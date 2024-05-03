Finance.cz  »  Důchody a dávky

Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví

Aktualizováno včera 17:13
Jak dlouho musíte pracovat, abyste dosáhli na předčasný důchod ve výši 20 000 Kč? A jaký příjem musíte mít, abyste dostali předčasný důchod ve výši 20 000 Kč při 40 odpracovaných letech? Podívejte se na příklady.
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
3. 5. 2024

Sdílet

Mít předčasný důchod ve výši 20 000 Kč je lákavé, ovšem pro mnohé žadatele o předčasný důchod je to spíše nedostižný sen. Na výši starobního důchodu má vliv doba pojištění a osobní vyměřovací základ, u předčasného důchodu hraje roli ještě krácení za předčasnost, které má od října 2023 hodnotu 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před důchodovým věkem

Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku (dříve to bylo 5 let) a při splnění podmínky doby pojištění 40 let.

V předčasném důchodu rovněž již není nárok na část valorizace, až do dosažení řádného důchodového věku mají pobíratelé předčasného důchodu nárok na zvýšení základní výměry důchodu, po dosažení pak přibude nárok i na valorizace procentní výměry důchodu.

Aby toho nebylo málo, na mimořádnou valorizaci nemají předčasní důchodci nárok, a to až do dosažení řádného důchodového věku.

Jak tedy dosáhnout na předčasný důchod ve výši 20 000 Kč?

Doba pojištění 40 let a předčasný důchod ve výši 20 000 Kč

Pan Pavel touží po předčasném důchodu ve výši 20 000 Kč, jaký musí mít osobní vyměřovací základ při době pojištění 40 let a při krácení o jedno čtvrtletí?

Osobní vyměřovací základ pana Pavla musí dosáhnout alespoň 39 110 Kč, aby dosáhl na předčasný důchod ve výši 20 tisíc korun.

Co kdyby pan Pavel odešel do důchodu ještě dříve?

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

36 620 Kč

40 let

0 dní (řádný důchod)

20 000 Kč

39 110 Kč

40 let

90 dní

20 000 Kč

41 741 Kč

40 let

180 dní

20 000 Kč

44 515 Kč

40 let

270 dní

20 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kalkulačka předčasného důchodu

Doba pojištění 40 let a předčasný důchod ve výši 20 000 Kč s výchovným

Manželka pana Pavla, paní Jiřina, vychovala 2 děti (má tedy nárok na výchovné za dvě děti), doba pojištění 40 let.

V tabulce uvádíme, jaký by musela mít paní Jiřina osobní vyměřovací základ, aby při době pojištění 40 let dosáhla na předčasný důchod ve výši 20 000 Kč.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

30 185 Kč

40 let

0 dní (řádný důchod)

20 000 Kč

32 515 Kč

40 let

90 dní

20 000 Kč

34 971 Kč

40 let

180 dní

20 000 Kč

37 565 Kč

40 let

270 dní

20 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Jiřině stačí díky měsíčnímu výchovnému ve výši 2 × 500 Kč osobní vyměřovací základ přibližně o necelých sedm tisíc korun nižší než panu Pavlovi.

Průměrná mzda a předčasný důchod s dobou pojištění 45, 44 a 43 let, dosáhnete na důchod přesahující 20 000 Kč?

Ve 4. čtvrtletí 2025 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 52 283 Kč. Jestliže ji v našich příkladech použijeme jako vyměřovací základ, při době pojištění 45 let budete mít nárok na řádný starobní důchod ve výši 24 628 Kč.

V tabulkách se podívejte, jaké je krácení u vyměřovacího základu ve výši průměrné mzdy při době pojištění 45 let, 44 let a 43 let. 

Jaký je výpočet důchodu při době pojištění 45 let?

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

45 let

0 dní (řádný důchod)

24 628 Kč

52 283 Kč

45 let

90 dní

24 409 Kč

52 283 Kč

45 let

180 dní

24 189 Kč

52 283 Kč

45 let

270 dní

23 969 Kč

52 283 Kč

45 let

360 dní

23 749 Kč

52 283 Kč

45 let

450 dní

23 529 Kč

52 283 Kč

45 let

540 dní

23 309 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak se výpočet změní, jestliže je doba pojištění 44 let?

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

44 let

0 dní (řádný důchod)

24 189 Kč

52 283 Kč

44 let

90 dní

23 750 Kč

52 283 Kč

44 let

180 dní

23 310 Kč

52 283 Kč

44 let

270 dní

22 870 Kč

52 283 Kč

44 let

360 dní

22 430 Kč

52 283 Kč

44 let

450 dní

21 990 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak se výpočet změní, jestliže máte dobu pojištění „jen“ 43 let?

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

52 283 Kč

43 let

0 dní (řádný důchod)

23 751 Kč

52 283 Kč

43 let

90 dní

23 321 Kč

52 283 Kč

43 let

180 dní

22 872 Kč

52 283 Kč

43 let

270 dní

22 432 Kč

52 283 Kč

43 let

360 dní

21 992 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Při době pojištění ve výši 40 let a osobním vyměřovacím základu ve výši průměrné mzdy 52 283 Kč váš předčasný důchod přesáhne výši 20 000 Kč při krácení až za 5 čtvrtletí.

Vy si můžete výši potenciálního starobního důchodu včetně krácení propočítat v naší kalkulačce:
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Doba pojištění 45 let a předčasný důchod 20 000 Kč

V tabulce uvádíme, jaký musíte mít osobní vyměřovací základ, abyste dosáhli na řádný i předčasný starobní důchod ve výši 20 000 Kč v závislosti na krácení za předčasnost. Názorně je tedy vidět, o kolik musejí mít zájemci o předčasný důchod vyšší rozhodné příjmy, aby měli stejně vysoký důchod.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu do předčasného důchodu

Měsíční důchod

25 830 Kč

45 let

0 dní (řádný důchod)

20 000 Kč

26 800 Kč

45 let

90 dní

20 000 Kč

27 795 Kč

45 let

180 dní

20 000 Kč

28 810 Kč

45 let

270 dní

20 000 Kč

36 650 Kč

44 let

360 dní

20 000 Kč

41 780 Kč

44 let

540 dní

20 000 Kč

50 575 Kč

43 let

720 dní

20 000 Kč

57 333 Kč

43 let

900 dní

20 000 Kč

69 166 Kč

42 let

1080 dní

20 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Spočítejte si svůj dnešní věk odchodu do důchodu v naší kalkulačce

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




