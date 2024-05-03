Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví

Mít předčasný důchod ve výši 20 000 Kč je lákavé, ovšem pro mnohé žadatele o předčasný důchod je to spíše nedostižný sen. Na výši starobního důchodu má vliv doba pojištění a osobní vyměřovací základ, u předčasného důchodu hraje roli ještě krácení za předčasnost, které má od října 2023 hodnotu 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před důchodovým věkem
Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku (dříve to bylo 5 let) a při splnění podmínky doby pojištění 40 let.
V předčasném důchodu rovněž již není nárok na část valorizace, až do dosažení řádného důchodového věku mají pobíratelé předčasného důchodu nárok na zvýšení základní výměry důchodu, po dosažení pak přibude nárok i na valorizace procentní výměry důchodu.
Aby toho nebylo málo, na mimořádnou valorizaci nemají předčasní důchodci nárok, a to až do dosažení řádného důchodového věku.
Jak tedy dosáhnout na předčasný důchod ve výši 20 000 Kč?
Doba pojištění 40 let a předčasný důchod ve výši 20 000 Kč
Pan Pavel touží po předčasném důchodu ve výši 20 000 Kč, jaký musí mít osobní vyměřovací základ při době pojištění 40 let a při krácení o jedno čtvrtletí?
Osobní vyměřovací základ pana Pavla musí dosáhnout alespoň 39 110 Kč, aby dosáhl na předčasný důchod ve výši 20 tisíc korun.
Co kdyby pan Pavel odešel do důchodu ještě dříve?
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
36 620 Kč
|
40 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
20 000 Kč
|
39 110 Kč
|
40 let
|
90 dní
|
20 000 Kč
|
41 741 Kč
|
40 let
|
180 dní
|
20 000 Kč
|
44 515 Kč
|
40 let
|
270 dní
|
20 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Doba pojištění 40 let a předčasný důchod ve výši 20 000 Kč s výchovným
Manželka pana Pavla, paní Jiřina, vychovala 2 děti (má tedy nárok na výchovné za dvě děti), doba pojištění 40 let.
V tabulce uvádíme, jaký by musela mít paní Jiřina osobní vyměřovací základ, aby při době pojištění 40 let dosáhla na předčasný důchod ve výši 20 000 Kč.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
30 185 Kč
|
40 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
20 000 Kč
|
32 515 Kč
|
40 let
|
90 dní
|
20 000 Kč
|
34 971 Kč
|
40 let
|
180 dní
|
20 000 Kč
|
37 565 Kč
|
40 let
|
270 dní
|
20 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Paní Jiřině stačí díky měsíčnímu výchovnému ve výši 2 × 500 Kč osobní vyměřovací základ přibližně o necelých sedm tisíc korun nižší než panu Pavlovi.
Průměrná mzda a předčasný důchod s dobou pojištění 45, 44 a 43 let, dosáhnete na důchod přesahující 20 000 Kč?
Ve 4. čtvrtletí 2025 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 52 283 Kč. Jestliže ji v našich příkladech použijeme jako vyměřovací základ, při době pojištění 45 let budete mít nárok na řádný starobní důchod ve výši 24 628 Kč.
V tabulkách se podívejte, jaké je krácení u vyměřovacího základu ve výši průměrné mzdy při době pojištění 45 let, 44 let a 43 let.
Jaký je výpočet důchodu při době pojištění 45 let?
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
45 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
24 628 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
90 dní
|
24 409 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
180 dní
|
24 189 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
270 dní
|
23 969 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
360 dní
|
23 749 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
450 dní
|
23 529 Kč
|
52 283 Kč
|
45 let
|
540 dní
|
23 309 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Jak se výpočet změní, jestliže je doba pojištění 44 let?
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
44 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
24 189 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
90 dní
|
23 750 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
180 dní
|
23 310 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
270 dní
|
22 870 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
360 dní
|
22 430 Kč
|
52 283 Kč
|
44 let
|
450 dní
|
21 990 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Jak se výpočet změní, jestliže máte dobu pojištění „jen“ 43 let?
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
52 283 Kč
|
43 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
23 751 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
90 dní
|
23 321 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
180 dní
|
22 872 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
270 dní
|
22 432 Kč
|
52 283 Kč
|
43 let
|
360 dní
|
21 992 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Při době pojištění ve výši 40 let a osobním vyměřovacím základu ve výši průměrné mzdy 52 283 Kč váš předčasný důchod přesáhne výši 20 000 Kč při krácení až za 5 čtvrtletí.
Vy si můžete výši potenciálního starobního důchodu včetně krácení propočítat v naší kalkulačce:
Doba pojištění 45 let a předčasný důchod 20 000 Kč
V tabulce uvádíme, jaký musíte mít osobní vyměřovací základ, abyste dosáhli na řádný i předčasný starobní důchod ve výši 20 000 Kč v závislosti na krácení za předčasnost. Názorně je tedy vidět, o kolik musejí mít zájemci o předčasný důchod vyšší rozhodné příjmy, aby měli stejně vysoký důchod.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Termín odchodu do předčasného důchodu
|
Měsíční důchod
|
25 830 Kč
|
45 let
|
0 dní (řádný důchod)
|
20 000 Kč
|
26 800 Kč
|
45 let
|
90 dní
|
20 000 Kč
|
27 795 Kč
|
45 let
|
180 dní
|
20 000 Kč
|
28 810 Kč
|
45 let
|
270 dní
|
20 000 Kč
|
36 650 Kč
|
44 let
|
360 dní
|
20 000 Kč
|
41 780 Kč
|
44 let
|
540 dní
|
20 000 Kč
|
50 575 Kč
|
43 let
|
720 dní
|
20 000 Kč
|
57 333 Kč
|
43 let
|
900 dní
|
20 000 Kč
|
69 166 Kč
|
42 let
|
1080 dní
|
20 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
