bez Severní Ameriky a pro celý svět včetně USA a Kanady).
Je výhodné zejména pro cestovatele, ale často se vyplatí již při více než 2 cestách do zahraničí. Záleží ovšem na délce pobytu, rozsahu pojištění a rovněž počtu osob.
Celoroční cestovní pojištění má tu výhodu, že při vyřizování věcí na dovolenou již nemusíte řešit výběr vhodného cestovního pojištění.
Nabídka celoročního cestovního pojištění není omezena na 1 osobu, ale snadno lze pojistit pár i rodinu s dětmi.
Důležité je dopředu vědět, do jakých částí světa se v průběhu roku chystáte, protože cestovní pojištění do zemí Severní Ameriky je dražší a u některých typů pojištění není zahrnuto.
Cestovní pojištění nabízí banky pro držitele platebních karet, nicméně ne vždy je výhodné a nakonec vždy záleží na vašich prioritách.
Travel Insurance
Travel Insurance nabízí celoroční cestovní pojištění za 1790 Kč pro 1 osobu plus 4 další lidi, takže pokryje celou rodinu. Můžete cestovat po celém světě a za 1790 Kč být dostatečně pojištění.
Celoroční cestovní pojištění Travel Insurance zahrnuje pojištění úrazu a nemoci a rovněž kryje náklady na pobyt v karanténě do hodnoty 25 000 Kč. V ceně cestovního pojištění jsou zahrnuty i náklady pátrání a horské služby v Čechách i v zahraničí.
V pojištění od Travel Insurance není zahrnuto storno cesty, to lze zřídit jako doplňkové pojištění.
AXA
AXA nabízí spoustu možností ohledně cestovního pojištění, záleží na počtu pojištění osob a geografickém ohraničení pojištění. Jejich nabídku shrnujeme v tabulce:
|Cena
|Počet osob
|Pojištění
|2960 Kč
|1
|Evropa
|5412 Kč
|1
|Svět bez Kanady a USA
|5788 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
|5920 Kč
|Pár
|Evropa
|10 824 Kč
|Pár
|Svět bez Kanady a USA
|11 577 Kč
|Pár
|Svět včetně Kanady a USA
|5920 Kč
|Rodina
|Evropa
|8999 Kč
|Rodina
|Svět bez Kanady a USA
ERV Evropská pojišťovna
ERV Evropská pojišťovna nabízí celoroční pojištění včetně pojištění storna v hodnotě 10 000 Kč. Celoroční pojištění závisí opět na území, kde chcete být pojištění.
|Cena
|Počet osob
|Pojištění
|3770 Kč
|1
|Evropa
|4570 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
|5550 Kč
|Pár
|Evropa
|6750 Kč
|Pár
|Svět včetně Kanady a USA
|9390 Kč
|Rodina
|Evropa
|10 390 Kč
|Rodina
|Svět včetně Kanady a USA
Allianz
Allianz nabízí celoroční cestovní pojištění ve třech variantách:
|Cena
|Počet osob
|Pojištění
|2142 Kč
|1
|Evropa
|3636 Kč
|1
|Svět bez Kanady a USA
|6452 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
Union
Pojišťovna Union nabízí celoroční pojištění pro jednotlivce a rodiny:
|Cena
|Počet osob
|Pojištění
|1980 Kč
|1
|Evropa
|3960 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
|5940 Kč
|Rodina
|Evropa
|11 880 Kč
|Rodina
|Svět včetně Kanady a USA
ČSOB
Československá obchodní banka (ČSOB) nabízí ke kartám cestovní pojištění na zahraniční cestu o maximální délce 120 dní pro celý svět.
Cestovní pojištění ČSOB lze sjednat s/bez pojištění zavazadel, letu a storna:
|Cena
|Počet osob
|Pojištění
|Pojištění zavazadel, letu a storna
|560 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
|Ne
|1345 Kč
|Rodina
|Svět včetně Kanady a USA
|Ne
|1410 Kč
|1
|Svět včetně Kanady a USA
|Ano
|2750 Kč
|Rodina
|Svět včetně Kanady a USA
|Ano
Pro představu ještě uvádíme cestovní pojištění na 1 cestu do Kanady, pro 1 osobu, o délce trvání 3 měsíce.
- Cestovní pojištění Slavia 5014 Kč
- Cestovní pojištění AXA 9655 Kč
- Cestovní pojištění Uniqa 12 604 Kč
Ceny jsou aktuální k 22. srpnu 2022.