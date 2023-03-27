Pět rizik, která nekryje základní cestovní pojištění

Cestovní pojištění by vás mělo automaticky provázet na jakékoli zahraniční dovolené. Kryje vás pro případy, že onemocníte nebo se zraníte. Většinou si při sjednávání můžete vybírat z levnějších a dražších balíčků.
Základní krytí má většinou obecně menší pojistné limity. Vždy ale obsahuje pojištění léčebných výloh, ošetření zubů, repatriaci a asistenční služby. Řadu dalších rizik vám už ale základní varianta krýt nemusí.
- Úrazové pojištění
- Pojištění osobních věcí a zavazadel
- Nadstandardní asistenční a právní služby
- Vyšší nadmořská výška
- Rizikové sporty
Úrazové pojištění
Pokud se na dovolené zraníte, samozřejmě vám pojištění léčebných výloh kryje ošetření vašeho zranění v příslušném zdravotnickém zařízení. Úrazové pojištění se už ale většinou sjednává v rámci připojištění a slouží pro případy, kdy následkem úrazu ztratíte svůj životní standard.
Úrazové pojištění se sjednává pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytné k léčení úrazu. V případě například úrazu vám pojišťovna také vyplatí denní odškodné.
Pojištění osobních věcí a zavazadel
Součástí dražších balíčků bývá také pojištění osobních věcí a zavazadel. Kryje vás tak například v situaci, kdy vám z ubytování někdo ukradne vaše věci, kdy jsou odcizeny z trezoru nebo z vašeho vozidla, které jste zaparkovali na hlídaném parkovišti.
Vztahuje se také na zničení věcí při přepravě. Pokud vám tedy například letecká společnost zničí kufr, na základě tohoto doplňkového pojištění můžete pojišťovnu požádat o proplacení škody.
Nadstandardní asistenční a právní služby
Ačkoli asistenční služby jsou běžnou součástí cestovního pojištění, pojišťovny někdy za příplatek nabízí nadstandardní asistenci, případně právní asistenci. Ty mohou zahrnovat například situace, kdy si musíte vyřídit v zahraničí nový cestovní doklad, protože vám ho ukradli. Pojišťovna vám pak v rámci tohoto pojištění uhradí náklady.
Nebo potřebujete složit kauci, abyste se nedostali do vazby. Součástí také bývají různé právní služby, například po dopravní nehodě nebo v rámci spotřebitelských sporů například s ubytovatelem apod.
Vyšší nadmořská výška
Běžně vás v rámci cestovního pojištění pojistí pojišťovny do nadmořské výšky 3000–3500 metrů nad mořem. Pojištění vyšší nadmořské výšky už v základu je spíše výjimkou, viz tabulku.
|Pojišťovna
|Základní varianta cestovního pojištění
|Připojištění
|Nad 5000 m n. m.
|Allianz pojišťovna
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
|Colonnade
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů
|nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
|Česká podnikatelská pojišťovna
|do 3000 m n. m. (s výjimkou Peru a Tibetu)
|3000–4000 m n. m. lze připojistit v rámci sportovní cesty
|nad 4000 m n. m. pojišťovna nekryje
|ČSOB Pojišťovna
|do 3500 m n. m.
|3500–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|na základě individuálního posouzení
|Direct pojišťovna
|do 3500 m n. m.
|nad 3500 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|pojišťovna nemá horní limit
|ERV Evropská pojišťovna
|do 3500 m n. m.
|3500–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|nad 5000 m n. m. pouze ve vybraných případech
|Generali Česká pojišťovna
|do 3500 m n. m.
|3500–6000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikové cesty
|na základě individuálního posouzení
|Hasičská vzájemná pojišťovna
|Sjednává pojištění Pojišťovny VZP
|Sjednává pojištění Pojišťovny VZP
|Sjednává pojištění Pojišťovny VZP
|Komerční pojišťovna
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů
|nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
|Kooperativa pojišťovna
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů
|na základě individuálního posouzení
|Pojišťovna VZP
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů
|nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
|Slavia pojišťovna
|do 3500 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
|SV Pojišťovna
|do 3500 m n. m. (s výjimkou Peru a Tibetu)
|nad 3500 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů
|pojišťovna nemá horní limit
|UNIQA Pojišťovna
|do 3000 m n. m.
|3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů
|nad 5000 m n. m. pouze ve vybraných případech
Pokud víte, že se na dovolené budete pohybovat i výše, je potřeba si sjednat dražší balíček. Jinak vám hrozí, že krytí nákladů při úrazech a zásazích ve vyšší nadmořské výšce pojišťovna zamítne.
Rizikové sporty
A totéž platí pro rizikové sporty. Pokud nemáte sjednané pojištění rizikových sportů a zraníte se při nich, pojišťovna vám ošetření nezaplatí.
Nezáleží přitom na tom, jestli vám takový sport přišel ještě v normě. Vždy se musíte řídit tím, co pojišťovny považují za rizikovější sporty a vyžadují k němu připojištění. Mezi ty rizikovější sporty pojišťovny většinou řadí canyoning, bungee jumping, ale i americký fotbal a kitesurfing.
