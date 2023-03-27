Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Pět rizik, která nekryje základní cestovní pojištění

Pět rizik, která nekryje základní cestovní pojištění

Zvažujete, kterou variantu cestovního pojištění zvolit? Někomu vystačí prostý základ, aby byl krytý pro případ, že se zraní nebo onemocní. Jiný chce mít i jistotu, že kdyby se zničily jeho kufry, bude mít kde žádat o odškodnění.

Autor: Depositphotos
Veronika Doskočilová
27. 3. 2023

Cestovní pojištění by vás mělo automaticky provázet na jakékoli zahraniční dovolené. Kryje vás pro případy, že onemocníte nebo se zraníte. Většinou si při sjednávání můžete vybírat z levnějších a dražších balíčků. 

Základní krytí má většinou obecně menší pojistné limity. Vždy ale obsahuje pojištění léčebných výloh, ošetření zubů, repatriaci a asistenční služby. Řadu dalších rizik vám už ale základní varianta krýt nemusí.

Úrazové pojištění

Pokud se na dovolené zraníte, samozřejmě vám pojištění léčebných výloh kryje ošetření vašeho zranění v příslušném zdravotnickém zařízení. Úrazové pojištění se už ale většinou sjednává v rámci připojištění a slouží pro případy, kdy následkem úrazu ztratíte svůj životní standard.

Úrazové pojištění se sjednává pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytné k léčení úrazu. V případě například úrazu vám pojišťovna také vyplatí denní odškodné

Tip: Co dělat, když se v cizině zraníte bez cestovního pojištění

Pojištění osobních věcí a zavazadel

Součástí dražších balíčků bývá také pojištění osobních věcí a zavazadel. Kryje vás tak například v situaci, kdy vám z ubytování někdo ukradne vaše věci, kdy jsou odcizeny z trezoru nebo z vašeho vozidla, které jste zaparkovali na hlídaném parkovišti.

Vztahuje se také na zničení věcí při přepravě. Pokud vám tedy například letecká společnost zničí kufr, na základě tohoto doplňkového pojištění můžete pojišťovnu požádat o proplacení škody.

Tip: Chystáte se na hory či k moři? Jaké cestovní pojištění je pro vás to nejlepší?

Nadstandardní asistenční a právní služby

Ačkoli asistenční služby jsou běžnou součástí cestovního pojištění, pojišťovny někdy za příplatek nabízí nadstandardní asistenci, případně právní asistenci. Ty mohou zahrnovat například situace, kdy si musíte vyřídit v zahraničí nový cestovní doklad, protože vám ho ukradli. Pojišťovna vám pak v rámci tohoto pojištění uhradí náklady.

Nebo potřebujete složit kauci, abyste se nedostali do vazby. Součástí také bývají různé právní služby, například po dopravní nehodě nebo v rámci spotřebitelských sporů například s ubytovatelem apod.

Tip: Jak by se měla určovat dovolená lidem pracujícím na dohody

Vyšší nadmořská výška

Běžně vás v rámci cestovního pojištění pojistí pojišťovny do nadmořské výšky 3000–3500 metrů nad mořem. Pojištění vyšší nadmořské výšky už v základu je spíše výjimkou, viz tabulku.

Pojišťovna Základní varianta cestovního pojištění Připojištění Nad 5000 m n. m.
Allianz pojišťovna do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
Colonnade do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
Česká podnikatelská pojišťovna do 3000 m n. m. (s výjimkou Peru a Tibetu) 3000–4000 m n. m. lze připojistit v rámci sportovní cesty nad 4000 m n. m. pojišťovna nekryje
ČSOB Pojišťovna do 3500 m n. m. 3500–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů na základě individuálního posouzení
Direct pojišťovna do 3500 m n. m. nad 3500 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů pojišťovna nemá horní limit
ERV Evropská pojišťovna do 3500 m n. m. 3500–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů nad 5000 m n. m. pouze ve vybraných případech
Generali Česká pojišťovna do 3500 m n. m. 3500–6000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikové cesty na základě individuálního posouzení
Hasičská vzájemná pojišťovna Sjednává pojištění Pojišťovny VZP Sjednává pojištění Pojišťovny VZP Sjednává pojištění Pojišťovny VZP
Komerční pojišťovna do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
Kooperativa pojišťovna do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů na základě individuálního posouzení
Pojišťovna VZP do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
Slavia pojišťovna do 3500 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů nad 5000 m n. m. pojišťovna nekryje
SV Pojišťovna do 3500 m n. m. (s výjimkou Peru a Tibetu) nad 3500 m n. m. lze připojistit v rámci rizikových sportů pojišťovna nemá horní limit
UNIQA Pojišťovna do 3000 m n. m. 3000–5000 m n. m. lze připojistit v rámci nebezpečných sportů nad 5000 m n. m. pouze ve vybraných případech

Pokud víte, že se na dovolené budete pohybovat i výše, je potřeba si sjednat dražší balíček. Jinak vám hrozí, že krytí nákladů při úrazech a zásazích ve vyšší nadmořské výšce pojišťovna zamítne.

Tip: 4 situace, které vám mohou narušit dovolenou, a jak se v nich zachovat

Rizikové sporty

A totéž platí pro rizikové sporty. Pokud nemáte sjednané pojištění rizikových sportů a zraníte se při nich, pojišťovna vám ošetření nezaplatí.

Nezáleží přitom na tom, jestli vám takový sport přišel ještě v normě. Vždy se musíte řídit tím, co pojišťovny považují za rizikovější sporty a vyžadují k němu připojištění. Mezi ty rizikovější sporty pojišťovny většinou řadí canyoning, bungee jumping, ale i americký fotbal a kitesurfing.

Tip: Ochrání vás cestovní pojištění i v případě selhání antikoncepce?

Více o autorovi

Veronika Doskočilová

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz

