PODCAST: Hvězdný McDavid stojí desetitisíce, a to nevyhrál NHL, říká sběratel hokejových karet

Matěj Dubský, sběratel hokejových karet a zakladatel projektu Absolute Card Collector (zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem)
Před lety jsem potkal kamaráda, který mi prodal tři hokejové karty: zelenou kartu Marka Messiera, modrou kartu brankáře Martina Brodeura a kartu Dominika Haška, celkem za 12 000 Kč. Co byste mi řekl na tuto moji investici?
Doufám, že už to není váš kamarád. Vzhledem k tomu, že ty karty jsou vlastně zničené, tak mají takřka nulovou hodnotu. Dominik Hašek je řadová karta, Messier a Brodeur jsou inzertní karty, které jsou vkládány v nějakém poměru do balíčků. Ovšem zrovna tyto jsou poměrně tuctové. Tahle investice se vám moc nevyplatila.
Samozřejmě se jedná o nadsázku a jsou to karty z mé dětské sbírky. Nicméně, kteří hokejisté patří mezi ty nejžádanější hokejové karty?
Mezi nejžádanější patří Connor McDavid, David Pastrňák, Jaromír Jágr, Dominik Hašek. David Pastrňák navíc nepodepisuje tolik karet jako třeba právě Connor McDavid nebo Jaromír Jágr, takže jeho podpisy jsou docela vzácné.
Davida Pastrňáka doplnil i David Krejčí, kterému prospělo loňské angažmá v Olomoucí, když se vrátil zpátky do Česka. Jedná se o soutěž popularity, takže defenzivní borci nebo hokejisté, kteří dělají takovou tu černou práci, tak pokud nejsou vyloženě populární u fanoušků svou osobností, tak jejich ceny jsou výrazně nižší.
Brankáři jsou velice populární, na rozdíl od jiných sportů – například nadhazovači v baseballu příliš populární nejsou. Hokejoví brankáři mají designovou masku, robustní výstroj, karty s nimi prostě vypadají pěkně. Konkrétně je zájem o Karla Vejmelku, Vítka Vaněčka, Davida Ritticha, v minulosti o Petra Mrázka.
Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:
Další strategií je sbírání hokejových týmů NHL, jaké jsou nejžádanější?
Pittsburgh Penguins, Colorado Avalanche, New York Rangers, Edmonton Oillers. Ale nám se již prodávají všechny týmy. Dokonce máme třeba několik sběratelů i méně populárních týmů, jako jsou Calgary Flames, Columbus Blue Jackets nebo Arizona Coyotes.
Třeba Karel Vejmelka je velice žádané zboží z Arizony Coyotes, tedy nepříliš oblíbeného týmu.
Rookie karta Young Guns Karla Vejmelky, balíček a box ze stejné série. (zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem)
Na investování jsou nejvhodnější karty nováčků, karta McDavida stojí kolem 100 tisíc Kč
Jaké karty jsou nejvýhodnější z investičního hlediska?
Z investičního hlediska jsou nejzajímavější tzv. rookie karty, tedy nováčkovské karty hráče z jeho první sezóny v NHL. Stěžejní sérií nováčkovských karet jsou tzv. Young Guns z Upper Deck série.
Nicméně investování do rookie karet je trochu loterie, přirovnal bych to k sázení. Vlastně vsadíte svoje peníze na určitého hráče, ale může se zranit, trápit se. Nebo naopak, někteří hráči se „klubou“ až po třech až čtyřech sezonách. Vždycky nejzajímavější jsou rookie karty, až časem jsou nějaké raritnější, ale ty rookie karty jsou téměř vždy několikanásobně dražší.
Pokud máte rookie kartu s podpisem Connora McDavida, tak je několikanásobně dražší než podepsaná karta z jeho třeba páté sezóny.
Jaká je cena nováčkovské karty Young Guns nejžádanějšího hokejisty dneška, Connora McDavida?
Rookie karty Connora McDavida se pohybují řádově v desítkách tisíc korun. Já mám jednu jeho kartu v hodnotě přibližně 100 tisíc korun, kupoval jsem ji přibližně za 10 tisíc korun. A to ještě nic nevyhrál, tedy kromě individuálních ocenění. Má sbírka Connora McDavida se mi zhodnotila přibližně desetkrát.
Hraje roli i národnost a místo nákupu karty? Jsou karty českých hokejistů dražší v Česku, než kdybych kupoval kartu Čecha například ze Švédska?
Ano, hraje to roli, malinko se to samozřejmě v dnešní internetové době srovnává, ale stále vidím u prodejů, že Čechy zajímají čeští hráči, mnoho lidí sbírá Čechy z NHL.
Tip: Kdo vlastní české hokejové kluby?
Gradované karty Jaromíra Jágra – RC od PSA se známkou 8 (těch karet je hodně, není tak hodnotná). Paralelní karta Jaromíra Jágra za Floridu, ale spíš pro ukázku gradované karty od BGS (Beckett). (zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem)
Vítězství ve Stanley Cupu vystřelí cenu hokejových karet daného týmu do výšin
Jakou roli hraje vítězství v mistrovství světa nebo v play-off NHL v ceně karet?
Obrovskou roli. Ovlivní to ceny karet především vítězů, lidi se nechají až „zblbnout“. A právě během play-off je nejlepší na takzvaný flipping, což je především americký způsob prodeje, a jedná se o to, že rychle nakoupíte, rychle prodáte, například u Leona Draissaitla, který měl jednu polovinu skvělou a tu druhou horší. Takže v případě postupu či v případě, že hráč dá hattrick nebo rozhodne zápasy v prodloužení jako Matthew Tkachuk, tak druhý den můžete kartu prodat až za dvojnásobek.
Kdy je nejlepší nakupovat karty jednotlivých hokejistů?
Pokud jste investor a chcete koupit karty Connora McDavida co nejlépe, tak je vhodná chvíle nyní po sezóně, ideálně hned po tom, co vypadli Edmonton Oillers z play-off.
Podepsaná karta Sidneyho Crosbyho, s cenou kolem 8 až 10 tisíc Kč, může být zajímavou investicí, protože ceny Crosbyho karet jsou poměrně nízké na to, že vyhrál tři Stanley Cupy. (zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem)
Mohou investovat do hokejových karet i lidi, kterým hokej nic neříká?
Investice do hokejových nikdy nebude fungovat, pokud se o ten koníček nezajímáte, a tak by to asi mělo být. Je to o tom, jestli danému sportu rozumíte, nebo ne. Musíte se investici trochu hloubkově věnovat. Důležité je hráče sledovat, to, jak se vyvíjejí, zvláště když investujete do nováčků.
Ukázka balení boxu The Cup, cena boxu je přibližně 20 až 30 tisíc Kč (zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem)
Co dalšího v podcastu uslyšíte?
- Jak se promítla válka na Ukrajině do ceny karet ruských hokejistů?
- Co udělala s cenou hokejových karet pandemie koronaviru?
- Jak pečovat o svoji investici do karet?
- Proč měl Matěj Dubský strach kupovat hokejové karty v Česku a proč se to změnilo?
- Do kterých hokejových karet by investoval?
- Jaká byla nejhorší investice Matěje Dubského?