Filatelie is not dead. Jak můžete investovat do poštovních známek?

Každoročně se v Česku prodají poštovní známky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při znalosti trhu můžete přijít k velmi slušnému zhodnocení, ale je zde riziko, že neznalý investor může narazit na padělky.
Do jakých poštovních známek investovat?
Do obyčejných poštovních známek, kterých jsou na trhu i mezi sběrateli statisíce, nemá smysl investovat, a to i pokud jsou staré několik desítek let.
V minulosti se posílalo násobně více dopisů než dnes, tudíž vydávaných známek byly miliony a mezi sběrateli jsou jich do dnešních dob stovky tisíc. Je tedy vhodné zaměřit se spíš na raritní poštovní známky, kterých je limitované množství, jedná se nejčastěji o různé chybotisky, nevydané známky nebo různá provizorní vydání.
A stejně jako u ostatních alternativních investic i zde platí, čím nižší počet kusů, tím vyšší cena. Na rozdíl například od hokejových karet, kde jsou chybotisky spíše na škodu a limitaci počtu kusů stanovuje společnost vydávající karty, u poštovních známek je limitace dána například právě nepozorností tiskárny cenin v podobě chybotisku, na který pošta přijde rychle a prodá se pouze několik kusů „zmetkové“ poštovní známky.
Dalším rozhodujícím faktorem je samotný fyzický stav poštovní známky, který musí být velmi dobrý, jinak známka razantně ztrácí na hodnotě.
Svou úlohu může hrát i příběh samotné známky. Jestliže tedy vlastníte starý chybotisk, kterého se prodalo několik desítek kusů, a ještě se ke známce váže příběh, který můžete nějak dokázat, vlastníte opravdu cennou sběratelskou relikvii, za kterou můžete utržit závratné částky.
Taktéž původ velmi ovlivňuje cenu. Budete-li mít dvě identické rarity, z nichž jedna byla v britské Královské sbírce, ta bude mezi sběrateli vždy ceněna mnohem více.
Investiční mix záleží hlavně na výšce investice
Samotný investiční mix je přímo odvozen od finančních možností investora, je vhodné se podívat na staré britské a koloniální známky, které jsou velmi dobrou investicí. Dále jsou investičně výhodné staré známky z orientální Indie, Číny či z USA do roku 1900 a mnoho dalších, třeba i staré známky Rakousko-Uherska nebo Německa.
Jestliže jste do známek zapálení a vytvoříte ucelenou sbírku, tento celek nabírá na hodnotě. Samozřejmě ovšem vytvořit ucelenou sbírku z nějakého období a státu stojí mnoho času, znalostí a financí.
Kde nakupovat investiční známky?
Investiční známky v drtivé většiny nekoupíte na poště, tedy pokud nenarazíte na chybotisk, což je spíše dílem náhody. Investičně zajímavé poštovní známky hledejte na aukcích či burzách.
Dražby jsou snadno dostupné i online a můžete tam najít opravdu zajímavé kousky.
Radek Novák, znalec poštovních známek a investor do alternativních investic, doplňuje: „Kromě léta je přes rok každý týden někde aukce, od Los Angeles po Hongkong, Melbourne, Londýn, Prahu, Vídeň, prakticky pořád je možné někde známky kupovat. Dobré jsou velké aukční portály Aukro či eBay, akorát pozor na padělky, kterých je nabízeno opravdu hodně. Na druhou stranu, když se v známkách již trochu vyznáte, tak se na Aukru či eBay dají velmi výhodně koupit i raritní poštovní známky.“
Samozřejmě můžete kupovat známky napřímo u sběratelů, ale sběratelské burzy jsou v Česku mírně na ústupu. Další z možností je investování do elektronického „kousku poštovní známky“ skrze NFT. „Ano, NFT jsou trendem, ale u nich bych byl velmi opatrný, to je zatím čistá spekulace,“ dodává Radek Novák.
Může do poštovních známek investovat i laik?
Může, ale většina investorů do poštovních známek to nedoporučuje. Jestliže vás poštovní známky zajímají pouze okrajově, ale chcete do nich investovat, je vhodnější investovat skrze služby agenta či znalce.
Pokud se rozhodnete investovat do filatelie na vlastní pěst, čeká vás celoživotní studium, podobně jako u akcií či investic do autoveteránů. Literatury je spousta, stačí několikrát kliknout na internetu. Pomoci vám může i kniha Poštovní známky – koníček, nebo investice? od Radka Nováka.
Nenahraditelné znalosti získáte z osobního kontaktu s jinými filatelisty, kteří jsou sdružení v klubech. Dostanete několik pohledů na investici i sbírání poštovních známek od lidí, kteří se filatelii věnují desítky let.
Co české, respektive československé známky, jsou vhodné na investici?
Československé známky z dob první republiky jsou mezi sběrateli v Česku velmi oblíbené, nicméně tomu odpovídají i ceny raritních kusů, které jsou kvůli vysoké poptávce vyšponovány do závratných výšin.
Tip: Podívejte se, co radí sběratelé a investoři při investování do Lega, hokejových či Pokémon karet nebo hodinek.
Co je českým „Modrým mauriciem“?
Co je českým Modrým mauriciem, tedy nejznámější českou, respektive československou poštovní známkou, je těžké určit. Sběratel poštovních známek Radek Novák to komentuje následovně: „Asi celosvětově nejznámější česká a československá rarita je takzvaná Osvobozená republika, přetisk 50/50. Je to chybotisk, kterého se dochovalo do 20 kusů. Současná hodnota byla ještě před pár týdny kolem dvou milionů korun, ale v létě byl v soukromé transakci prodán další kus, který dosáhl na více než 4 miliony korun!“
Dodejme, že v říjnu 2022 byla v aukci v Praze vydražena poštovní známka Osvobozená republika za 2,9 milionu korun Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
„Ta byla ovšem dost poškozená, což na první pohled nebylo vidět a osobně si myslím, že ji současný majitel příliš přeplatil,“ dodává Radek Novák.
Poštovní známka Osvobozená republika prodaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Celý rozhovor s Radkem Novákem o investicích do poštovních známek si poslechněte v přehrávači:
Investiční zmetek s prezidentem Pavlem zatím neobjeven
Prezidenti Československa a Česka byli a jsou sběratelsky cenní, nicméně známek bylo emitováno velké množství, tudíž nejsou investičně příliš zajímavé.
O známky s Petrem Pavlem byl velký zájem v době vydání, čehož využili překupníci a na sociálních sítích archy prodávali za několikanásobnou cenu než na poště, nicméně po pár týdnech se situace uklidnila; překupníci vydělali, chtiví a neznalí nákupčí prodělali. Co se týče chybotisku (zmetku) poštovní známky s prezidentem Pavlem, zatím nebyl objeven, tudíž poštovní známky s prezidentem Pavlem zatím nejsou investičně zajímavé. V minulosti vznikl chybotisk poštovní známky prezidenta Václava Havla, který má v dnešní době poměrně vysokou cenu.
Ale kdo ví, třeba se pivní barva v některé sérii posune o tón níže anebo se objeví známka s prezidentem Pavlem Petrem…
Zdroj: Hrad.cz
Jaká je budoucnost poštovních známek?
Jelikož spousta movitých lidí po celém světě vlastní věhlasné historické známky a sbírky dosahují stamilionových hodnot, navíc roste obliba známek v Číně a Asii celkově, budoucnost poštovních známek v příštích desetiletích je optimistická. Navíc do hry vstupují NFT investice do „kousků“ sběratelských předmětů.
A co se týče obyčejných poštovních známek, jejich funkce se pomalu transformuje z ceniny pro platbu za doručení dopisu na umělecký sběratelský artikl, protože se drtivá většina komunikace mezi lidmi ve vyspělých zemích světa už odehrává online a tento trend nadále sílí.
Tip: Filatelista Mádl: V Česku se ročně zobchodují poštovní známky za miliardu
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.
Co dalšího v podcastu o investicích do poštovních známek uslyšíte?
- Jak se vyhnout padělkům u poštovních známek?
- Na jaké časové období se zaměřit v české historii?
- V jakých dalších zemích nakupovat poštovní známky?
- Proč se vyhnout novým poštovním známkám z Afriky?
- Co poštovní známky ze Severní a Jižní Ameriky?
- Jak se liší rakouští investoři do poštovních známek od českých?
- Jak správně pečovat o poštovní známky?