Je rozdíl, když jedete na dovolenou od cestovní kanceláře nebo od agentury?

Při plánování dovolené většinou zvažujeme, zda pojedeme na vlastní pěst, nebo zda si zaplatíme zájezd. Ten můžeme zakoupit buď od cestovní kanceláře, nebo přes cestovní agenturu. Zní to podobně, ale není to totéž.
Co je a není zájezd?
Zákon stanovuje, že za zájezd se považuje soubor služeb z oblasti cestovního ruchu, který trvá alespoň 24 hodin a obsahuje alespoň 2 z těchto služeb:
- ubytování,
- doprava,
- jiná služba, která není doplňkem dvou předchozích.
V praxi to tedy může vypadat tak, že za zájezd se považuje například týdenní dovolená v Řecku, kdy máte zajištěnou dopravu, ubytování a například ještě výlet. Nebo dvoudenní výlet s přespáním v autobuse, v rámci kterého ale máte placené například vstupy na památky.
Cestovní kanceláře jako prodejci zájezdů
Cestovní kancelář je jediný subjekt, který u nás smí prodávat zájezdy. K tomu je potřeba, aby měla příslušnou koncesi, tedy oprávnění, a aby splňovala řadu dalších podmínek. Například aby měla pojištění proti úpadku a bankovní záruku. To vše musí doložit Ministerstvu pro místní rozvoj, které tyto koncese vydává.
Seznam cestovních kanceláří s platnou koncesí spravuje rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj, a tak si na jeho webu můžete snadno ověřit, jestli cestovní kancelář, se kterou máte v plánu jet, má splněné všechny náležitosti.
Pokud daná cestovní kancelář v seznamu není, nejspíš podniká bez koncese, což je protizákonné.
Co tedy dělají cestovní agentury?
Cestovní agentury nesmí organizovat a prodávat zájezdy zákazníkům, na to nemají dostatečné oprávnění. Pro provozování cestovní agentury totiž stačí mít jen volnou živnost.
Cestovní agentura může prodávat jen jednotlivé služby. Tedy zvlášť letenky, jízdenky, rezervace ubytování apod. Případně může přeprodávat zájezdy cestovních kanceláří.
U cestovní agentury si tedy můžete zakoupit například jen dopravu nebo jen ubytování, případně zajištění vstupů do památek apod. Nejedná se ale o zájezd.
Co když potřebujete reklamovat dovolenou?
Způsob reklamace dovolené se pak může lišit v závislosti na tom, u koho a jak jste ji zakoupili.
Pokud jste zakoupili dovolenou u cestovní kanceláře a šlo o zájezd, reklamujete ho přímo u této cestovní kanceláře. Pokud jste zakoupili zájezd přes cestovní agenturu, u té nic reklamovat nemůžete. Agentura je pouze zprostředkovatel, který vám může a nemusí pomoci s reklamací u cestovní kanceláře, u které je zájezd přes agenturu zakoupen. Pokud vám agentura nepomůže, musíte ji z celého procesu vynechat a reklamaci řešit s cestovní kanceláří přímo.
Cestovní agentura není pojištěna proti úpadku
Velký rozdíl může nastat v případě krachu cestovní kanceláře či agentury. Pokud zkrachuje cestovní kancelář, je ze zákona pojištěna proti úpadku. S nárokem na vrácení peněz se proto obracíte na pojišťovnu, u které je cestovní kancelář pojištěna. A to platí bez ohledu na to, zda jste zájezd koupili přímo u cestovní kanceláře, nebo přes cestovní agenturu.
Pokud ale zkrachuje cestovní agentura, u které jste měli zakoupeny jen jednotlivé služby, je situace komplikovanější. Pokud by vám agentura například zajistila zvlášť dopravu do Řecka, zvlášť ubytování se stravou v Řecku a zvlášť například výlet, zdánlivě by situace vypadala jako zájezd. O zájezd ale nejde. A protože cestovní agentura není pojištěna proti úpadku a vy jste nejeli na zájezd podle toho, jak ho definuje zákon, nemůžete s žádostí o vrácení peněz postupovat stejně.
Nárok musíte uplatnit u zkrachovalé cestovní agentury, a pokud neuspějete, musíte se obrátit na soud.
