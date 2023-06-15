PODCAST: Rozbalením ztrácí set až 20 procent své hodnoty, říká investor do Lega

Strategie sbírání Lega může být od kostky po krabice. Co byste doporučil pro neznalce Lega?
Určitě do toho neinvestovat velké částky a začít nějak zlehka. Pokud člověk chce začít s investicemi do Lega, tak si to prvně pořádně načíst, osahat, vzít historická data, podívat se na sety, které měl člověk v dětství. Podívat se, kam se ceny setů dostaly, podívat se na různé platformy, kde se informace o cenách dají získat. Abychom věděli, jaký set z dětství má v dnešní době hodnotu.
Udává se, že nejcennější sběratelské sety jsou Lego Star Wars, Harry Potter, Technic…
Ano, přesně, Lego Technic má v Česku a v Německu docela dost silné postavení.
Co řada Architecture?
Lego Architecture je dost zajímavé, ale investičně vyrostly ty sety, které byly na začátku té série. V dnešní době jsou tam sety, který zatím ještě neukázaly větší zhodnocení a jsou již v oběhu docela dlouho.
Lego Star Wars Millennium Falcon je určitý investiční svatý grál v legu. Jaká je v dnešní době jeho hodnota?
Upřímně nevím, myslím si, že to je něco mezi 50 a 80 tisíci korunami v novém nerozbaleném stavu, ale taky záleží, o kterém Millennium Falcon se bavíme. Protože Lego pak vydalo reedici, která není cenově tak zajímavá jako Millennium Falcon z první edice, který investičně velmi vyrostl.
Jak jsou časté reedice Lego setů a jak to zapůsobí s cenou samotných kostek Lega?
Moc běžné to není. U Lego Star Wars se to stalo snad třikrát, kdy se vzal opravdu set a s nějakými drobnými změnami to udělali 1 ku 1 znovu. Ale jinak jsou třeba u Lego Star Wars docela běžné ne přímo reedice, ale vezme se raketa, která se již vyráběla 15 let zpátky. Vytvoří se nový set, který je trošku jiný. Jsou tam jiné figurky, ale je to pořád ta stejná raketa, která odkazuje třeba na stejnou epizodu Star Wars.
Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:
Je nutné sledovat trendy u Lega? Jaké má v dnešní době limitované edice a kde je můžeme vůbec sehnat?
U Lega je obecně problém, že limitované edice moc nejsou. Takže pokud se bavíme o setech, které se dají koupit normálně v obchodech, tak ty se chrlí tak dlouho, dokud Lego nerozhodne. Což je stěžejní, protože nevíme, jaká je ta emise nebo ta potenciální výroba. Může to být v oběhu půl roku, může to být v oběhu tři čtyři roky, třeba máme set Lego Volkswagen T1, takový ten hippie vůz, který byl ve výrobě deset let, což je úplně extrém, ale i to se děje. A člověk, když pak koupí nějaký set na investici, tak to je trošku problém, protože neví, kdy výroba setu skončí.
Jsou samozřejmě limitované sety, které se dají koupit na určitých místech na planetě. Je to třeba set letiště Billund, kde přímo, když letíte na letiště, tak jste schopni si ve spojení se svou letenkou koupit ten set, ale je to omezeno pouze na tři kusy. Kdybyste jich koupili víc, tak budou stát snad o 400 % víc.
Samozřejmě jsou i nějaké exkluzivní figurky. V desáté sérii sběratelských figurek bylo po celém světě rozmístěno 5000 zlatých figurek, které vlastně nejsou ani zlaté, ale stala se z toho exkluzivní záležitost, kdy se figurka v dnešní době na internetu nabízí zhruba za 100 tisíc korun. Nyní Lego poslalo do vesmíru 1000 figurek, který jsou nabízeny v rámci soutěže pro český trh. Takže díky svým účtenkám za Lego od 22. května do 31. července, které nahrajete na webových stránkách Lega, můžete vyhrát figurky z vesmíru.
Takže z toho plyne další otázka, kdy vlastně je vhodné nakupovat investiční lego? Je to právě v dnešní době, kdy můžeme vyhrát figurku, která byla ve vesmíru, nebo si spíše počkat například na Black Friday či podobné slevové akce?
Každý má nějakou svou katalogovou cenu v rámci toho trhu. Když ten set vyjde, tak se zpravidla nabízí za katalogovou, nebo i za vyšší cenu, pokud je poptávka opravdu velká, ale s odstupem času, když se ten set vyrábí už třeba půl roku, tak cena postupně klesá pod katalogovou cenu. A jsme schopni ten set koupit místo 5000 korun katalogové ceny třeba za 3800 korun a pod tuto cenu už to jde fakt výjimečně. Takže určitě nemá smysl čekat na nějaké soutěže, protože sety se budou nabízet pořád za přibližně takovou cenu. Samozřejmě je fajn vychytávat akce jako Black Friday, protože set, který jste koupili za 3800 korun, se dá třeba výjimečně koupit za 3500 korun. Ale není to úplně nutné. Je fajn minimálně počkat na to, až cena spadne pod katalogovou, a pak nakupovat.
Poslechněte si 1. díl podcastu o alternativních investicích do hokejových karet
- Jak začít sbírat hokejové karty?
- Jakou cenu má sbírka z vašeho dětství?
- Jak pečovat o hokejové karty?
- Jak se promítla válka na Ukrajině do ceny karet ruských hokejistů?
- Co udělala s cenou hokejových karet pandemie koronaviru?
- Jak pečovat o svoji investici do karet?
- Proč měl Matěj Dubský strach kupovat hokejové karty v Česku a proč se to změnilo?
- Do kterých hokejových karet by investoval?
- Jaká byla nejhorší investice Matěje Dubského?
Mám investiční sety doma. Kde vůbec zjišťovat aktuální cenu?
Těch možností je několik a já vždycky doporučuju udělat si mix všech možných cest. Nejlepší na určení ceny je rozhodně bricklink.com, což je největší Lego tržiště, které v dnešní době už vlastní přímo společnost Lego a dají se tam najít šestiměsíční průměry prodaných setů, ať už v použitém, nebo v novém stavu. Takže to je určitý ukazatel hodnoty. Problém Bricklinku je, že neumí moc pracovat s evropskými cenami a s americkými cenami. V USA se Lego prodává bez DPH, což hodně zkresluje ten průměr. Takže já vždycky radím, když už bychom brali čistě jenom Bricklink, tak k této ceně si přečíst nějakých 10 až 20 %, což je nějaká jako reálná cena, o kterou si člověk může říct v Česku, a je jedno, jestli se bavíme o použitém, nebo o novém setu.
Další ukazatel je třeba Heureka, když si najdete set, tak se dá rozkliknout graf ceny od počátku věků a to je minimálně ukazatel, za kolik se v Česku set nabízel. Do toho grafu ceny se nepropisuje úplně všechno, když je nějaká třeba dvoudenní akce na určitém e-shopu, tak se to nemusí do grafu propsat. Nutně to neznamená, že to je nejnižší cena, za kterou se ten set prodával. Nemá moc smysl koukat na Heurece na set, který už se nevyrábí, protože e-shopy ho nabízejí mnohem dráž, než je nějaká reálná cena třeba na bazarech, kde se investiční sety od běžných lidí ve velké míře prodávají.
Tip: Kdo vlastní české e-shopy?
Co když set rozbalím, kolik ztratí hodnoty?
V tom součtu klesne cena vždycky tak o 15 až 20 %. Nutně to neznamená, že byste se nedokázali dostat pak zpátky na svou nákupní cenu, ale bude to trvat mnohem déle. Zatímco investiční set po ukončení výroby roste a třeba po čtyřech letech už jsou to stovky procent, tak tady se můžeme bavit, že se zpátky na nákupní cenu toho setu dostanete třeba po pěti letech.
Co dalšího v podcastu uslyšíte?
- Jak Michal Saviory ocenil krabici Lega z dětství moderátora?
- Jak prodávat Lego? Co když nemám návod, krabici?
- Jak nejlépe zhodnotit staré Lego po dětech?
- Nehrozí splasknutí investorské Lego bubliny?
- Co udělala pandemie koronaviru se zájmem o Lego?
- Proč a jaké sety Lego loni zdražovalo?
- Jak pečovat o Lego, investiční i rozbalené?
- Co Lego časopisy? Je dobré se soustředit i na figurky z Lego časopisů?
- Kam se může Lego posunout dál?
- Jaký je Lego byznys Michala Savioryho a kdo je jeho typickým zákazníkem?
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.