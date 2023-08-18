PODCAST: Do hodinek investujte podle svých zájmů a osobnosti, radí sběratel

Hodinky jsou ukazatelem času, ale i luxusu, sociálního postavení a mohou být také kukátkem do vaší osobnosti. Vedle toho jsou i velmi dobrým investičním artiklem, záleží ovšem na značce, modelu a jeho komplikacích, počtu vyrobených kusů i příběhu. Například zlaté kapesní hodinky značky Movado, které patřily Edvardu Benešovi, se na Aukru prodaly za 150 000 Kč.
Jak začít investovat do hodinek a kolik na to potřebujete peněz? Kde hodinky nakupovat a kterým nabídkám se raději vyhnout? Jaké jsou zhodnocení investičních hodinek a trendy na trhu? Jakou mohou mít cenu hodinky po vašich předcích? O tom všem jsme si povídali ve čtvrtém dílu podcastu o alternativních investicích s Igorem Sirotou, šéfredaktorem webu Timeforum a sběratelem hodinek.
Co především určuje cenu hodinek?
Je to soubor všeho – od jména a historie značky, kvality zpracování a použitého materiálu na pouzdro, počtu i typu.
Když se řekne komplikace, co si máme představit?
Komplikace je všechno další mimo tři hodinkové ručky – sekundovou, minutovou a hodinovou. Takže od ukazatele data a dne to jsou další a další doplňkové funkce. A když si představíte, že jich mají ty nejsložitější třeba dvacet, hovoříme o unikátech. Vždyť se bavíme o průměru strojku přibližně 25 až 26 milimetrů a 5 až 6 milimetrech na výšku.
Jaké komplikace jsou ty nejsložitější?
Těch složitých komplikací je nekonečné množství, ale svatý grál u hodinek je tvořen třemi nejznámějšími komplikacemi. První je tourbillon, otočná klec, ve které je uložené krokové ústrojí. Další vrcholnou komplikací je věčný kalendář, který zohledňuje délku jednotlivých měsíců včetně únorových 28, anebo 29 dní, stejně tak jej nevyvedou z míry ani přestupné roky, letopočty končící číslovkou 100, 200, 300 nebo 400. Třetí královskou komplikací je bití, tedy repetice (minutová, čtvrťová), kdy strojek čas ukazuje a také oznamuje počtem úderů na ozvučné těleso.
Hodinky Glashütte Original Senator s věčným kalendářem
Zdroj: Michal Bureš
Je výhodnější se soustředit na to vytvořit sbírku určitého typu hodinek nebo s určitou technikou?
Ano, při sbírání i investování je výhodné zaměřit se na určitý typ hodinek, což stanoví určitý jasný cíl. Například jestliže se rádi potápíte, tak se můžete dopracovat k modelům s mechanickým hloubkoměrem, což je zase král komplikací u potápěčských hodinek. Dále se můžete zaměřit na témata: pilotní, kosmonautiku, cyklistiku, motorismus. Překvapivě prakticky každá oblast má svůj styl hodinek.
Dále můžete mít sbírku podle techniky, například mysteriózní hodinky, tedy hodinky, kde není vidět vazba mezi strojkem a pohybem ruček. Takové hodinky dělá několik výrobců, tudíž můžete mít sbírku všech značek, které je vyrábějí. Tyto sbírky dávají smysl i z investičního pohledu.
Příklad mysteriózních hodinek Quinting Challenge
Zdroj: Michal Bureš
Co příběh hodinek, například modely spojené s českými letci RAF, nebo s přistáním prvního člověka na Měsíci… Mají kolekce takovýchto hodinek smysl, i pokud hovoříme o investicích?
Určitě ano, protože v drtivé většině jde o limitované edice. Například já vlastním hodinky Titanic DNA od již zaniklé značky Romain Jerome, tyto hodinky mají část pláště ze slitiny materiálu z Titanicu a z oceli ze skotských oceláren, kde byl Titanic vyroben. Na číselníku je dále drť uhlí z Titanicu. Jsou to hodinky se zajímavým příběhem a v limitované edici, navíc v současné době je už velmi náročné vůbec získat materiál z Titanicu, protože se zpřísnila pravidla pro zkoumání a vývoz částí Titanicu.
Hodinky Romain Jerome Titanic DNA
Zdroj: Michal Bureš
Je důležité i to, kdo hodinky nosil?
Ano, například byly vydraženy za 35 tisíc dolarů hodinky Longines, které nosil Albert Einstein. Časomíru, kterou dostal Adolf Hitler k narozeninám, někdo v aukci koupil za přibližně čtyři miliony korun.
Kde hledat historické hodinky?
Historické hodinky najdeme na aukcích, ale i na specializovaných portálech, které se zaobírají historickými hodinkami.
Kde kupovat nové hodinky? Vyplatí se zajet do zahraničí?
Ceny mezi zeměmi se liší, ale právě náklady na cestu tyto rozdíly smazávají a většinou i překonávají. Význam má jít po prodejnách, co nefixují cenu všech hodinek, takže prodejce některé může prodat, a to i drahé kusy, levněji a vy koupit výhodněji. To může platit u modelů, které ve výrobě končí. Nicméně samotní výrobci jsou mimořádně skoupí na podobné informace. U některých značek najdete oficiální cenu daného modelu i jeho barevných variant, ovšem další (například Bovet) nezveřejňují ceny a prodávají hodinky napřímo klientům, přičemž konečná cena je na jednání mezi vámi a společností.
Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:
Co kupování hodinek na internetu?
To je dobrá cesta, ale doporučuji trpělivě hledat, hledat, hledat kvalitní kusy a dobré ceny. Zorientovat se vám pomůže největší druhotný trh hodinek Chrono24, který je i v češtině. Tam najdete aktuálně nějakých 150 tisíc nabídek, zjistíte, za kolik se tak přibližně které modely prodávají. Pokud jde o novinky žádaných značek, jako jsou Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet atd., musíte mít kapsu setsakra nabitou. Takové novinky se prodávají na Chronu24 za násobky své prodejní ceny u oficiálních prodejců. Za to, že nemusíte být i léta na čekací listině prodejen, a máte žádané hodinky hned, náležitě zaplatíte. Nákup na tomto serveru je pohodlný, ale za pohodlí si připlatíte.
Co záruka toho, že nenaletím při prodeji či koupi starších drahých hodinek?
Nejspíše vás vždy při takovém nákupu bude „hlodat červíček“ nejistoty. Nejlepší vodítko je jít k hodináři a podívat se na strojek. Současně je třeba zkontrolovat, jestli souhlasí specifika daných hodinek (strojek, barva, rozměry, výrobní číslo) u výrobce a v nabídce. Většinou navíc máte nárok na vrácení hodinek bez udání důvodů. Některé weby samy kontrolují, ovšem od určité hodnoty, pravost hodinek i jednotlivých dílů nebo zda hodinky nebyly ukradeny. Doporučuji proto rozvážnost, doptat se hodináře či znalce hodinek. Při nákupu hodinek po známé osobnosti jste ovšem ponechán osudu a vše záleží na důvěryhodnosti prodejce hodinek. Jelikož jde o známé osobnosti, je dobré pátrat po pamětnících, fotkách a filmech, kde celebrita dané hodinky nosí. Ale vězte, že padělků byla v minulosti celá řada, například se to týkalo časomír, jež domněle nosil Che Guevara.
Po jakých značkách hodinek bych se měl dívat? Které jsou „dojné krávy“ světa hodinek?
Zlatá vejce snáší pětice značek: Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne.
To se ovšem bavíme o velmi vysokých částkách a nejdražších modelech, které se zhodnocují v desítkách až stovkách procent. Běžné modely těchto značek nejsou tak investičně zajímavé. Jestliže nemáte stovky tisíc či miliony na hodinky, tak bych doporučil se zaměřit na určitou známou značku, o pětici nejvýnosnějších už řeč byla, a kolem nich poskládat investiční sbírku.
Další cestou, ovšem s vyšším rizikem, ale zároveň i možností výborné investice, je vložit peníze do mladých značek či nezávislých hodinářů, jejichž modely teprve mohou cenově vyskočit. To se týká značek jako Ressence, Grönefeld, MB&F, Urwerk a podobně. A další možností je jednorázový výdělek, jako například u modelu Moonswatch od Swatch a Omegy. Zajímavou cestou je volba unikátního kusu od nezávislého hodináře, se kterým si můžete sestavit hodinky na přání. Jak vidíte, cest, kterak poskládat investiční portfolio, je mnoho.
Hodinky od slovenské společnosti Molnar Fabry vyrobené na zakázku
Zdroj: Michal Bureš
Co hodinky po rodičích, prarodičích, či z dědictví?
Většinově se v případě takového dědictví bude jednat o ruské hodinky či primky, jejichž hodnota je většinově spíše emocionální. Nicméně primky nabízejí i investičně zajímavé modely jako Spartak či Orlík, ale podědit původní kusy je spíše věcí velkého štěstí. Podobně finančně zajímavé mohou být modely po českých vojenských letcích. Mezi ně patří hodinky Eterna, Longines nebo Zenith Pilot, jejichž hodnota začíná na úrovni 50 až 70 tisíc, ale i výše.
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.
Co dalšího v podcastu o investicích do hodinek uslyšíte?
- Kde najdu prvotní informace o novinkách ze světa hodinek?
- Jak vysoké může být zhodnocení u hodinek?
- Je 300 tisíc korun dostatečnou investicí do hodinek?
- Které české značky jsou investičně zajímavé?
- U kterých českých a slovenských hodinářů si můžete sestavit „své“ hodinky?
- Jak správně pečovat o investiční kusy?
- Co s trhem časomír udělala pandemie koronaviru?
- Jaký dopad mají chytré hodinky na trh klasických hodinek?
- Kdy je vhodné hodinky prodat?
- Jaká je budoucnost klasických hodinek?
Poslechněte si další díly podcastu o alternativních investicích:
Michal Saviory: Nejlepší investice do Lega? Hlavně sety ze Star Wars, Harryho Pottera či Architecture
Hvězdný McDavid stojí desetitisíce, a to nevyhrál NHL, říká sběratel hokejových karet